Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές αρχές, καθώς άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα μέσα σε κομμωτήριο στην πόλη Γκρενόμπλ.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον έξι άτομα, ανάμεσά τους και ένα πεντάχρονο παιδί. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση και αναζητούνται.

Δείτε τη στιγμή της επίθεσης: