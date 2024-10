Φονική έκρηξη χειροβομβίδας σε αγορά της Καμπούλ

Εκρηξη χειροβομβίδας σε πολυσύχναστη αγορά της Καμπούλ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δέκα, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Αφγανιστάν (φωτογραφία, επάνω, από ariananews.af).

A deadly explosion rocked a second-hand clothing market in Kabul’s Pamir Cinema district, #Afghanistan , killing 2 civilians and wounding 20 others. No group has taken responsibility so far. pic.twitter.com/LeDIUJrtsB

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες Τετάρτη, γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα), σε υπαίθρια αγορά με είδη ένδυσης κοντά στον κινηματογράφο Pamir, στο κέντρο της αφγανικής πρωτεύουσας.

«Ο δράστης ακρωτηριάστηκε, έχασε το ένα του πόδι. Δέχεται ιατρική φροντίδα, παραμένοντας υπό κράτηση όσο οι υπηρεσίες ασφαλείας διερευνούν την υπόθεση», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο εκπρόσωπος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί.

Another bombing in Kabul. The one thing the Taliban promised was security, but they have failed to deliver. Attacks occur almost daily, and the war in Afghanistan will only get bloodier if they don’t form an inclusive and legitimate government.

pic.twitter.com/xMAiP0lRo9

— Habib Khan (@HabibKhanT) October 23, 2024