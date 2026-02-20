Το YouTube ανήκει πλέον στο Μουσείο: Το Me Αt Τhe Zoo μόνιμο έκθεμα στο V&A – «Τεράστιες προβοσκίδες»

Η ιστορία του YouTube, του πιο ισχυρού social media σήμερα, είναι απίθανη -περίπου όπως και η εξέλιξη του.

Η στιγμή που ένας 25χρονος μιλούσε για τις προβοσκίδες των ελεφάντων στο Σαν Ντιέγκο σε 19 δευτερόλεπτα, ένα ερασιτεχνικό κλιπ με τίτλο Me At The Zoo, είναι και η ληξιαρχική πράξη γέννησης ενός παγκόσμιου πολιτιστικού φαινομένου που πλέον αναπαύεται στις αίθουσες ενός από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου.

Σε μια προσπάθεια να διασωθεί η εφήμερη ιστορία του διαδικτύου, το Μουσείο Βικτώριας και Αλβέρτου (V&A) ανακοίνωσε την απόκτηση και την πλήρη αποκατάσταση του πρώτου βίντεο που ανέβηκε ποτέ στο YouTube, αναδεικνύοντας τον ψηφιακό κώδικα σε σύγχρονη τέχνη καθώς η ιστορία του διαδικτύου, έκθετη στο πεπερασμένο, δεν γράφεται πλέον μόνο σε σκληρούς δίσκους και διακομιστές, αλλά και στους τοίχους των μεγάλων πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Το V&A προχώρησε σε αυτή την κίνηση ορόσημο, εντάσσοντας στις μόνιμες συλλογές του το πρώτο βίντεο που αναρτήθηκε ποτέ στην πλατφόρμα του YouTube θέλοντας να διασώσει την ψηφιακή μνήμη.

Πλέον το θρυλικό Me Αt Τhe Zoo που τραβήχτηκε τον Απρίλιο του 2005 και στο οποίο ο συνιδρυτής της εταιρείας, Τζαουέντ Καρίμ, περιγράφει με απλότητα τους ελέφαντες στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο είναι έκθεμα.

Η απόκτηση αυτή δεν αφορά μόνο το αρχείο του βίντεο. Η ομάδα ψηφιακής συντήρησης του μουσείου, σε συνεργασία με το τμήμα εμπειρίας χρήστη του YouTube και το στούντιο σχεδιασμού Oio, αφιέρωσε 18 μήνες για να ανακατασκευάσει πλήρως την ιστοσελίδα όπως ακριβώς εμφανιζόταν στις 8 Δεκεμβρίου 2006.

Η ημερομηνία αποτελεί την παλαιότερη τεκμηριωμένη χρονική στιγμή της πλατφόρμας που υπάρχει στο διαδίκτυο.

Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι τεχνολογίες εκείνης της εποχής, όπως ο Adobe Flash Player, θεωρούνται πλέον παρωχημένες και δεν υποστηρίζονται από τους σύγχρονους περιηγητές.

«Το εντυπωσιακό με αυτούς τους τύπους είναι ότι έχουν πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά μακριές προβοσκίδες», λέει ο Καρίμ στο σύντομο βίντεο που ξεκίνησε μια ολόκληρη επανάσταση σε 19»

Για την υπέρβαση αυτού του εμποδίου, χρησιμοποιήθηκε ο ανοιχτού κώδικα εξομοιωτής Ruffle, επιτρέποντας στους επισκέπτες να δουν το περιεχόμενο μέσα από τον αυθεντικό ψηφιακό παίκτη της εποχής.

Το έκθεμα φιλοξενείται στην αίθουσα Design 1900-Now στο Νότιο Κένσινγκτον, τοποθετώντας το YouTube δίπλα σε αντικείμενα που καθόρισαν τον 20ό και 21ο αιώνα.

Σύμφωνα με την Κορίνα Γκάρντνερ, ανώτερη επιμελήτρια ψηφιακού σχεδιασμού του μουσείου, «η ανακατασκευή προσφέρει μια μοναδική ματιά στις απαρχές του Web 2.0, τότε που ο χρήστης μετατράπηκε από απλό καταναλωτή σε δημιουργό περιεχομένου».

Τα κουμπιά αξιολόγησης, οι ετικέτες και τα πρώτα συστήματα προτάσεων που βλέπουμε στην οθόνη του 2006 ήταν τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκε η σημερινή hyper-visual κουλτούρα και η οικονομία των δημιουργών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μόχαν, τόνισε πως η πρωτοβουλία είναι «πρόσκληση προς το κοινό να επιστρέψει στις ρίζες ενός παγκόσμιου φαινομένου».

Πέρα από το κεντρικό έκθεμα, μια μικρότερη παρουσίαση στο V&A East Storehouse στο Στράτφορντ αποκαλύπτει τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανακατασκευής, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες διατήρησης του ψηφιακού πολιτισμού σε έναν κόσμο που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς.

