Οι Dallas Cowboys παραμένουν η πιο ακριβή αθλητική ομάδα στον κόσμο

Οι Dallas Cowboys επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά την κυριαρχία τους στον χώρο του παγκόσμιου αθλητικού επιχειρείν, καθώς ανακηρύχθηκαν και πάλι η πιο ακριβή αθλητική ομάδα στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια λίστα του εξειδικευμένου ιστότοπου Sportico. Η αξία της ομάδας φτάνει πλέον τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 2,48 δισεκατομμυρίων σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η συγκεκριμένη διάκριση σηματοδοτεί την έκτη συνεχόμενη χρονιά που οι Cowboys κατακτούν την κορυφή της λίστας, αποδεικνύοντας ότι η εμπορική τους δυναμική παραμένει αξεπέραστη, ακόμα κι αν η ομάδα δεν έχει πανηγυρίσει κάποιον τίτλο NFL εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2024 αποτέλεσε ορόσημο για τα «μοναχικά αστέρια» (το παρατσούκλι της ομάδας), καθώς έγινε η πρώτη αθλητική ομάδα παγκοσμίως που ξεπέρασε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε εκτιμώμενη αξία.

Στην ελίτ των ομάδων με αξία άνω των 10 δισ. μπήκαν πλέον και οι Los Angeles Rams και New York Giants, με αξίες 10,43 και 10,25 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Το μέσος όρος αξίας των 32 ομάδων του NFL εκτινάχθηκε στα 7,1 δισεκατομμύρια, αύξηση της τάξης του 20% από πέρσι και περισσότερο από διπλάσια αύξηση σε σύγκριση με τέσσερα χρόνια πριν.

Η ιστορία επιτυχίας των Cowboys είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το όνομα του Jerry Jones, του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη που αγόρασε την ομάδα το 1989 για 140 εκατομμύρια δολάρια. Η αξία της επένδυσής του έχει πλέον αυξηθεί κατά 8.400%, καταδεικνύοντας το επιχειρηματικό του δαιμόνιο, παρά την αγωνιστική ανομβρία των τελευταίων δεκαετιών.

Υπό την ηγεσία του Jones, οι Cowboys κατέκτησαν τρία Super Bowl στις αρχές της δεκαετίας του ’90 (1992, 1993, 1995), προσθέτοντας στους δύο τίτλους που είχε ήδη η ομάδα από το 1971 και το 1977. Με πέντε συνολικούς τίτλους, οι Cowboys ισοβαθμούν με τους San Francisco 49ers στη δεύτερη θέση της λίστας των πολυνικών ομάδων του Super Bowl.

Παρότι από το 1995 δεν έχουν φτάσει ούτε σε τελικό της NFC, η φήμη τους δεν έχει φθαρεί. Η δημοτικότητά τους παραμένει υψηλή, όπως επιβεβαιώνει και το γεγονός πως αποκαλούνται ακόμα «Η Ομάδα της Αμερικής». Αυτόν τον μήνα, στις 19 Αυγούστου, θα κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά «America’s Team: The Gambler and his Cowboys», που αφηγείται την ιστορία της ομάδας από το 1989 μέχρι σήμερα, με κεντρική φιγούρα τον ίδιο τον Jerry Jones – τον «παίκτη» που άλλαξε την πορεία του franchise.

Αν μη τι άλλο η οικονομική επιτυχία των Cowboys αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η σωστή διαχείριση, το branding και η στρατηγική επιχειρηματικότητα μπορούν να διατηρήσουν έναν αθλητικό οργανισμό στην κορυφή, ανεξάρτητα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα…