Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το καυτό εξάγωνο
Media 28 Φεβρουαρίου 2026, 02:15

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το καυτό εξάγωνο

Νέο περιφερειακό μπλοκ στα σκαριά • Τι συνδέει την Ελλάδα με το Ισραήλ, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Spotlight

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Νέο περιφερειακό μπλοκ στα σκαριά
Το καυτό εξάγωνο

• Τι συνδέει την Ελλάδα με το Ισραήλ, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν
• Πώς διευκολύνεται το παλάτι στο Ριάντ, πώς εμπλέκεται το κεφάλαιο «Σομαλιλάνδη» και τι εννοεί ο Νετανιάχου όταν μιλάει για «Σιδηρά Συμμαχία» • Ο ρόλος της Ινδίας και το παρασκήνιο της επίσκεψης Μόντι στην Ιερουσαλήμ υπό το άγρυπνο βλέμμα της Αγκυρας

==========

Αρθρο – παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου στα «ΝΕΑ»
Οι εκδοχές παρακράτους και οι υποκλοπές

==========

Εκλογές
Τα μοντέλα του Μαξίμου
Το βασικό κριτήριο για αυτοδυναμία με 36,5%…
…αλλά και με
34,3% ή 38,5%

==========

Η εποχή των επαναστάσεων
Φ. Ζακάρια στα «ΝΕΑ»
Η Ευρώπη πρέπει να γίνει παίκτης και όχι μουσείο
• Μιλάει για τον Τραμπ, τον Πούτιν και τον Μητσοτάκη

==========

Ο Ομπάμα και οι εξωγήινοι
«Υπάρχουν, αλλά δεν τους είδα»
• Πώς ερμηνεύουν αμερικανοί επιστήμονες τον πρώην πρόεδρο

==========

3 χρόνια μετά τα Τέμπη
Πόσο ασφαλή (δεν) είναι ακόμα τα τρένα

==========

Ενέργεια
Συμφωνίες, αστερίσκοι και εντάσεις

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Wall Street
Wall Street: Βουτιά 500 μονάδων για Dow, αυξάνονται οι ανησυχίες για πληθωρισμό και ΑΙ

Wall Street: Βουτιά 500 μονάδων για Dow, αυξάνονται οι ανησυχίες για πληθωρισμό και ΑΙ

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Media
Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA
Media 27.02.26

Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA

Μια κατηγορία βαριά σαν σκιά. Πόσο μακριά θα φτάσεις για να σώσεις κάποιον; Και αν τελικά τον σώσεις, είναι βέβαιο ότι το άξιζε; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη νέα σειρά του MEGA, Σύγκρουση.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.02.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Α’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας
Ελλάδα 28.02.26

Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας

Η εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη από τον Βλαχιώτη Λακωνίας, εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό θρίλερ με αναπάντητα ερωτήματα και επικίνδυνες συμπτώσεις.

Σύνταξη
Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία – Τουλάχιστον 15 νεκροί – «Έβρεξε» λεφτά [βίντεο]
Κόσμος 28.02.26 Upd: 02:39

Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία - Τουλάχιστον 15 νεκροί - «Έβρεξε» λεφτά

Στρατιωτικό αεροσκάφος Hercules - C-130 κατέπεσε στην πόλη Ελ Άλτο στη Βολιβία και συγκεκριμένα στη μητροπολιτική περιοχή της Λα Παζ, της πρωτεύουσας της χώρας. Φόβοι για νεκρούς και στο έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic
Claude 28.02.26

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic

Η Anthropic έχει θέσει δύο όρους στο Πεντάγωνο: το Claude να μη χρησιμοποιηθεί σε αυτόνομα όπλα και στη μαζική παρακολούθηση πολιτών των ΗΠΑ. Τραμπ και Χέγκσεθ ζητούν πλήρη ελευθερία στη χρήση της ΑΙ

Σύνταξη
Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου: «Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη»
Οικογένεια επιζώντα 28.02.26

Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου: «Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη»

Με ένα απόλυτα συγκινητικό μήνυμα, η μητέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι μίλησε για το παιδί της και την δικαίωση όλων των οικογενειών.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»
Κόσμος 28.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»

Με ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, οι ΗΠΑ δημιουργούν θέμα αμερικανών ομήρων στο Ιράν, ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Δεν διασαφηνίζεται πότε συνελήφθησαν Αμερικανοί στο Ιράν και με ποιες κατηγορίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους
Προσωπικά δεδομένα 27.02.26

Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους

Από την κυβερνοεπίθεση εκτέθηκαν στο διαδίκτυο ακόμη και πληροφορίες όπως αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος ή αν έχει κάποια ασθένεια. Επίσης, σχόλια των γιατρών σχετικά με τους ασθενείς.

Σύνταξη
Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές

Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη δείχνει μηδενική ανοχή στον ρατσισμό ανακοινώνοντας την αναστολή της ιδιότητας μέλους και την αφαίρεση των εισιτηρίων διαρκείας από πέντε φιλάθλους τους για γεγονότα με τη Ρεάλ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μακρόν: Παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων εν μέσω φόβων για την Ρωσία
Την Δευτέρα 27.02.26

Ο Μακρόν παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων, εν μέσω φόβων για την Ρωσία

Η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται από τους Ευρωπαίους εταίρους, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την αξιοπιστία της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ – Χάρτες και βίντεο
Παγκόσμια ανησυχία 27.02.26 Upd: 23:45

Τύμπανα πολέμου: Πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ που απειλούν το Ιράν - Χάρτες και βίντεο

«Η ειρήνη είναι εφικτή» δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Ομάν, χώρας που διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συνάντησή του με τον Τζέι Ντι Βανς - Δεν έχει πάρει τελική απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
4ος γάμος 27.02.26

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα
«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» 27.02.26

«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, η ελληνική κοινωνία ξεχύνεται εκ νέου στους δρόμους και απαιτεί πραγματική απονομή δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Σύνταξη
Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα
Εμφύλιος πόλεμος 27.02.26

Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα

Η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε τον Δεκέμβριο ότι αντάρτες προχωρούσαν σε εκτελέσεις ανθρώπων με συνοπτικές διαδικασίες στην Ουβίρα. Ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες για βιαιότητες και από τον στρατό.

Σύνταξη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»
AI 27.02.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»

Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε μοντέλο με τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε παιχνίδι πολέμου κλιμάκωσε τη σύγκρουση απειλώντας με τη χρήση πυρηνικών όπλων τουλάχιστον μια φορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο