Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το καυτό εξάγωνο

Νέο περιφερειακό μπλοκ στα σκαριά
Το καυτό εξάγωνο
• Τι συνδέει την Ελλάδα με το Ισραήλ, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν
• Πώς διευκολύνεται το παλάτι στο Ριάντ, πώς εμπλέκεται το κεφάλαιο «Σομαλιλάνδη» και τι εννοεί ο Νετανιάχου όταν μιλάει για «Σιδηρά Συμμαχία» • Ο ρόλος της Ινδίας και το παρασκήνιο της επίσκεψης Μόντι στην Ιερουσαλήμ υπό το άγρυπνο βλέμμα της Αγκυρας
==========
Αρθρο – παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου στα «ΝΕΑ»
Οι εκδοχές παρακράτους και οι υποκλοπές
==========
Εκλογές
Τα μοντέλα του Μαξίμου
Το βασικό κριτήριο για αυτοδυναμία με 36,5%…
…αλλά και με
34,3% ή 38,5%
==========
Η εποχή των επαναστάσεων
Φ. Ζακάρια στα «ΝΕΑ»
Η Ευρώπη πρέπει να γίνει παίκτης και όχι μουσείο
• Μιλάει για τον Τραμπ, τον Πούτιν και τον Μητσοτάκη
==========
Ο Ομπάμα και οι εξωγήινοι
«Υπάρχουν, αλλά δεν τους είδα»
• Πώς ερμηνεύουν αμερικανοί επιστήμονες τον πρώην πρόεδρο
==========
3 χρόνια μετά τα Τέμπη
Πόσο ασφαλή (δεν) είναι ακόμα τα τρένα
==========
Ενέργεια
Συμφωνίες, αστερίσκοι και εντάσεις
