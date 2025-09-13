Το YouTube είναι έτοιμο να «πατήσει» το κουμπί που θα αλλάξει την εμπειρία θέασης για εκατομμύρια χρήστες, ανακοινώνοντας την αυτόματη μεταγλώττιση (automatic dubbing).

Σύντομα, θα μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο από όλο τον κόσμο χωρίς να χρειάζεται να διαβάζετε υπότιτλους, επιτρέποντας στους δημιουργούς να ανεβάζουν ή να δημιουργούν αυτόματα μεταγλωττισμένες εκδόσεις σε δεκάδες γλώσσες.

Ξεχάστε τους υπότιτλους με την αυτόματη μεταγλώττιση βίντεο

Η υιοθέτηση της λειτουργίας σε ευρεία κλίμακα σηματοδοτεί μια τεράστια πρόοδο για τις παγκόσμιες φιλοδοξίες του YouTube. Μέχρι τώρα, η πολύγλωσση μεταγλώττιση περιοριζόταν σε ένα μικρό πιλοτικό πρόγραμμα.

Ο MrBeast, ο Mark Robe και ο Jamie Oliver

Δημιουργοί όπως ο MrBeast και ο Mark Rober είχαν την ευκαιρία να είναι από τους πρώτους που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα με τον Rober να μεταγλωττίζει, κατά μέσο όρο, σε περισσότερες από 30 γλώσσες ανά βίντεο. Σύμφωνα με το YouTube τα κανάλια που χρησιμοποίησαν τη λειτουργία είδαν πάνω από το 25% αύξηση στον χρόνο παρακολούθησης του περιεχομένου. Στο κανάλι του Jamie Oliver, τα μεταγλωττισμένα βίντεο τριπλασίασαν τον αριθμό επισκεπτών.

Ο σεφ Nick DiGiovanni, ένας από τους συμμετέχοντες στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, περιέγραψε τη μεταγλώττιση ως έναν τρόπο «να μοιραστείς το φαγητό με πολύ περισσότερους ανθρώπους εκεί έξω».

Η πλατφόρμα, με αυτήν την καινοτομία, δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να απολαύσουν ξενόγλωσσα βίντεο χωρίς υπότιτλους. Σύντομα, θα μπορούν να ακούν τις φωνές των δημιουργών στη δική τους γλώσσα. Η διάθεση του νέου εργαλείου θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο να φτάσει σε όλους τους δημιουργούς παγκοσμίως.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Η αυτόματη μεταγλώττιση, μια λειτουργία που χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζει προς το παρόν μεταφράσεις από τα αγγλικά σε γλώσσες όπως ιαπωνικά, χίντι, ισπανικά και κορεάτικα, ενώ με την πάροδο του χρόνου θα προστεθούν και άλλες γλώσσες. Αξιοποιεί το Gemini για να μεταφράζει όχι μόνο τα λόγια, αλλά και να προσπαθεί να αναπαράγει τον τόνο και το συναίσθημα της φωνής του δημιουργού.

Είναι μια αναπτυσσόμενη τεχνολογία και μπορεί να παρουσιάζει ατέλειες, όπως σφάλματα στην προφορά ή στην αναγνώριση της ομιλίας, ειδικά σε περιεχόμενο που βασίζεται σε ανθρώπους που έχουν μεγάλη εκφραστικότητα, διαλέκτους ή έχει θόρυβο στο παρασκήνιο.

Οι θεατές μπορούν να εναλλάσσουν μεταξύ του αρχικού ήχου και οποιουδήποτε μεταγλωττισμένου στο μενού ρυθμίσεων του βίντεο.