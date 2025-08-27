science
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
YouTube: Πώς υπολογίζει την ηλικία του χρήστη χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνολογία 27 Αυγούστου 2025 | 00:15

YouTube: Πώς υπολογίζει την ηλικία του χρήστη χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη

Το YouTube αρχίζει να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την εκτίμηση της ηλικίας των χρηστών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Spotlight

Tο YouTube είναι μια από τις πιο δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων. Αλλά δεν είναι όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.

Εφαρμόζει ηλικιακούς περιορισμούς σε περιεχόμενο που θεωρείται ακατάλληλο για θεατές κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με τις πολιτικές του. Ορισμένα βίντεο, ζωντανές ροές, μπορεί να λάβουν περιορισμό ηλικίας αν περιέχουν θέματα όπως βία, γυμνό, χυδαία γλώσσα, απεικόνιση επιβλαβών δραστηριοτήτων ή άλλο περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για ανηλίκους.

Τι αλλάζει στην επαλήθευση ηλικίας στο YouTube

Ελέγχει την ημερομηνία γέννησης σας ανάλογα με τα στοιχεία που είχατε παραχωρήσει στη Google κατά την εγγραφή σας. Εάν η ηλικία σας ήταν 18 ετών ή μεγαλύτερη, το YouTube θεωρούσε ότι ο λογαριασμός ανήκει σε ενήλικα. Η επαλήθευση ηλικίας με αυτόν τον τρόπο βασιζόταν στην τιμιότητα του χρήστη.

Πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες

Τον Αύγουστο κυκλοφόρησε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για την εκτίμηση της ηλικίας των χρηστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πλέον «χρησιμοποιεί μια ποικιλία σημάτων» για να εκτιμήσει αλγοριθμικά την ηλικία του χρήστη. Η πλατφόρμα streaming δεν έχει διευκρινίσει ακριβώς ποια είναι αυτά τα στοιχεία, αλλά το περιεχόμενο που προβάλλεται παίζει κάποιο ρόλο. Οι τύποι βίντεο που αναζητά ένας χρήστης, οι κατηγορίες βίντεο που έχει παρακολουθήσει αποτελούν στοιχεία που αξιολογούνται. Η ηλικία του λογαριασμού σας έχει επίσης σημασία. Αν είστε ενεργός στο YouTube για 20 χρόνια, σημαίνει ότι δεν είστε ανήλικος.

Με βάση τη δραστηριότητα των χρηστών στην πλατφόρμα «παρέχει τις κατάλληλες για την ηλικία εμπειρίες», δήλωσε ο James Beser, διευθυντής διαχείρισης προϊόντων στο YouTube Youth.

Η δημοφιλής πλατφόρμα έχει δηλώσει ότι η παρακολούθηση περιεχομένου για όλες τις ηλικίες ή ακόμα και περιεχομένου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά δεν θα σηματοδοτεί αυτόματα στην πλατφόρμα ότι είστε κάτω των 18 ετών.

Γιατί το YouTube το κάνει αυτό;

Με τους εφήβους να βρίσκουν συνεχώς τρόπους για να παρακάμπτουν τους ηλικιακούς περιορισμούς, πλατφόρμες όπως το YouTube αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πολιτική πίεση στις ΗΠΑ να κάνουν περισσότερα για την προστασία των ανηλίκων μέσω αυστηρότερων μέτρων.

Τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε ως συνταγματικό έναν νόμο του Τέξας που απαιτούσε επαλήθευση της ηλικίας για τους ιστότοπους που φιλοξενούν σεξουαλικό περιεχόμενο. Κάποιες πολιτείες έχουν επίσης εισαγάγει νόμους που διατάσσουν περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους. Και ο υποστηριζόμενος από δύο κόμματα νόμος «Κids Online Safety Act», ο οποίος θα απαιτούσε από τις πλατφόρμες να λαμβάνουν περισσότερα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της βλάβης των ανηλίκων, επανήλθε φέτος στο Κογκρέσο.

Είναι επίσης μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας τάσης. Στην Αυστραλία, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μια πανεθνική απαγόρευση των παιδιών κάτω των 16 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (το YouTube συμπεριλαμβάνεται) και έχει επίσης εισαγάγει ελέγχους ηλικίας για τις μηχανές αναζήτησης.  Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας νόμος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο που στοχεύει σε ιστοσελίδες για ενήλικες απαιτεί από τους χρήστες να επιβεβαιώνουν την ηλικία τους.

Αν κάνει λάθος

Εάν η τεχνητή νοημοσύνη του YouTube κρίνει πως είστε κάτω των 18 ετών, ο λογαριασμός σας θα περιοριστεί. Εάν αυτό είναι λάθος θα προσφέρει μερικούς τρόπους για να επαναφέρετε την κανονική σας πρόσβαση με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας, μια πιστωτική κάρτας ή μιας selfie.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Κόσμος
Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή
Ψάχνοντας ηρεμία 26.08.25

Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή

Ίσως είναι μια νέα μόδα, αλλά σίγουρα καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν καταφύγια αποτοξίνωσης όπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά ή άλλες συσκευές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Στο –πολύ κοντινό- μέλλον ίσως αντικαταστήσει τα τμήματα διεύθυνσης προσωπικού
Financial Times 26.08.25

Ποιος θα αποφασίζει ποιος θα προσληφθεί -ή θα απολυθεί- στο μέλλον; Ίσως η τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενταχθεί στη λειτουργία όλων των ειδών των επιχειρήσεων. Και καθώς μπορεί να εκτελέσει καθήκοντα του προσωπικού, ίσως οδηγήσει και σε αλλαγές στη φύση εργασίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεσσαλονίκη: Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης
Θεσσαλονίκη 23.08.25

Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης

Ένας ρομποτικός ξεναγός που... κουβαλά ολόκληρη τη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη, στον σκληρό του δίσκο - Παρότι δεν έχει ακόμη μεγάλη «προϋπηρεσία» ως ξεναγός, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τους «αβάσιμους» ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε
Γάζα 27.08.25

Χαμάς: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε

Η «προκαταρκτική» έρευνα του ισραηλινού στρατού για το μακελειό που προκάλεσε στο νοσοκομείο Νάσερ «αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή», τονίζει η Χαμάς.

Σύνταξη
Συρία: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε νέες επιθέσεις του Ισραήλ
Κόσμος 27.08.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδικάζει «τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς της», από τις οποίες βρήκαν τον θάνατο τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται να ζητείται η θανατική ποινή για κάθε φόνο στην Ουάσιγκτον
Εχει απορριφθεί 27.08.25

Ο Τραμπ θέλει να επαναφέρει... τη θανατική ποινή στην Ουάσιγκτον

«Εάν κάποιος σκοτώσει κάποιον στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή», δηλώνει ο Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής της εσχάτης των ποινών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Στρατιωτικές προετοιμασίες 27.08.25

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η απόφαση είναι απάντηση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύνταξη
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Ζαζά στο 89', η Πάφος ολοκλήρωσε την υπέροχη ιστορία της στα προκριματικά και θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League μετά το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»
Προσβλητικές δηλώσεις 26.08.25

Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»

Συγγνώμη από τον Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, απαιτούν οι δημοσιογράφοι του Λιβάνου. Σε συνέντευξη Τύπου τους κάλεσε «να φερθούν πολιτισμένα», όχι «με ζωώδη τρόπο».

Σύνταξη
«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του
Απώλεια 26.08.25

«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ του 2020, το «Hamnet» αφηγείται την ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν τον χαμό του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)
Champions League 26.08.25

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι θα… κουνήσει σεντόνι καθώς επικράτησε με 3-2 της Σέλτικ στα πέναλτι (0-0 κ.δ. και παρ.) και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή
Ψάχνοντας ηρεμία 26.08.25

Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή

Ίσως είναι μια νέα μόδα, αλλά σίγουρα καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν καταφύγια αποτοξίνωσης όπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά ή άλλες συσκευές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

Με... περισσή αυτοπεποίθηση ο Ουσμάν Ντεμπελέ δηλώνει σε συνέντευξή του πως είναι φυσιολογικό να συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, λόγω των περσινών επιτευγμάτων του.

Σύνταξη
«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο
Σκοτώνοντας την αλήθεια 26.08.25

«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο

Η ιστορία της στοχοποίησης των δημοσιογράφων στην Γάζα και την Δυτική Όχθη ξεκινά τουλάχιστον από το 1967, όταν το Ισραήλ κατέλαβε τα παλαιστινιακά εδάφη μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πυρ ομαδόν για το 13ωρο εντός και εκτός διαβούλευσης
Οικονομία 26.08.25

Πυρ ομαδόν για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο... και στο οpengov

Αρνητικά είναι τα περισσότερα σχόλια στη διαβούλευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με πολίτες και σωματεία, να χαρακτηρίζουν οπισθοδρόμηση το 13ωρο. Νέες αντιδράσεις από σωματεία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο