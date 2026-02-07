Γαλλία: Έριξαν χειροβομβίδα μέσα σε κομμωτήριο – Η στιγμή της επίθεσης
Οι δράστες τραβούσαν βίντεο την ώρα που πετούσαν τη χειροβομβίδα. Οι γαλλικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους.
Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές αρχές, καθώς άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα μέσα σε κομμωτήριο στην πόλη Γκρενόμπλ.
Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον έξι άτομα, ανάμεσά τους και ένα πεντάχρονο παιδί. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση και αναζητούνται.
Δείτε τη στιγμή της επίθεσης:
🚨 At least 6 people injured in grenade attack on beauty salon in France
💢 Victims include a 5-year-old child as suspects flee the area https://t.co/67iy4NUMMN pic.twitter.com/ip2Z4Q9ZDf
— Anadolu English (@anadoluagency) February 6, 2026
