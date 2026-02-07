Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη θεαματική ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Μουσείο του Λούβρου έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τη σημερινή κατάσταση του στέμματος της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές όταν έπεσε στο έδαφος κατά τη διαφυγή των δραστών.

Το στέμμα παραγγέλθηκε από τον Ναπολέοντα Γ΄ και δημιουργήθηκε για την Ευγενία ντε Μοντίχο, με αφορμή την Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού το 1855. Αν και δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε τελετή στέψης, καθιερώθηκε ως σύμβολο αυτοκρατορικής ισχύος και εντάχθηκε στη συλλογή του Λούβρου το 1988.

Η πτώση κατά τη διαφυγή των δραστών

Κατά τη ληστεία του Οκτωβρίου, οι δράστες έκοψαν τις προθήκες με γωνιακό τροχό και αφαίρεσαν πολύτιμα ναπολεόντεια κοσμήματα. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από παράθυρο, το στέμμα της Ευγενίας τούς έπεσε από τα χέρια και κατέληξε στο πεζοδρόμιο έξω από το μουσείο.

Η ζημιά αποδείχθηκε εκτεταμένη. Ένας από τους χρυσούς αετούς που κοσμούσαν το στέμμα έχει χαθεί, ενώ τέσσερις από τις οκτώ παλαμέτες έχουν αποκολληθεί, με ορισμένες να έχουν παραμορφωθεί. Η σφαίρα από διαμάντια και σμαράγδια στην κορυφή παραμένει ακέραιη, αλλά έχει «καθίσει» μέσα στον παραμορφωμένο σκελετό.

Τι δείχνει η έκθεση του Λούβρου

Σύμφωνα με την έκθεση του μουσείου, ο εύκαμπτος μεταλλικός σκελετός του στέμματος υπέστη ισχυρή καταπόνηση όταν οι δράστες το τράβηξαν βίαια μέσα από στενό άνοιγμα στην προθήκη. Η καταπόνηση προκάλεσε αποκολλήσεις κρίκων, με έναν εξ αυτών να χάνεται μέσα στην αίθουσα, ενώ η πρόσκρουση στο έδαφος επιδείνωσε τις φθορές.

Σύμφωνα με το CNN, παρά την αλλοίωση του σχήματος, σχεδόν όλα τα επιμέρους στοιχεία του στέμματος έχουν διασωθεί. Και τα 56 σμαράγδια παραμένουν στη θέση τους, ενώ από τα 1.354 διαμάντια λείπουν περίπου δέκα μικρά, κυρίως από την περίμετρο της βάσης. Άλλα εννέα είχαν αποκολληθεί αλλά έχουν εντοπιστεί και διατηρηθεί.

Όπως επισημαίνει το Λούβρο, η κατάσταση του αντικειμένου επιτρέπει πλήρη αποκατάσταση χωρίς αναδημιουργία ή αντικατάσταση στοιχείων. «Η επέμβαση θα περιοριστεί στην επαναδιαμόρφωση του σκελετού», αναφέρει χαρακτηριστικά το μουσείο.

Διαγωνισμός και ενδιαφέρον από κορυφαίους οίκους

Το Λούβρο ανακοίνωσε ότι θα προκηρύξει διαγωνιστική διαδικασία για την αποκατάσταση, υπό την εποπτεία ειδικής επιτροπής. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κορυφαίοι οίκοι υψηλής κοσμηματοποιίας, όπως οι Cartier, Van Cleef & Arpels, Mellerio, Chaumet και Boucheron.

Τα υπόλοιπα κοσμήματα της ληστείας

Κατά τη διάρκεια της επτάλεπτης επιδρομής, οι δράστες αφαίρεσαν συνολικά οκτώ κοσμήματα, πέραν του στέμματος. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τιάρα, κολιέ και μονό σκουλαρίκι από ζαφείρι που συνδέονται με τη βασίλισσα Μαρία-Αμελία και τη βασίλισσα Ορτάνς, καθώς και σμαραγδένια κοσμήματα της αυτοκράτειρας Μαρία-Λουίζας και η λεγόμενη «λειψανοθήκη-καρφίτσα» της Ευγενίας.

*Mε πληροφορίες από: CNN, Kεντρική Φωτογραφία: Το στέμμα, όπως απεικονίζεται πριν σταλεί για εργασίες αποκατάστασης. Thomas Clot / Μουσείο του Λούβρου