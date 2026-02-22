Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου

Για ένα μουσείο που υποδέχεται σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, το ενδεχόμενο απάτης είναι «στατιστικά αναπόφευκτο», υποστήριξε η Κιμ Φαμ, διοικητικό στέλεχος του Λούβρου, μετά την αποκάλυψη ενός κυκλώματος που φέρεται να λειτούργησε επί δέκα χρόνια, αποφέροντας παράνομα κέρδη άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας στο Associated Press, η Φαμ —η οποία έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας και της εσωτερικής οργάνωσης του μουσείου— τόνισε ότι η κλίμακα του Λούβρου το καθιστά αναπόφευκτα ευάλωτο. «Με τέτοια επισκεψιμότητα, είναι αδύνατον να μη συναντήσεις κατά διαστήματα φαινόμενα απάτης», ανέφερε, αποφεύγοντας ωστόσο να συγκρίνει την κατάσταση με άλλα μεγάλα μουσεία.

Το μέγεθος από μόνο του είναι ενδεικτικό: 86.000 τετραγωνικά μέτρα, 35.000 έργα τέχνης και ένα σύμπλεγμα κτιρίων με ιστορία που ξεκινά από τον 13ο αιώνα.

Το σχήμα της απάτης

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές του Παρισιού, εννέα άτομα κατηγορούνται επισήμως. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο Κινέζοι ξεναγοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν επανειλημμένα τα ίδια εισιτήρια για διαφορετικά γκρουπ τουριστών, εκμεταλλευόμενοι —όπως φέρεται— κενά στους ελέγχους και, ενδεχομένως, τη συνδρομή εργαζομένων.

Το Λούβρο είχε ήδη καταθέσει μήνυση από τον Δεκέμβριο του 2024. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πρακτική αυτή μπορεί να απέφερε πάνω από 10 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, με έως και 20 οργανωμένες ξεναγήσεις ημερησίως. Η διοίκηση αποφεύγει να επιβεβαιώσει συγκεκριμένα ποσά, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη έρευνα.

Πέρα από την επαναχρησιμοποίηση εισιτηρίων, οι κατηγορούμενοι φέρονται να χώριζαν τεχνητά τα γκρουπ ώστε να αποφεύγουν το προβλεπόμενο τέλος που καταβάλλουν οι ξεναγοί για να δραστηριοποιούνται εντός του μουσείου.

Ένας οργανισμός υπό πίεση

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που το Λούβρο δοκιμάζεται. Τον Οκτώβριο του 2025, τέσσερα άτομα εισέβαλαν από παράθυρο στην Αίθουσα του Απόλλωνα και διέφυγαν με τα Γαλλικά Βασιλικά Κοσμήματα, αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ — μια κλοπή που προκάλεσε διεθνή αίσθηση και της οποίας τα κλοπιμαία παραμένουν άφαντα.

Παράλληλα, διαρροές νερού προκάλεσαν φθορές σε πολύτιμα βιβλία, ενώ οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας πίεση από τον μαζικό τουρισμό και ελλείψεις προσωπικού.

Η Φαμ απορρίπτει την εικόνα ενός μουσείου «εκτός ελέγχου». Όπως λέει, το πρόβλημα της απάτης μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο: περίπου το 90% των εισιτηρίων πωλείται online. Εκεί εντοπίζονται αγορές με κλεμμένες κάρτες, μεταπώληση δωρεάν εισιτηρίων και πλαστά ηλεκτρονικά πάσα. «Το 2023 είδαμε μαζικά περιστατικά με κλεμμένες κάρτες», σημείωσε.

Κατά την άποψή της, και τα ημερήσια όρια επισκεπτών —που θεσπίστηκαν μετά την πανδημία— ενισχύουν το φαινόμενο. Όταν η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, δημιουργείται μια «αγορά σπανιότητας» που προσελκύει επιτήδειους, όπως συμβαίνει και με μεγάλες συναυλίες.

Νέα μέτρα ελέγχου

Ήδη έχουν ληφθεί μέτρα: τα ατομικά εισιτήρια μπορούν πλέον να σαρωθούν έως δύο φορές και τα ομαδικά μόνο μία, ώστε να αποτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση. Έλεγχοι γίνονται τόσο πριν από τα σημεία επικύρωσης όσο και μέσα στις αίθουσες.

Δύο εργαζόμενοι που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν απομακρυνθεί προσωρινά από τα καθήκοντά τους μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, με τη διοίκηση να υπογραμμίζει ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

«Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα έγιναν τέλεια», παραδέχεται η Φαμ. «Η καταπολέμηση της απάτης είναι μια διαρκής μάχη — και σε έναν οργανισμό αυτού του μεγέθους, δεν σταματά ποτέ».