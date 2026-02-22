magazin
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου
Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου

«Με τέτοια επισκεψιμότητα, είναι αδύνατον να μη συναντήσεις κατά διαστήματα φαινόμενα απάτης», δήλωσε η Κιμ Φαμ για το Λούβρο, ενώ απέφυγε να συγκρίνει την κατάσταση με άλλα μεγάλα μουσεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Για ένα μουσείο που υποδέχεται σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, το ενδεχόμενο απάτης είναι «στατιστικά αναπόφευκτο», υποστήριξε η Κιμ Φαμ, διοικητικό στέλεχος του Λούβρου, μετά την αποκάλυψη ενός κυκλώματος που φέρεται να λειτούργησε επί δέκα χρόνια, αποφέροντας παράνομα κέρδη άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας στο Associated Press, η Φαμ —η οποία έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας και της εσωτερικής οργάνωσης του μουσείου— τόνισε ότι η κλίμακα του Λούβρου το καθιστά αναπόφευκτα ευάλωτο. «Με τέτοια επισκεψιμότητα, είναι αδύνατον να μη συναντήσεις κατά διαστήματα φαινόμενα απάτης», ανέφερε, αποφεύγοντας ωστόσο να συγκρίνει την κατάσταση με άλλα μεγάλα μουσεία.

Το μέγεθος από μόνο του είναι ενδεικτικό: 86.000 τετραγωνικά μέτρα, 35.000 έργα τέχνης και ένα σύμπλεγμα κτιρίων με ιστορία που ξεκινά από τον 13ο αιώνα.

Το σχήμα της απάτης

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές του Παρισιού, εννέα άτομα κατηγορούνται επισήμως. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο Κινέζοι ξεναγοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν επανειλημμένα τα ίδια εισιτήρια για διαφορετικά γκρουπ τουριστών, εκμεταλλευόμενοι —όπως φέρεται— κενά στους ελέγχους και, ενδεχομένως, τη συνδρομή εργαζομένων.

Το Λούβρο είχε ήδη καταθέσει μήνυση από τον Δεκέμβριο του 2024. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πρακτική αυτή μπορεί να απέφερε πάνω από 10 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, με έως και 20 οργανωμένες ξεναγήσεις ημερησίως. Η διοίκηση αποφεύγει να επιβεβαιώσει συγκεκριμένα ποσά, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη έρευνα.

Πέρα από την επαναχρησιμοποίηση εισιτηρίων, οι κατηγορούμενοι φέρονται να χώριζαν τεχνητά τα γκρουπ ώστε να αποφεύγουν το προβλεπόμενο τέλος που καταβάλλουν οι ξεναγοί για να δραστηριοποιούνται εντός του μουσείου.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ένας οργανισμός υπό πίεση

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που το Λούβρο δοκιμάζεται. Τον Οκτώβριο του 2025, τέσσερα άτομα εισέβαλαν από παράθυρο στην Αίθουσα του Απόλλωνα και διέφυγαν με τα Γαλλικά Βασιλικά Κοσμήματα, αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ — μια κλοπή που προκάλεσε διεθνή αίσθηση και της οποίας τα κλοπιμαία παραμένουν άφαντα.

Παράλληλα, διαρροές νερού προκάλεσαν φθορές σε πολύτιμα βιβλία, ενώ οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας πίεση από τον μαζικό τουρισμό και ελλείψεις προσωπικού.

Η Φαμ απορρίπτει την εικόνα ενός μουσείου «εκτός ελέγχου». Όπως λέει, το πρόβλημα της απάτης μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο: περίπου το 90% των εισιτηρίων πωλείται online. Εκεί εντοπίζονται αγορές με κλεμμένες κάρτες, μεταπώληση δωρεάν εισιτηρίων και πλαστά ηλεκτρονικά πάσα. «Το 2023 είδαμε μαζικά περιστατικά με κλεμμένες κάρτες», σημείωσε.

Κατά την άποψή της, και τα ημερήσια όρια επισκεπτών —που θεσπίστηκαν μετά την πανδημία— ενισχύουν το φαινόμενο. Όταν η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, δημιουργείται μια «αγορά σπανιότητας» που προσελκύει επιτήδειους, όπως συμβαίνει και με μεγάλες συναυλίες.

Νέα μέτρα ελέγχου

Ήδη έχουν ληφθεί μέτρα: τα ατομικά εισιτήρια μπορούν πλέον να σαρωθούν έως δύο φορές και τα ομαδικά μόνο μία, ώστε να αποτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση. Έλεγχοι γίνονται τόσο πριν από τα σημεία επικύρωσης όσο και μέσα στις αίθουσες.

Δύο εργαζόμενοι που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν απομακρυνθεί προσωρινά από τα καθήκοντά τους μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, με τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

«Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα έγιναν τέλεια», παραδέχεται η Φαμ. «Η καταπολέμηση της απάτης είναι μια διαρκής μάχη — και σε έναν οργανισμό αυτού του μεγέθους, δεν σταματά ποτέ».

Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Mail on Sunday 22.02.26

Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Σήμερα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού – Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση
Ξέφρενο γλέντι 22.02.26

Στην Πάτρα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού - Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση

Πρωταγωνιστές του Καρναβαλιού στην Πάτρα θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της πόλης, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού»

Σύνταξη
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο
Ελλάδα 22.02.26

Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή στο Βελούχι

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Κυριακάτικη ανάρτηση 22.02.26

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
Culture Live 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
«Βαθιά πολιτικοποιημένος τόπος» 22.02.26

Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
Στην Κρήτη 22.02.26

Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη - Συνδράμουν σκάφη της Frontex και παραπλέοντα πλοία

Σύνταξη
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση
Ελλάδα 22.02.26

Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα - Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»
Βίντεο 22.02.26

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»

«Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είπε ,μεταξύ άλλων για τον αδερφό του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους
Στην Κυψέλη 22.02.26

Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου φερόμενου δράστη - Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σύνταξη
Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (22/2) η Super League, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ να θέλουν νίκες για να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής και τον Παναθηναϊκό για να προλάβει την τετράδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα
Τροχαίο 22.02.26

Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα στην Πάτρα

Από το τροχαίο στην Πάτρα έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στα αυτοκίνητα και σε τι κατάσταση βρίσκονται

Σύνταξη
Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία
Ελλάδα 22.02.26

Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών στη στρατιωτική θητεία αποτελεί η βασική εκπαίδευση που πλέον θα διαρκεί 10 εβδομάδες αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς

Σύνταξη
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
