Ο Αντσελότι και ο… μήνας του μέλιτος

Όλοι εμφανίζονται σίγουροι για την αλλαγή «φρουράς» στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τον αποκλεισμό της «βασίλισσας» από την Άρσεναλ στο Champions League.

Ο ισπανικός Τύπος μάλιστα θεωρεί πως η διοίκηση των «μερένχες» είναι σε συζητήσεις με τον Τσάμπι Αλόνσο, προορίζοντας τον προπονητή της Λεβερκούζεν για αντικαταστάτη του Κάρλο Αντσελότι.

Ο ίδιος όμως ο προπονητής της Ρεάλ, θέλησε να διαψεύσει τα σενάρια αποχώρησης από την τεχνική ηγεσία της ισπανικής ομάδας και δεν δίστασε να κάνει λόγο για… μήνα του μέλιτος.

Η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ιταλός προπονητής είχε φυσικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να ρωτήσουν τον Αντσελότι για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Ποια ήταν η τοποθέτηση του πολύπειρου τεχνικού των μερένχες; «Μου αρέσει που είμαι στην Ρεάλ Μαδρίτης κι ελπίζω αυτό να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο μήνας του μέλιτος συνεχίζεται και είμαι πολύ χαρούμενος» υποστήριξε αρχικά ο προπονητής της «βασίλισσας» και συνέχισε λέγοντας.

«Υπάρχει πίεση, αυτό είναι αλήθεια. Κάθε χρόνο όμως σε αυτή την περίοδο της σεζόν, υπάρχει πίεση. Είμαι ευτυχισμένος στην ομάδα και ξέρω ότι ήταν μια σεζόν με μεγάλο στρες. Αυτό όμως δεν μ’ ενοχλεί, είναι κάτι που με γεμίζει ενέργεια.

Ο Αντσελότι θέλησε λοιπόν να βάλει τέλος στα «σενάρια» που θέλουν τον Ιταλό προπονητή να ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Carlo Ancelotti has broken his silence on claims he could leave Real Madrid this summer amid rising pressure on the Italianhttps://t.co/qkfbIKGGKn pic.twitter.com/bR8XYHSM1p

— Mirror Football (@MirrorFootball) April 22, 2025