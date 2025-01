Ένας πίνακας από τον 17ο αι. λύνει το μυστήριο πίσω από το πιο εμβληματικό πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ

Ανεξάρτητα από το αν η πολιτική στάση σας ευθυγραμμίζεται με εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ ή όχι, είναι δύσκολο να αρνηθείτε ότι κάποιες από τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες του πρώην και μελλοντικού προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι τόσο εντυπωσιακές οπτικά όσο καμία άλλη στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ – και αμέσως χαράσσονται στην πολιτιστική συνείδηση.

Η κυκλοφορία του επίσημου προεδρικού πορτραίτου του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, πριν από τη σημερινή ορκωμοσία, ολοκληρώνει ένα τρίπτυχο εντυπωσιακών εικόνων που ξεκίνησε με την κυκλοφορία στα τέλη Αυγούστου του 2023 της φωτογραφίας κράτησής του, η οποία τραβήχτηκε αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες στη Τζόρτζια για συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2020.

Εκείνη την εικόνα, τη φωτογραφία της φυλακής που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, ακολούθησε, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, η φωτογραφία ενός αιμόφυρτου τότε υποψηφίου Τραμπ, ο οποίος σήκωνε προκλητικά τη γροθιά του στον αέρα, αφού είχε χτυπηθεί στο δεξί αυτί από σφαίρα επίδοξου δολοφόνου αναφωνώντας «Παλέψτε!».

Όσο σαγηνευτικές και αν είναι οι δύο πρώτες φωτογραφίες, το πιο πρόσφατο πορτρέτο, το οποίο τραβήχτηκε από τον επικεφαλής φωτογράφο του Τραμπ, τον Ντάνιελ Τόροκ, και δημοσιεύτηκε από τη μεταβατική του ομάδα κατά την προετοιμασία για την ορκωμοσία του Τραμπ, μπορεί να είναι το πιο εξαιρετικό από όλα. Απλώς δεν υπάρχει προηγούμενο στην αμερικανική προεδρική προσωπογραφία για τη διαπεραστική ένταση της έκφρασης και τη γερακίσια ώθηση του βλέμματος που αποτυπώνει η εικόνα – μια επιθετικότητα του βλέμματος για την οποία πρέπει να ψάξει κανείς στις σελίδες της ιστορίας της τέχνης για να βρει έναν συναρπαστικό παραλληλισμό.

Παρόλο που ο Τραμπ μπορεί να είχε σχεδιάσει σκόπιμα την προκλητική πόζα του για τη φωτογραφία του στην Ατλάντα, ούτε η σκηνοθεσία αυτής της φωτογραφίας ούτε η δραματική εικόνα που αποτυπώθηκε στις χαοτικές στιγμές μετά την απόπειρα δολοφονίας του στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια τον Ιούλιο του 2024 ήταν υπό τον έλεγχό του. Ήταν του Τόροκ.

Προσεκτικά χορογραφημένη, κάθε πτυχή της επίσημης φωτογραφίας είναι επιστρατευμένη για μέγιστο αντίκτυπο – από το σχεδόν μεταλλικό, κρεμασμένο φως στο οποίο το πρόσωπο του Τραμπ αναφλέγεται από κάτω μέχρι το σοβαρό, ασύμμετρο βλέμμα του. Ο φωτογράφος το πέτυχε.

Παραδοσιακά, οι επίσημες προεδρικές φωτογραφίες (ακόμη και οι δικές του Τραμπ πριν από οκτώ χρόνια, όταν ανέλαβε για πρώτη φορά το υψηλό αξίωμα) έχουν σχεδιαστεί για να επικοινωνούν διαφάνεια και φιλικότητα. Είναι γαλήνιες, χαμογελαστές και, σχεδόν πάντα, μη αξιομνημόνευτες.

Φαίνεται να λένε: «οι καλύτερες μέρες έρχονται». Αλλά αυτή η φωτογραφία όχι. Η δυσοίωνη εικόνα είναι μια «ατσάλινη» δήλωση με πολύ συγκεκριμένο σκοπό, σύμφωνα με το BBC. Αν και οι δημοσιογράφοι έχουν προσπαθήσει να αποστάξουν την ουσία του πορτραίτου σε καθημερινή γλώσσα, δοκιμάζοντας λέξεις όπως «κατσούφης» και «αυστηρός», η έκφραση του Τραμπ αντιστέκεται στην εύκολη απόδοση λεζάντας. Είναι, λοιπόν, παράξενη.

Official portrait of the 47th President, Donald Trump, is released. pic.twitter.com/dYcdOOlRkH

— Stephanie Myers (@_StephanieMyers) January 16, 2025