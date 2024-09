Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν σήμερα στα νοτιοδυτικά προάστια της Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, όταν ένας άνδρας πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος και ανατινάχθηκε, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης.

«Σήμερα το απόγευμα ένα άτομο ζωσμένο με εκρηκτικά ανατινάχθηκε στη συνοικία Κάλα-ε-Μπαχτιάρ… Δυστυχώς, έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν», ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Χαλίντ Ζαντράν.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αλλά η κατάστασή τους παραμένει άγνωστη.

