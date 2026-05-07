Βίντεο σοκ: Γυναίκα μαχαίρωσε κομμωτή η γιατί… δεν της άρεσε το κούρεμά της

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ενα αδιανόητο περιστατικό συνέβη σε κομμωτήριο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν πελάτισσα μαχαίρωσε τον κομμωτή της γιατί δεν την άρεσε το κούρεμα.

Το κούρεμα είχε γίνει πριν από ένα μήνα περίπου και η 27χρονη αρχικά είχε δείξει ικανοποίηση για το αποτέλεσμα.

Στην συνέχεια όμως άρχισε να στέλνει μηνύματα, ζητώντας τα χρήματά της πίσω, απειλώντας ότι θα βάλει φωτιά και θα κάψει τον κομμωτή.

Η γυναίκα διαμαρτυρόταν στα social media για το κούρεμά της, μέχρι που την περασμένη Τρίτη πήγε στο κομμωτήριο.

Σύμφωνα με την Daily Mail μπήκε στο κομμωτήριο στάθηκε πίσω από τον κομμωτή που είχε επιμεληθεί το κούρεμά της, ενώ εκείνος έβαφε τα μαλλιά μια άλλης γυναίκες και όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο φαίνεται να του λέει κάτι.

Ο κομμωτής της απαντά και η γυναίκα βγάζει ένα μαχαίρι και τον καρφώνει στον αυχένα.

Χάρη στην παρέμβαση του προσωπικού και πελατών του κομμωτηρίου η γυναίκα ακινητοποιείται.

Ευτυχώς το τραύμα του κομμωτή ήταν επιφανειακό και δεν κινδύνεψε.

Η 27χρονη μετάνιωσε για τη συμπεριφορά της

Μετά το περιστατικό στο κομμωτήριο η 27χρονη δήλωσε σε συνέντευξη πως η πρόθεσή της ήταν να ζητήσει εξηγήσεις από τον επαγγελματία σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στα μαλλιά της, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Η γυναίκα επεσήμανε ότι μετανιώνει για τη συμπεριφορά της και ότι τη λυπεί η κατάσταση.