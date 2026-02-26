Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Μόλις ένα 24ωρο μετά την αποχώρηση της Λοράνς ντε Καρ από την προεδρία του Μουσείου του Λούβρου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε στην επιλογή του διαδόχου της, τοποθετώντας στη θέση τον Κριστόφ Λεριμπό, έως τώρα διευθυντή του Ανακτόρου των Βερσαλλιών. Όπως ανέφερε κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Le Parisien, η απόφαση ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Μακρόν κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη.

Ο 63χρονος ιστορικός τέχνης είχε αναλάβει τις Βερσαλλίες το 2024, διαδεχόμενος την Κατρίν Πεγκάρ, της οποίας η διοίκηση —όπως και της ντε Καρ στο Λούβρο— είχε δεχθεί επικρίσεις, σύμφωνα με τη Le Monde.

Η διαδρομή του Κριστόφ Λεριμπό

Με ειδίκευση στην τέχνη του 18ου αιώνα, ο Λεριμπό ξεκίνησε την πορεία του το 1990 στο Μουσείο Καρναβαλέ στο Παρίσι, όπου παρέμεινε επί 15 χρόνια. Το 2006 εντάχθηκε στο Λούβρο ως επιμελητής στο Τμήμα Γραφικών Τεχνών και έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε τη διεύθυνση του Εθνικού Μουσείου Ευγένιου Ντελακρουά. Το 2012 τοποθετήθηκε επικεφαλής του Petit Palais —του Μουσείου Καλών Τεχνών της Πόλης του Παρισιού— ενώ το 2021 ανέλαβε την προεδρία του Μουσείου Ορσέ, αντικαθιστώντας και τότε τη Λοράνς ντε Καρ.

Ενίσχυση ασφάλειας και αποκατάσταση εμπιστοσύνης

Η βασική αποστολή που του ανατίθεται τώρα στο Λούβρο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του κτιρίου, των συλλογών και του προσωπικού, η αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης και η υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων σε συνεργασία με όλες τις ομάδες του μουσείου.

Κατά την ίδια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό της Ανίκ Λεμουάν —νυν διευθύντριας του Petit Palais— στη διεύθυνση του Μουσείου Ορσέ και του Μουσείου Ορανζερί. Η θέση παρέμενε κενή από τον Αύγουστο, όταν απεβίωσε ο προηγούμενος διευθυντής, Σιλβέν Αμίκ. Η Λεμουάν αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στις 19 Μαρτίου.



Όπως υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι δύο νέοι επικεφαλής καλούνται να συνεχίσουν και να εδραιώσουν τις πολιτικές των προκατόχων τους, φέρνοντας παράλληλα το δικό τους όραμα και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της ηρεμίας στα ιδρύματα που αναλαμβάνουν.

Η ντε Καρ —η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε ποτέ του Λούβρου— υπέβαλε την παραίτησή της στον Μακρόν την Τρίτη, έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο έντονων εσωτερικών αναταράξεων. Το μουσείο βρέθηκε αντιμέτωπο με επιδεινούμενες συνθήκες λειτουργίας, τη διαβόητη κλοπή κοσμημάτων του Στέμματος αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις και ένα σκάνδαλο κυκλώματος απάτης εισιτηρίων. Παράλληλα, το φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης ύψους 778 εκατομμυρίων δολαρίων —που είχε ανακοινωθεί στις αρχές του περασμένου έτους και προέβλεπε τη δημιουργία νέας αίθουσας 33.000 τετραγωνικών ποδιών αφιερωμένης στη Μόνα Λίζα— ανεστάλη επ’ αόριστον νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

*Με πληροφορίες από: Art News