Τηλεθέαση-ρεκόρ, θρίαμβος του streaming: MrBeast και IShowSpeed φέρνουν το NFL στο YouTube – Νέα εποχή
Το YouTube έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στον κόσμο του NFL, μεταδίδοντας τον πρώτο του αποκλειστικό αγώνα και επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της τηλεόρασης βρίσκεται πλέον στο streaming
Το YouTube έκανε το ντεμπούτο του ως αποκλειστικός ραδιοτηλεοπτικός συνεργάτης του NFL, με τον αγώνα μεταξύ των Kansas City Chiefs και των Los Angeles Chargers να προσελκύει ένα εντυπωσιακό κοινό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ο αγώνας, στον οποίο συμμετείχαν και μερικοί από τους πιο διάσημους δημιουργούς της πλατφόρμας, συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 16,2 εκατομμύρια θεατές στις ΗΠΑ.
Το νούμερο συνυπολογίζει και τους τηλεθεατές που παρακολούθησαν τον αγώνα μέσω συμβατικής τηλεόρασης στις τοπικές αγορές των δύο ομάδων.
Επιπλέον, 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την αναμέτρηση από 230 χώρες και περιοχές εκτός Αμερικής.
Τα νούμερα τηλεθέασης δείχνουν ότι η πρεμιέρα του NFL στο YouTube κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με τον μέσο όρο του περσινού Monday Night Football του ESPN, ενώ ξεπέρασε το ντεμπούτο του NFL στο Peacock για τον πρώτο αγώνα από τη Βραζιλία πέρυσι (14,2 εκατομμύρια).
Οι δύο αγώνες των Χριστουγέννων του Netflix τον περασμένο Δεκέμβριο παραμένουν οι πιο επιτυχημένες μεταδόσεις στην ιστορία του NFL μέσω streaming, με μέσο όρο τηλεθέασης περίπου 24 εκατομμύρια.
Η νέα εποχή
Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα ήταν σε μεγάλο βαθμό «παραδοσιακή», με σχολιαστές τους Ριτς Άιζεν και Κερτ Γουόρνερ.
Ωστόσο η διαδικτυακή πλατφόρμα πρόσθεσε τη δική της «πινελιά» φέρνοντας τους ισχυρούς δημιουργούς περιεχομένου στο σόου.
Ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον MrBeast έδωσε την έναρξη του σόου, ενώ στο τέλος της βραδιάς, ο διάσημος YouTube creator «εκτόξευσε» έναν οπαδό των Chiefs μέσα από μια ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή.
Το βίντεο που δημοσιεύτηκε από το NFL στο TikTok, συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια προβολές.
@nfl what a way to cap off the game 😂 #mrbeast #nfl ♬ original sound – NFL
Σύμφωνα με τα στοιχεία του SocialBlade, το επίσημο κανάλι του NFL στο YouTube πρόσθεσε σχεδόν 500.000 νέους συνδρομητές την τελευταία εβδομάδα.
Επιπλέον, το YouTube επιστράτευσε τον Deestroying για τα σχόλια από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι creators IShowSpeed και Tom Grossi προσέφεραν παράλληλες μεταδόσεις της εκδήλωσης για τους δικούς τους αγγλόφωνους οπαδούς.
Μετά τη νίκη των Chargers με σκορ 27-21, το YouTube χαρακτήρισε τον αγώνα ως την «εναρκτήρια, αποκλειστική, ζωντανή παγκόσμια μετάδοση ενός αγώνα του NFL», προϊδεάζοντας για περισσότερες τέτοιες συνεργασίες στο μέλλον.
Η Google, η μητρική εταιρεία του YouTube, έχει ήδη τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής του πακέτου Sunday Ticket του NFL, στο πλαίσιο μιας επταετούς συμφωνίας ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ.
