Αντιδράσεις προκαλεί ο χαρακτηρισμός «τουρκική πλευρά της Κύπρου» που χρησιμοποίησε η Μαρία Ολγκίν, Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, σε δηλώσεις της μετά τη συνάντησή της στα Κατεχόμενα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, η Μαρία Ολγκίν κατά τις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους).

Η Ολγκίν αποκάλεσε τα Κατεχόμενα «turkish cyprus side», που σημαίνει τουρκική πλευρά της Κύπρου

Η κ. Ολγκίν δήλωσε χαρούμενη που επιστρέφει στο νησί, συνεχάρη τον κατοχικό ηγέτη Ερχιουρμαν και χαρακτήρισε χρήσιμη τη συζήτηση μαζί του.

«Χαίρομαι που θα φιλοξενήσω την επόμενη εβδομάδα τη συνάντηση των δύο ηγετών. Και επιδιώκω να είναι μια πολύ παραγωγική και πολύ συγκεκριμένη συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών και εμού», τόνισε.

Οργή, ωστόσο, προκάλεσε με τις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους όταν αποκάλεσε τα Κατεχόμενα «turkish cyprus side», που σημαίνει τουρκική πλευρά της Κύπρου.

📽️ The Personal Envoy of the @UN Nations Secretary-General on Cyprus, María Ángela Holguín, speaks to the media after meeting with @tufanerhurman today. #uncyprustalks @UNDPPA pic.twitter.com/DbBmNkKJUw — UN Cyprus (@UN_CYPRUS) December 5, 2025

«Παραγωγική» συνάντηση

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με την κ. Ολγκίν, που διήρκησε περίπου μία ώρα, ο κ. Ερχιουρμαν είπε ότι τις παρουσίασε αναλυτικά την πρόταση μεθοδολογίας 4 σημείων για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν, το πακέτο των 10 σημείων που έθεσε στην συνάντηση των δύο ηγετών, και την επαναξιολόγηση των ΜΟΕ που είχαν συμφωνηθεί στις άτυπες συναντήσεις 5+1 στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη μεταξύ των Χριστοδουλίδη και Τατάρ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνάντηση εξαιρετικά παραγωγική και πολύ χρήσιμη όσον αφορά την καλύτερη αλληλοκατανόηση.