Μίσος και οργή για τους άνδρες μαζορέτες των Minessota Vikings στο NFL. Γιατί;
The Good Life 23 Αυγούστου 2025 | 15:00

Μίσος και οργή για τους άνδρες μαζορέτες των Minessota Vikings στο NFL. Γιατί;

Δύο άνδρες μαζορέτες στην ομάδα cheerleading των Minessota Vikings έβαλαν «φωτιά» στο διαδίκτυο και τα media, πυροδοτώντας θύελλα αντιδράσεων -αν και δεν είναι η πρώτοι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Spotlight

Όταν οι Minessota Vikings ανακοίνωσαν το ρόστερ της ομάδας cheerleading, ενσωματώνοντας δύο άνδρες μαζορέτες -τους Λούι Κον και Μπλεζ Σικ- στη σύνθεση, το διαδίκτυο εξοργίστηκε.

Αν και η παρουσία ανδρών cheerleaders στο NFL δεν είναι κάτι καινούριο, η συγκεκριμένη προσθήκη προκάλεσε μια έντονη διαδικτυακή διαμάχη και σχολιάστηκε ακόμα και από πολιτικούς. Γιατί αυτή η εξέλιξη απειλεί να διαταράξει τα στερεότυπα του αμερικανικού ποδοσφαίρου;

«Η επόμενη γενιά του cheerleading έφτασε», έγραψε η ομάδα στο Instagram στις 9 Αυγούστου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που έδειχνε τον Λούι Κον να εκτελεί ένα εντυπωσιακό backflip, ενώ ο Μπλεζ Σικ χόρευε γεμάτος ενθουσιασμό. Η αντίδραση ήταν άμεση.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν με προσβλητικά σχόλια, με αρκετούς να απειλούν ότι θα σταματήσουν να υποστηρίζουν την ομάδα.

Η διαμάχη δεν περιορίστηκε στον κόσμο του διαδικτύου. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τόμι Τούμπερβιλ κατηγόρησε την ομάδα ότι προωθεί μια «woke ατζέντα», ενώ ο παρουσιαστής του Fox News, Γουίλ Κέιν, υποστήριξε ότι το πρόβλημα είναι «άντρες cheerleaders που συμπεριφέρονται σαν γυναίκες cheerleaders».

Ακόμη και ο Τζακ Μπρούερ, πρώην παίκτης της ομάδας και νυν συντηρητικός ακτιβιστής, δήλωσε στο Fox News ότι αισθάνθηκε «αηδία και ντροπή» με την προσθήκη ανδρών στην ομάδα, προσθέτοντας πως «κανένας άντρας δεν χρειάζεται να έχει κανένα πον-πον στα χέρια του».

Από την πλευρά τους, οι Minessota Vikings εξέδωσαν ανακοίνωση υποστήριξης των Κον και Σικ, τονίζοντας ότι περίπου το ένα τρίτο των ομάδων του NFL διαθέτουν άνδρες cheerleaders φέτος και ότι κάθε μέλος της ομάδας πέρασε από μια αυστηρή διαδικασία οντισιόν.

Οι Vikings απάντησαν επίσης στις επιθέσεις ενημερώνοντας όλους όσοι δήλωσαν «εξοργισμένοι» ότι δεν έκαναν κάτι πρωτοποριακό.

«Ενώ πολλοί οπαδοί μπορεί να βλέπουν για πρώτη φορά άνδρες μαζορέτες στους αγώνες των Vikings, οι άνδρες μαζορέτες ήταν μέρος προηγούμενων ομάδων των Vikings και από καιρό συνδέονται με το κολεγιακό και επαγγελματικό cheerleading» σημειώνει η ανακοίνωση της ομάδας.

«Το 2025, περίπου το ένα τρίτο των ομάδων της NFL θα έχει άνδρες μαζορέτες. Κάθε μέλος του προγράμματος Minnesota Vikings Cheerleaders έχει εντυπωσιακό χορευτικό υπόβαθρο και πέρασε από την ίδια αυστηρή διαδικασία οντισιόν. Τα άτομα επιλέχθηκαν λόγω του ταλέντου τους, του πάθους τους για τον χορό και της αφοσίωσής τους στην αναβάθμιση της εμπειρίας της ημέρας του αγώνα. Υποστηρίζουμε όλους την ομάδα μαζορετών και είμαστε περήφανοι για το ρόλο που διαδραματίζουν ως πρεσβευτές του οργανισμού».

Οι πρώτοι άνδρες cheerleaders

Οι Λούι Κον και Μπλεζ Σικ δεν είναι οι πρώτοι άνδρες cheerleaders στην ιστορία του NFL. Η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν επίσημα ήταν το 2018 με τους Los Angeles Rams and New Orleans Saints.

Ο Κουίντον Πέρον, cheerleader των LAR, έγραψε ιστορία όταν εμφανίστηκε στο Super Bowl του 2019, ενώ ο Ναπολέων Τζίνιες, επίσης από τους Los Angeles Rams, δήλωσε στο CNN ότι η αντίδραση του κόσμου οφείλεται στο γεγονός ότι οι άντρες δεν θεωρούνται πλέον «συμπληρωματικοί», αλλά εκτελούν τις ίδιες χορευτικές κινήσεις με τις γυναίκες.

«Φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ»

Το αμερικανικό ποδόσφαιρο κατέχει μια ξεχωριστή θέση στον πολιτισμό των ΗΠΑ. Ιστορικά, είναι ένα άθλημα με έντονα έμφυλα πρότυπα: σκληροί, υπερ-αρρενωποί παίκτες συγκρούονται στον αγωνιστικό χώρο, ενώ από τις άκρες του γηπέδου, υπερ-θηλυκές cheerleaders τους επευφημούν.

Η προσθήκη ανδρών που χορεύουν με πον-πον στο κέντρο του γηπέδου είναι κάτι νέο. Αναλυτές σχολιάζουν ότι πρόκειται για μια αλλαγή που έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις, με το «φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ», το οποίο έχει φέρει περισσότερη προσοχή στη σχέση της με τον παίκτη των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι.

Πολλοί παραδοσιακοί φίλαθλοι έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την αυξημένη παρουσία της ποπ σταρ κατά τη διάρκεια των αγώνων, ενώ η ίδια δέχθηκε ακόμα και αποδοκιμασίες στο φετινό Super Bowl.

Η παρουσία ανδρών cheerleaders, λοιπόν, έρχεται να επιβεβαιώσει πως η κουλτούρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου αλλάζει, επαναπροσδιορίζοντας ταυτόχρονα τι μπορεί να σημαίνει ο αθλητισμός ανδρών και το σύμπαν γύρω από αυτόν.

Ο πρώην παίκτης του NFL, Ρ.Κ. Ράσελ, έγραψε στον Guardian, το προφανές. «Δεν πρόκειται απλώς για τη χρήση των πον-πον, αλλά για την ύπαρξη και την προβολή ανδρών στις ομάδες cheerleading που δεν συμμορφώνονται με τις αυστηρές και ξεπερασμένες ιδέες της αρρενωπότητας».

YouTube thumbnail

Με σημαία τη συμπερίληψη

Πέρα από την αρνητική κριτική, η απόφαση των MV έχει λάβει και μαζική υποστήριξη. Στα σχόλια της σχετικής ανάρτησης στο Instagram, πολλοί φίλαθλοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, τονίζοντας πως η νέα ομάδα «εκφράζει τη συμπερίληψη» και υποστηρίζει «το δικαίωμα του καθενός στα όνειρά του».

Σε μια ανάρτηση που έκανε ο ίδιος ο Λούι Κον, ποζάροντας μαζί με τον Μπλεζ Σικ με τις στολές της ομάδας, έγραψε: «Περιμένετε… μήπως κάποιος φώναξε το όνομά μας;»

Σε άλλη, όπου δημοσίευσε μια παιδική του φωτογραφία κάνοντας σπαγγάτο, έγραψε: «Είμαι ακριβώς εκεί που ήταν γραφτό να είμαι».

Η παρουσία ανδρών cheerleaders στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους νέους άνδρες και τα αγόρια, ότι υπάρχει χώρος για αυτούς σε έναν χώρο που παραδοσιακά θεωρείται γυναικείος -και αυτό είναι νίκη για όλους.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Δεν υπάρχει υπερεργασία – Σε θέση άμυνας από τα στοιχεία της Eurostat

Υπουργείο Εργασίας: Δεν υπάρχει υπερεργασία – Σε θέση άμυνας από τα στοιχεία της Eurostat

Stream magazin
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν
Άγγελος θανάτου 22.08.25

Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν

Καταδικάστηκε για 12 φόνους. Εκείνη υποστήριζε ότι δολοφόνησε 31 ανθρώπους. Οι φήμες λένε για πάνω από 100. Η «γλυκιά νοσοκόμα» Τζέιν Τόπαν προκαλεί ακόμα εφιάλτες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»
«Αίσθηση αβεβαιότητας» 19.08.25

Το άγριο «κρησφύγετο» των παικτών των Ντάλας Κάουμποϊς – «Άλλοι σνίφαραν κοκαΐνη, άλλοι κάπνιζαν μαριχουάνα»

Τη δεκαετία του '90, οι παίκτες των Ντάλας Κάουμποϊς είδαν ξαφνικά τους ευατούς τους να απολαμβάνουν την ελευθερία τους δίχως περιορισμούς -και έτσι επιδόθηκαν σε κάθε λογής ατασθαλία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανικό δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ
«Παρεξήγηση» 19.08.25

Γερμανικό δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ

Ένα δικαστήριο στο Αμβούργο της Γερμανίας δήλωσε σε μια απόφαση σχετικά με μια ομάδα μελέτης του Καρλ Μαρξ ότι οι διδασκαλίες του θεμελιωτή του κομμουνισμού ενδέχεται να είναι αντίθετες με την «ελεύθερη δημοκρατική βασική τάξη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια
Ωραία Ζωή 18.08.25

«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια

Πώς ζει η Ζωή Λάσκαρη μετά τον θάνατό της; Η απάντηση κρύβεται στα ίδια της τα λόγια: στις αλήθειες, τα πάθη και τις σκέψεις που μοιράστηκε με το κοινό και τους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας την πραγματική γυναίκα πίσω από τον μύθο της σταρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σφαγή των Miami Showband – Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;
30 Ιουλίου 1975 18.08.25

Η σφαγή των Miami Showband - Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;

Η μπάντα Miami Showband ήταν στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της, έχοντας κατακτήσει επτά φορές την κορυφή των ιρλανδικών charts. Τότε σταμάτησαν σε ένα ψεύτικο σημείο ελέγχου στην κομητεία Down – και τρεις από τα έξι μέλη της σκοτώθηκαν. Πενήντα χρόνια μετά, ο επιζών Des Lee αναπολεί εκείνη την τρομερή νύχτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά – Σαν ταξίδι στον χρόνο
Νοσταλγία 17.08.25

Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά - Σαν ταξίδι στον χρόνο

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες στην Πρέβεζα εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές.

Σύνταξη
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
Electro Σεργκέι Αϊζενστάιν 15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί
«Όσα είναι μπροστά» 23.08.25

Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί

«Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι» έγραψε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ κοινοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες από την Φολέγανδρο.

Σύνταξη
Βόλος: «Με απατούσε γι’ αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης – Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 23.08.25

«Με απατούσε γι' αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης - Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του

Ο συζυγοκτόνος βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ευριπίδου σε κεντρικό σημείο του Βόλου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές

«Τι ντροπή», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος συνιστά σε όσους δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές, να... κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους

Σύνταξη
Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα
Ελλάδα 23.08.25

Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα

Όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κισσάμου στα Χανιά η συγκεκριμένη γυναίκα συστηνόταν ως καλόγρια, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και πουλούσε διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα

Σύνταξη
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Επιστροφή 23.08.25

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου
Βαριές κατηγορίες 23.08.25

Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου

Ο 56χρονος οδηγός υποστήριξε ότι το ένα από τα ΙΧ με τα οποία συγκρούστηκε άλλαξε απότομα λωρίδα και μπήκε μπροστά του. Επίσης, αρνήθηκε ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Σύνταξη
Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Κόσμος 23.08.25

Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Πέρυσι, 37.000 άνθρωποι - κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία - έφθασαν στην Βρετανία από την Γαλλία, διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη

Σύνταξη
LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Αργεί η ανάκαμψη 23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ

LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ

LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Νάξος: Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη διαρρήκτης – Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)
Λεία 120.000 ευρώ 23.08.25

Επ' αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)

Ο συλληφθείς διαρρήκτης μαζί με άλλους δύο «χτυπούσαν» κατοικίες και τουριστικά καταλύματα στη Νάξο - Η Αστυνομία τούς εντόπισε το πρωί του Σαββάτου σε συγκρότημα νεοαναγειρόμενων καταλυμάτων

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό - Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εμινέ Ερντογάν: Ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας
Όπως έκανε για Ουκρανία 23.08.25

Η Εμινέ Ερντογάν ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας

Η Εμινέ Ερντογάν εξήρε την πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας και την παρακινεί να κάνει το ίδιο και για τα παιδιά της Γάζας

Σύνταξη
