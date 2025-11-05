Μια νέα εποχή ξημερώνει για το YouTube. Το δημοφιλές πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο ανανεώνεται έχοντας έντονες επιρροές από το «Liquid Glass» που είδαμε πρόσφατα στο iOS της Apple.

Το «Liquid Glass» -παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα στο WWDC 2025- διακρίνεται για τις τολμηρές του διαφάνειες.

Αναβάθμιση τόσο στην αισθητική όσο και στην λειτουργικότητα

Η Google, με τη σειρά της, παρουσίασε ένα εντελώς νέο design, πιο εκφραστικό και γεμάτο κίνηση, με ένα στυλ που και η ίδια αποκαλεί «Liquid Glass».

Αναμόρφωση

Ο κολοσσός της τεχνολογίας ανέφερε ότι ο στόχος είναι να καταστήσει το YouTube «τόσο δυναμικό όσο οι δημιουργοί και τα βίντεο που φιλοξενεί», ευθυγραμμίζοντας την ενέργεια της εφαρμογής με το περιεχόμενό της μέσω καθαρότερων γραφικών και ομαλότερης πλοήγησης.

Η αναμόρφωση είναι τόσο αισθητική όσο και λειτουργική, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες παρακολουθούν τα βίντεο.

Οι ενημερώσεις που έρχονται περιλαμβάνουν επανασχεδιασμένα κουμπιά και εικονίδια, καθώς και βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα.

Η λειτουργία γρήγορης προώθησης/επιστροφής (seek), η οποία ενεργοποιείται με διπλό πάτημα στην οθόνη, έχει επανασχεδιαστεί ώστε να είναι πιο διακριτική και λιγότερο παρεμβατική κατά την αναπαραγωγή.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή σε κινητές συσκευές θα παρατηρήσουν πιο ομαλές μεταβάσεις μεταξύ των καρτελών.

Και άλλες αλλαγές

Ακόμα, το πάτημα του κουμπιού «μου αρέσει» αποκτά animations που προσαρμόζονται ανάλογα με το περιεχόμενο.

Η λειτουργία αποθήκευσης βίντεο για μελλοντική παρακολούθηση γίνεται πιο εύκολη.

Τα σχόλια στα βίντεο αποκτούν πλέον δομημένη μορφή, με νήματα που βελτιώνουν την αναγνωσιμότητα και ενισχύουν τη συζήτηση μεταξύ των χρηστών.