Tο YouTube είναι μια από τις πιο δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων. Αλλά δεν είναι όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.

Εφαρμόζει ηλικιακούς περιορισμούς σε περιεχόμενο που θεωρείται ακατάλληλο για θεατές κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με τις πολιτικές του. Ορισμένα βίντεο, ζωντανές ροές, μπορεί να λάβουν περιορισμό ηλικίας αν περιέχουν θέματα όπως βία, γυμνό, χυδαία γλώσσα, απεικόνιση επιβλαβών δραστηριοτήτων ή άλλο περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για ανηλίκους.

Τι αλλάζει στην επαλήθευση ηλικίας στο YouTube

Ελέγχει την ημερομηνία γέννησης σας ανάλογα με τα στοιχεία που είχατε παραχωρήσει στη Google κατά την εγγραφή σας. Εάν η ηλικία σας ήταν 18 ετών ή μεγαλύτερη, το YouTube θεωρούσε ότι ο λογαριασμός ανήκει σε ενήλικα. Η επαλήθευση ηλικίας με αυτόν τον τρόπο βασιζόταν στην τιμιότητα του χρήστη.

Πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες

Τον Αύγουστο κυκλοφόρησε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για την εκτίμηση της ηλικίας των χρηστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πλέον «χρησιμοποιεί μια ποικιλία σημάτων» για να εκτιμήσει αλγοριθμικά την ηλικία του χρήστη. Η πλατφόρμα streaming δεν έχει διευκρινίσει ακριβώς ποια είναι αυτά τα στοιχεία, αλλά το περιεχόμενο που προβάλλεται παίζει κάποιο ρόλο. Οι τύποι βίντεο που αναζητά ένας χρήστης, οι κατηγορίες βίντεο που έχει παρακολουθήσει αποτελούν στοιχεία που αξιολογούνται. Η ηλικία του λογαριασμού σας έχει επίσης σημασία. Αν είστε ενεργός στο YouTube για 20 χρόνια, σημαίνει ότι δεν είστε ανήλικος.

Με βάση τη δραστηριότητα των χρηστών στην πλατφόρμα «παρέχει τις κατάλληλες για την ηλικία εμπειρίες», δήλωσε ο James Beser, διευθυντής διαχείρισης προϊόντων στο YouTube Youth.

Η δημοφιλής πλατφόρμα έχει δηλώσει ότι η παρακολούθηση περιεχομένου για όλες τις ηλικίες ή ακόμα και περιεχομένου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά δεν θα σηματοδοτεί αυτόματα στην πλατφόρμα ότι είστε κάτω των 18 ετών.

Γιατί το YouTube το κάνει αυτό;

Με τους εφήβους να βρίσκουν συνεχώς τρόπους για να παρακάμπτουν τους ηλικιακούς περιορισμούς, πλατφόρμες όπως το YouTube αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πολιτική πίεση στις ΗΠΑ να κάνουν περισσότερα για την προστασία των ανηλίκων μέσω αυστηρότερων μέτρων.

Τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε ως συνταγματικό έναν νόμο του Τέξας που απαιτούσε επαλήθευση της ηλικίας για τους ιστότοπους που φιλοξενούν σεξουαλικό περιεχόμενο. Κάποιες πολιτείες έχουν επίσης εισαγάγει νόμους που διατάσσουν περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους. Και ο υποστηριζόμενος από δύο κόμματα νόμος «Κids Online Safety Act», ο οποίος θα απαιτούσε από τις πλατφόρμες να λαμβάνουν περισσότερα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της βλάβης των ανηλίκων, επανήλθε φέτος στο Κογκρέσο.

Είναι επίσης μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας τάσης. Στην Αυστραλία, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μια πανεθνική απαγόρευση των παιδιών κάτω των 16 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (το YouTube συμπεριλαμβάνεται) και έχει επίσης εισαγάγει ελέγχους ηλικίας για τις μηχανές αναζήτησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας νόμος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο που στοχεύει σε ιστοσελίδες για ενήλικες απαιτεί από τους χρήστες να επιβεβαιώνουν την ηλικία τους.

Αν κάνει λάθος

Εάν η τεχνητή νοημοσύνη του YouTube κρίνει πως είστε κάτω των 18 ετών, ο λογαριασμός σας θα περιοριστεί. Εάν αυτό είναι λάθος θα προσφέρει μερικούς τρόπους για να επαναφέρετε την κανονική σας πρόσβαση με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας, μια πιστωτική κάρτας ή μιας selfie.