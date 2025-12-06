newspaper
Κύπρος: Σάλο προκαλεί η Ολγκίν που αποκαλεί τα Κατεχόμενα «τουρκική πλευρά της Κύπρου»
Πολιτική Γραμματεία 06 Δεκεμβρίου 2025 | 06:15

Κύπρος: Σάλο προκαλεί η Ολγκίν που αποκαλεί τα Κατεχόμενα «τουρκική πλευρά της Κύπρου»

«Turkish cyprus side» αποκάλεσε τα Κατεχόμενα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ολγκίν, μετά τη συνάντησή της με τον κατοχική ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν.

Spotlight

Αντιδράσεις προκαλεί ο χαρακτηρισμός «τουρκική πλευρά της Κύπρου» που χρησιμοποίησε η Μαρία Ολγκίν, Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, σε δηλώσεις της μετά τη συνάντησή της στα Κατεχόμενα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, η Μαρία Ολγκίν κατά τις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους).

Η Ολγκίν αποκάλεσε τα Κατεχόμενα «turkish cyprus side», που σημαίνει τουρκική πλευρά της Κύπρου

Η κ. Ολγκίν δήλωσε χαρούμενη που επιστρέφει στο νησί, συνεχάρη τον κατοχικό ηγέτη Ερχιουρμαν και χαρακτήρισε χρήσιμη τη συζήτηση μαζί του.

«Χαίρομαι που θα φιλοξενήσω την επόμενη εβδομάδα τη συνάντηση των δύο ηγετών. Και επιδιώκω να είναι μια πολύ παραγωγική και πολύ συγκεκριμένη συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών και εμού», τόνισε.

Οργή, ωστόσο, προκάλεσε με τις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους όταν αποκάλεσε τα Κατεχόμενα «turkish cyprus side», που σημαίνει τουρκική πλευρά της Κύπρου.

«Παραγωγική» συνάντηση

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με την κ. Ολγκίν, που διήρκησε περίπου μία ώρα, ο κ. Ερχιουρμαν είπε ότι τις παρουσίασε αναλυτικά την πρόταση μεθοδολογίας 4 σημείων για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν, το πακέτο των 10 σημείων που έθεσε στην συνάντηση των δύο ηγετών, και την επαναξιολόγηση των ΜΟΕ που είχαν συμφωνηθεί στις άτυπες συναντήσεις 5+1 στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη μεταξύ των Χριστοδουλίδη και Τατάρ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνάντηση εξαιρετικά παραγωγική και πολύ χρήσιμη όσον αφορά την καλύτερη αλληλοκατανόηση.

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, το νέο «άνοιγμα» στα κόμματα της αριστεράς και η απάντηση στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026
Πολιτική 05.12.25

Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026

Ο Κυρ. Μητσοτάκης, υπερασπίστηκε την κυβερνητική εξωτερική πολιτική απέναντι στην κριτική εντός και εκτός της παράταξής του. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τοποθετεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία
Ενέργεια 05.12.25

Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί τη βάση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής με χώρες που «σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και αποφεύγουν την αντιπαράθεση»

Σύνταξη
Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν όταν οι αγρότες προσπάθησαν να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με τα ΜΑΤ να τους πνίγουν στα χημικά, και την κυβέρνηση να διαρρέει βίντεο με τρακτέρ που κινείται με την όπισθεν εναντίον αστυνομικών. Το δόγμα «νόμος και τάξη» ενεργοποιεί το Μαξίμου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν

Ο τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη επιλογή χρηματοδότησης μιας επικοινωνιακής καμπάνιας για το... τίποτα

Σύνταξη
Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Να υψωθεί τείχος αγώνα απέναντι στην καταστολή και το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα

Ο κ. Κικίλιας μιλώντας στο MEGA έκανε εκτενή αναφορά και για το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με τα επαγγέλματα της θάλασσας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτών. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μίλησε και για το θέμα των αγροτών ενώ έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη»
Συνέντευξη 05.12.25

«Ζήτω που καήκαμε» αν η ΝΔ μείνει στην εξουσία, λέει ο Ανδρουλάκης

«Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία της ΝΔ», δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «ο τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης χειρίζεται τους θεσμούς δείχνει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος αναξιοπιστίας».

Σύνταξη
Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει
ΠΑΣΟΚ 04.12.25

Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει

«Πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μαξίμου: «Red code» μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» – Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό 04.12.25

«Red code» στο Μαξίμου μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση

Πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης σπεύδουν να σχολιάσουν τη χθεσινή ηχηρή πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγή τακτικής στο Μαξίμου που αρχικά θέλησε να υποβαθμίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο – Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας – Ήχησε 112
Καιρός 06.12.25

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο - Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας - Ήχησε 112

Κίνδυνος από τις ισχυρές βροχές που αναμένονται σε βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας το Σάββατο - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, το νέο «άνοιγμα» στα κόμματα της αριστεράς και η απάντηση στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών
Κορυφή παγόβουνου 06.12.25

Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών

Τα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν προϋπολογισμούς, καταγράφουν ζημιές δισεκατομμυρίων από απάτη και διαφθορά. Οι Βρυξέλλες φαίνεται να είναι θύμα και θύτης ταυτόχρονα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;
Αυτοδιοίκηση 06.12.25

Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;

«Θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θέλουμε απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθεί που οδηγήθηκαν τα 50 εκατ. τα οποία διέθεσε η Ένωση Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία» είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη συνάντησή του με αγρότες.

Σύνταξη
Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;
Τρωτή η Αθήνα 06.12.25

Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;

Ο Μιχάλης Διακάκης, ο Ευθύμης Λέκκας και ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγούν στο in γιατί η Αττική «φλερτάρει» με τις πλημμύρες σε κάθε βροχόπτωση- Στα όρια του το υδρολογικό σύστημα της Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030
Μελέτη 06.12.25

Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030

Οι ανισότητες στην περίθαλψη, οι καταστροφικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια κοινότητα, παρά την μέχρι στιγμής πρόοδο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο
Παιδεία 06.12.25

Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο

Το αμερικανικό μοντέλο έχει οδηγήσει στον καπιταλισμό της προσόδου και τον λειτουργικό αναλφαβητισμό - τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην πολιτιστική τους αποστολή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;
Νοσταλγία 06.12.25

Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;

Η Eurostat ρωτάει τους Ευρωπαίους αν θα στείλουν ευχετήριες κάρτες φέτος τα Χριστούγεννα, χωρίς να περιμένει απάντηση. Κι όμως, παρά τη μείωση του τζίρου, η αγορά των καρτ ποστάλ αντέχει ακόμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φοροδιαφυγή: Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία
ΟΟΣΑ 06.12.25

Καταπολέμηση διασυνοριακής φοροδιαφυγής - Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία

Η Ελλάδα και άλλες 23 χώρες υιοθετούν τη συμφωνία του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή φοροδιαφυγή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη
Το «φιάσκο»... 06.12.25

Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη

Η συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στη ρωσική και την αμερικανική αντιπροσωπεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε ενώ ο Λαβρόφ συναντούσε τον κινέζο ομόλογό του.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Ανθρώπινα δικαιώματα 06.12.25

Κυρώσεις της Αυστραλίας κατά των Ταλιμπάν

Κυρώσεις εναντίον τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: Δολοφονείται μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος
Νότια Αφρική 06.12.25

Δολοφονήθηκε μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος

Δολοφονήθηκε ενώ έφθανε στο σπίτι του μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος στη Νότια Αφρική, μερικές εβδομάδες αφού έφερε στο φως στοιχεία που εξέθεταν αξιωματικό της αστυνομίας.

Σύνταξη
