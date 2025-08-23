Μίσος και οργή για τους άνδρες μαζορέτες των Minessota Vikings στο NFL. Γιατί;

Όταν οι Minessota Vikings ανακοίνωσαν το ρόστερ της ομάδας cheerleading, ενσωματώνοντας δύο άνδρες μαζορέτες -τους Λούι Κον και Μπλεζ Σικ- στη σύνθεση, το διαδίκτυο εξοργίστηκε.

Αν και η παρουσία ανδρών cheerleaders στο NFL δεν είναι κάτι καινούριο, η συγκεκριμένη προσθήκη προκάλεσε μια έντονη διαδικτυακή διαμάχη και σχολιάστηκε ακόμα και από πολιτικούς. Γιατί αυτή η εξέλιξη απειλεί να διαταράξει τα στερεότυπα του αμερικανικού ποδοσφαίρου;

«Η επόμενη γενιά του cheerleading έφτασε», έγραψε η ομάδα στο Instagram στις 9 Αυγούστου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που έδειχνε τον Λούι Κον να εκτελεί ένα εντυπωσιακό backflip, ενώ ο Μπλεζ Σικ χόρευε γεμάτος ενθουσιασμό. Η αντίδραση ήταν άμεση.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν με προσβλητικά σχόλια, με αρκετούς να απειλούν ότι θα σταματήσουν να υποστηρίζουν την ομάδα.

Η διαμάχη δεν περιορίστηκε στον κόσμο του διαδικτύου. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τόμι Τούμπερβιλ κατηγόρησε την ομάδα ότι προωθεί μια «woke ατζέντα», ενώ ο παρουσιαστής του Fox News, Γουίλ Κέιν, υποστήριξε ότι το πρόβλημα είναι «άντρες cheerleaders που συμπεριφέρονται σαν γυναίκες cheerleaders».

Ακόμη και ο Τζακ Μπρούερ, πρώην παίκτης της ομάδας και νυν συντηρητικός ακτιβιστής, δήλωσε στο Fox News ότι αισθάνθηκε «αηδία και ντροπή» με την προσθήκη ανδρών στην ομάδα, προσθέτοντας πως «κανένας άντρας δεν χρειάζεται να έχει κανένα πον-πον στα χέρια του».

View this post on Instagram A post shared by CNN (@cnn)

Από την πλευρά τους, οι Minessota Vikings εξέδωσαν ανακοίνωση υποστήριξης των Κον και Σικ, τονίζοντας ότι περίπου το ένα τρίτο των ομάδων του NFL διαθέτουν άνδρες cheerleaders φέτος και ότι κάθε μέλος της ομάδας πέρασε από μια αυστηρή διαδικασία οντισιόν.

Οι Vikings απάντησαν επίσης στις επιθέσεις ενημερώνοντας όλους όσοι δήλωσαν «εξοργισμένοι» ότι δεν έκαναν κάτι πρωτοποριακό.

«Ενώ πολλοί οπαδοί μπορεί να βλέπουν για πρώτη φορά άνδρες μαζορέτες στους αγώνες των Vikings, οι άνδρες μαζορέτες ήταν μέρος προηγούμενων ομάδων των Vikings και από καιρό συνδέονται με το κολεγιακό και επαγγελματικό cheerleading» σημειώνει η ανακοίνωση της ομάδας.

«Το 2025, περίπου το ένα τρίτο των ομάδων της NFL θα έχει άνδρες μαζορέτες. Κάθε μέλος του προγράμματος Minnesota Vikings Cheerleaders έχει εντυπωσιακό χορευτικό υπόβαθρο και πέρασε από την ίδια αυστηρή διαδικασία οντισιόν. Τα άτομα επιλέχθηκαν λόγω του ταλέντου τους, του πάθους τους για τον χορό και της αφοσίωσής τους στην αναβάθμιση της εμπειρίας της ημέρας του αγώνα. Υποστηρίζουμε όλους την ομάδα μαζορετών και είμαστε περήφανοι για το ρόλο που διαδραματίζουν ως πρεσβευτές του οργανισμού».

View this post on Instagram A post shared by Minnesota Vikings Cheerleaders (@mvcheerleaders)

Οι πρώτοι άνδρες cheerleaders

Οι Λούι Κον και Μπλεζ Σικ δεν είναι οι πρώτοι άνδρες cheerleaders στην ιστορία του NFL. Η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν επίσημα ήταν το 2018 με τους Los Angeles Rams and New Orleans Saints.

Ο Κουίντον Πέρον, cheerleader των LAR, έγραψε ιστορία όταν εμφανίστηκε στο Super Bowl του 2019, ενώ ο Ναπολέων Τζίνιες, επίσης από τους Los Angeles Rams, δήλωσε στο CNN ότι η αντίδραση του κόσμου οφείλεται στο γεγονός ότι οι άντρες δεν θεωρούνται πλέον «συμπληρωματικοί», αλλά εκτελούν τις ίδιες χορευτικές κινήσεις με τις γυναίκες.

View this post on Instagram A post shared by Quinton Peron (@itsaquintonthing)

«Φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ»

Το αμερικανικό ποδόσφαιρο κατέχει μια ξεχωριστή θέση στον πολιτισμό των ΗΠΑ. Ιστορικά, είναι ένα άθλημα με έντονα έμφυλα πρότυπα: σκληροί, υπερ-αρρενωποί παίκτες συγκρούονται στον αγωνιστικό χώρο, ενώ από τις άκρες του γηπέδου, υπερ-θηλυκές cheerleaders τους επευφημούν.

Η προσθήκη ανδρών που χορεύουν με πον-πον στο κέντρο του γηπέδου είναι κάτι νέο. Αναλυτές σχολιάζουν ότι πρόκειται για μια αλλαγή που έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις, με το «φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ», το οποίο έχει φέρει περισσότερη προσοχή στη σχέση της με τον παίκτη των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι.

Πολλοί παραδοσιακοί φίλαθλοι έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την αυξημένη παρουσία της ποπ σταρ κατά τη διάρκεια των αγώνων, ενώ η ίδια δέχθηκε ακόμα και αποδοκιμασίες στο φετινό Super Bowl.

Taylor Swift laughed off being booed at the Super Bowl 😅 pic.twitter.com/Zdc5fHKc0A — SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2025

Η παρουσία ανδρών cheerleaders, λοιπόν, έρχεται να επιβεβαιώσει πως η κουλτούρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου αλλάζει, επαναπροσδιορίζοντας ταυτόχρονα τι μπορεί να σημαίνει ο αθλητισμός ανδρών και το σύμπαν γύρω από αυτόν.

Ο πρώην παίκτης του NFL, Ρ.Κ. Ράσελ, έγραψε στον Guardian, το προφανές. «Δεν πρόκειται απλώς για τη χρήση των πον-πον, αλλά για την ύπαρξη και την προβολή ανδρών στις ομάδες cheerleading που δεν συμμορφώνονται με τις αυστηρές και ξεπερασμένες ιδέες της αρρενωπότητας».

Με σημαία τη συμπερίληψη

Πέρα από την αρνητική κριτική, η απόφαση των MV έχει λάβει και μαζική υποστήριξη. Στα σχόλια της σχετικής ανάρτησης στο Instagram, πολλοί φίλαθλοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τονίζοντας πως η νέα ομάδα «εκφράζει τη συμπερίληψη» και υποστηρίζει «το δικαίωμα του καθενός στα όνειρά του».

Σε μια ανάρτηση που έκανε ο ίδιος ο Λούι Κον, ποζάροντας μαζί με τον Μπλεζ Σικ με τις στολές της ομάδας, έγραψε: «Περιμένετε… μήπως κάποιος φώναξε το όνομά μας;»

View this post on Instagram A post shared by Blaize Shiek (@blaize_shiek)

Σε άλλη, όπου δημοσίευσε μια παιδική του φωτογραφία κάνοντας σπαγγάτο, έγραψε: «Είμαι ακριβώς εκεί που ήταν γραφτό να είμαι».

Η παρουσία ανδρών cheerleaders στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους νέους άνδρες και τα αγόρια, ότι υπάρχει χώρος για αυτούς σε έναν χώρο που παραδοσιακά θεωρείται γυναικείος -και αυτό είναι νίκη για όλους.