science
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
YouTube: O νέος σχεδιασμός έχει κάτι που θυμίζει Apple
Τεχνολογία 05 Νοεμβρίου 2025 | 02:15

YouTube: O νέος σχεδιασμός έχει κάτι που θυμίζει Apple

Το YouTube εκσυγχρονίζει το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο προσφέροντας ανανέωση και λειτουργικότητα. Έντονες οι επιρροές από το «Liquid Glass» που είδαμε πρόσφατα στο iOS της Apple.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Μια νέα εποχή ξημερώνει για το YouTube. Το δημοφιλές πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο ανανεώνεται έχοντας έντονες επιρροές από το «Liquid Glass» που είδαμε πρόσφατα στο iOS της Apple.

Το «Liquid Glass» -παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα στο WWDC 2025- διακρίνεται για τις τολμηρές του διαφάνειες.

Αναβάθμιση τόσο στην αισθητική όσο και στην λειτουργικότητα

Η Google, με τη σειρά της, παρουσίασε ένα εντελώς νέο design, πιο εκφραστικό και γεμάτο κίνηση, με ένα στυλ που και η ίδια αποκαλεί «Liquid Glass».

Αναμόρφωση

Ο κολοσσός της τεχνολογίας ανέφερε ότι ο στόχος είναι να καταστήσει το YouTube «τόσο δυναμικό όσο οι δημιουργοί και τα βίντεο που φιλοξενεί», ευθυγραμμίζοντας την ενέργεια της εφαρμογής με το περιεχόμενό της μέσω καθαρότερων γραφικών και ομαλότερης πλοήγησης.

Η αναμόρφωση είναι τόσο αισθητική όσο και λειτουργική, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες παρακολουθούν τα βίντεο.

Οι ενημερώσεις που έρχονται περιλαμβάνουν επανασχεδιασμένα κουμπιά και εικονίδια, καθώς και βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα.

Η λειτουργία γρήγορης προώθησης/επιστροφής (seek), η οποία ενεργοποιείται με διπλό πάτημα στην οθόνη, έχει επανασχεδιαστεί ώστε να είναι πιο διακριτική και λιγότερο παρεμβατική κατά την αναπαραγωγή.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή σε κινητές συσκευές θα παρατηρήσουν πιο ομαλές μεταβάσεις μεταξύ των καρτελών.

Και άλλες αλλαγές

Ακόμα, το πάτημα του κουμπιού «μου αρέσει» αποκτά animations που προσαρμόζονται ανάλογα με το περιεχόμενο.

Η λειτουργία αποθήκευσης βίντεο για μελλοντική παρακολούθηση γίνεται πιο εύκολη.

Τα σχόλια στα βίντεο αποκτούν πλέον δομημένη μορφή, με νήματα που βελτιώνουν την αναγνωσιμότητα και ενισχύουν τη συζήτηση μεταξύ των χρηστών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Νεκρός ο στόχος των 1,5 βαθμών για την κλιματική αλλαγή, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ
Έσπασε ο θερμοστάτης 04.11.25

Νεκρός ο στόχος για το κλίμα, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ – Η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου

Ο πλανήτης οδεύει προς αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς έως τα τέλη του αιώνα, κάτι που θα υπερδιπλασιάσει το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτίθεται σε επικίνδυνους καύσωνες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
Επιστήμες 04.11.25

Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους

Οι απόγονοι αρσενικών ποντικών που γυμνάζονταν γεννήθηκαν με ταλέντο στους αγώνες αντοχής. Η εξήγηση δείχνει να βρίσκεται στους «επιγενετικούς παράγοντες».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕΕ: Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί
Ανθρώπινες πόλεις 03.11.25

Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος προειδοποίησε πως ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα εξέλιπε αν μειώνονταν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
Φυτά και βότανα 01.11.25

Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα

Τίποτα δεν είναι πιο συνδεδεμένο με τις μάγισσες όσο η εικόνα γυναικών πάνω από ένα καζάνι με μαγικό φίλτρο. Όμως αυτό που ονομάστηκε μαγεία, μήπως ήταν απλά… χημεία;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
1812 01.11.25

Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις

Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τραγωδίες της ιστορίας, με τον στρατό του να πλήττεται όχι μόνο από τις μάχες, αλλά και από θανατηφόρες ασθένειες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Τουλάχιστον 3 νεκροί 05.11.25 Upd: 03:13

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωσή του - Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη
Ελλάδα 05.11.25

Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη

Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθήκη στο χωριό Κυανή, επεκτάθηκε σε δεξαμένη πετρελαίου και στη συνέχεια σε ένα σπίτι όπου ευτυχώς ήταν κλειστό - Συγκλονιστικά βίντεο

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)
Champions League 05.11.25

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)

Χάρη σε κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61ο λεπτό, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Αποδοκιμασίες στην επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι (vid)
Champions League 05.11.25

Το «τραίνο» της Μπάγερν πέρασε από το Παρίσι (1-2)

Ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε δύο γκολ και μετά αποβλήθηκε, όμως η Μπάγερν άντεξε στην «πολιορκία» της Παρί και έφυγε νικήτρια με 2-1 από το Παρίσι, κάνοντας το 4Χ4 στη League Phase. Μείωσε ο Ζοάο Νέβες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)
Champions League 05.11.25

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά της. Ξεκίνησαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)
Champions League 04.11.25

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Αϊντχόφεν, όμως στην μοναδική στιγμή αδράνειας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων δέχθηκε την ισοφάριση και έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη.

Άκης Στρατόπουλος
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Torre dei Conti 04.11.25

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
Δημοσκόπηση 04.11.25

Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα

«Αγκάθι» για την κυβέρνηση η ακρίβεια. Απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Δεν βλέπει φως η αντιπολίτευση. Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Σκληρή στάση 04.11.25

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» - Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο