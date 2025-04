Αποκαλύφθηκε το μυστηριώδες πορτρέτο που δώρισε ο Πούτιν στον Τραμπ

Ο πίνακας παραδόθηκε από τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος, σε συνέντευξή του στον παρουσιαστή του podcast Τάκερ Κάρλσον, τον περιέγραψε ως «ένα όμορφο πορτρέτο» από έναν «κορυφαίο Ρώσο καλλιτέχνη».

Ο Τραμπ, πρόσθεσε, «είχε σαφώς συγκινηθεί».

Ωστόσο, το πορτρέτο δεν αποκαλύφθηκε δημόσια.

Τώρα, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το έργο τέχνης που του ανατέθηκε από το Κρεμλίνο έδωσε στο CNN την αποκλειστική δυνατότητα να δει το πορτρέτο.

Ο πίνακας που δωρίστηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ δείχνει τον Τραμπ να υψώνει τη γροθιά του στη σκηνή μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του στο Μπάτλερ της Πενσυλβανίας τον Ιούλιο του 2024 και είναι έργο του Νίκας Σαφρόνωφ, ενός από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες της Ρωσίας, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο στο CNN.

«Ήταν σημαντικό για μένα να δείξω το αίμα, το σημάδι και το θάρρος του κατά τη διάρκεια της απόπειρας κατά της ζωής του. Δεν κατέρρευσε ούτε φοβήθηκε, αλλά σήκωσε το χέρι του για να δείξει ότι είναι ένα με την Αμερική και θα φέρει πίσω αυτό που της αξίζει», δήλωσε ο καλλιτέχνης στο CNN στη Μόσχα.

Ο Σαφρόνωφ δεν είναι άγνωστος στον κόσμο των πορτρέτων παγκόσμιων ηγετών, έχοντας ζωγραφίσει δεκάδες προσωπικότητες, όπως τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο, τον Πρόεδρο της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας.

