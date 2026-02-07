magazin
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
07 Φεβρουαρίου 2026, 15:50

Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποκαλύπτουν τις σοβαρές ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, πριν ξεκινήσει η αποκατάστασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Spotlight

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη θεαματική ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Μουσείο του Λούβρου έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τη σημερινή κατάσταση του στέμματος της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές όταν έπεσε στο έδαφος κατά τη διαφυγή των δραστών.

Το στέμμα παραγγέλθηκε από τον Ναπολέοντα Γ΄ και δημιουργήθηκε για την Ευγενία ντε Μοντίχο, με αφορμή την Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού το 1855. Αν και δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε τελετή στέψης, καθιερώθηκε ως σύμβολο αυτοκρατορικής ισχύος και εντάχθηκε στη συλλογή του Λούβρου το 1988.

Το στέμμα, όπως απεικονίζεται πριν σταλεί για εργασίες αποκατάστασης. Thomas Clot / Μουσείο του Λούβρου

Η πτώση κατά τη διαφυγή των δραστών

Κατά τη ληστεία του Οκτωβρίου, οι δράστες έκοψαν τις προθήκες με γωνιακό τροχό και αφαίρεσαν πολύτιμα ναπολεόντεια κοσμήματα. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από παράθυρο, το στέμμα της Ευγενίας τούς έπεσε από τα χέρια και κατέληξε στο πεζοδρόμιο έξω από το μουσείο.

Η ζημιά αποδείχθηκε εκτεταμένη. Ένας από τους χρυσούς αετούς που κοσμούσαν το στέμμα έχει χαθεί, ενώ τέσσερις από τις οκτώ παλαμέτες έχουν αποκολληθεί, με ορισμένες να έχουν παραμορφωθεί. Η σφαίρα από διαμάντια και σμαράγδια στην κορυφή παραμένει ακέραιη, αλλά έχει «καθίσει» μέσα στον παραμορφωμένο σκελετό.

Τι δείχνει η έκθεση του Λούβρου

Σύμφωνα με την έκθεση του μουσείου, ο εύκαμπτος μεταλλικός σκελετός του στέμματος υπέστη ισχυρή καταπόνηση όταν οι δράστες το τράβηξαν βίαια μέσα από στενό άνοιγμα στην προθήκη. Η καταπόνηση προκάλεσε αποκολλήσεις κρίκων, με έναν εξ αυτών να χάνεται μέσα στην αίθουσα, ενώ η πρόσκρουση στο έδαφος επιδείνωσε τις φθορές.

Σύμφωνα με το CNN, παρά την αλλοίωση του σχήματος, σχεδόν όλα τα επιμέρους στοιχεία του στέμματος έχουν διασωθεί. Και τα 56 σμαράγδια παραμένουν στη θέση τους, ενώ από τα 1.354 διαμάντια λείπουν περίπου δέκα μικρά, κυρίως από την περίμετρο της βάσης. Άλλα εννέα είχαν αποκολληθεί αλλά έχουν εντοπιστεί και διατηρηθεί.

Όπως επισημαίνει το Λούβρο, η κατάσταση του αντικειμένου επιτρέπει πλήρη αποκατάσταση χωρίς αναδημιουργία ή αντικατάσταση στοιχείων. «Η επέμβαση θα περιοριστεί στην επαναδιαμόρφωση του σκελετού», αναφέρει χαρακτηριστικά το μουσείο.

Το στέμμα στην αρχική του κατάσταση πριν από τη ληστεία. Thomas Clot / Μουσείο του Λούβρου

Διαγωνισμός και ενδιαφέρον από κορυφαίους οίκους

Το Λούβρο ανακοίνωσε ότι θα προκηρύξει διαγωνιστική διαδικασία για την αποκατάσταση, υπό την εποπτεία ειδικής επιτροπής. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κορυφαίοι οίκοι υψηλής κοσμηματοποιίας, όπως οι Cartier, Van Cleef & Arpels, Mellerio, Chaumet και Boucheron.

Τα υπόλοιπα κοσμήματα της ληστείας

Κατά τη διάρκεια της επτάλεπτης επιδρομής, οι δράστες αφαίρεσαν συνολικά οκτώ κοσμήματα, πέραν του στέμματος. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τιάρα, κολιέ και μονό σκουλαρίκι από ζαφείρι που συνδέονται με τη βασίλισσα Μαρία-Αμελία και τη βασίλισσα Ορτάνς, καθώς και σμαραγδένια κοσμήματα της αυτοκράτειρας Μαρία-Λουίζας και η λεγόμενη «λειψανοθήκη-καρφίτσα» της Ευγενίας.

*Mε πληροφορίες από: CNN, Kεντρική Φωτογραφία: Το στέμμα, όπως απεικονίζεται πριν σταλεί για εργασίες αποκατάστασης. Thomas Clot / Μουσείο του Λούβρου

Τράπεζες
Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Business
Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream magazin
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes
07.02.26

«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το τεράστιο χάσμα βαθμολογιών για το ντοκιμαντέρ «Melania» στο Rotten Tomatoes, με τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας να διαψεύδει κατηγορηματικά κατηγορίες περί bots και πολιτικής παρέμβασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση
07.02.26

Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση

Η ιστορία της πτώσης των Αζτέκων αποκαλύπτει πώς μια αυτοκρατορία με στρατιωτική ισχύ και πλούτο κατέρρευσε επειδή κυβέρνησε μέσω φόβου, αφήνοντας συμμάχους να γίνουν εχθροί την κρίσιμη στιγμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
06.02.26

Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα

Τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά και οι τάφοι δύο παιδιών, θαμμένων με όπλα και σύμβολα εξουσίας, αποκαλύπτουν ότι στον πρώιμο Μεσαίωνα τα όπλα δεν όριζαν μόνο τη μάχη, αλλά τη μνήμη, τη γενεαλογία και τις ανεκπλήρωτες ζωές που χαράσσονταν στο τοπίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»
06.02.26

Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»

Ο Κέβιν Ο'Λίρι επιτέθηκε στην Μπίλι Άιλις, η οποία εκτόξευσε πυρά εναντίος της δολοφονικής δράσης της ICE ενόσω βρισκόταν στη σκηνή των Grammy και, ο Μαρκ Ράφαλο του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε
06.02.26

Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, ο Μιχαήλ Άγγελος δημιούργησε το σκίτσο γύρω στο 1511-12, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο μισό της τεράστιας τοιχογραφίας στην Καπέλα Σιξτίνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
06.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης

Αναβρασμός στην Ιταλία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - Διαδηλωτές/ριες ζητούν οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για «λόγους προστασίας» να φύγουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills
05.02.26

Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Εσπόζιτο, με ένα βίντεο στα social media, αποκάλυψε ότι το πριν από μερικά χρόνια υποθήκευσε το σπίτι της για να γυρίσει το φιλμ Fresh Kills. Και τώρα πρέπει να το εγκαταλείψει.

Σύνταξη
Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;
05.02.26

Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;

«Τα χρήματα που πήρα είναι λιγότερα από όσα ήλπιζε ο ατζέντης μου», είπε ο Άλεξ Χόνολντ σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times. «Αλλά θα το έκανα και δωρεάν», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Αμπελόκηποι: Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης – Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό
07.02.26

Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης - Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό

Οι δύο νεαροί παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προσπαθούσαν να πείσουν γυναίκα να βγάλει στην πόρτα χρήματα και χρυσαφικά στους Αμπελόκηπους

Σύνταξη
Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»
07.02.26

Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»

Είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είπε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας, για το ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Euroleague
07.02.26

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Μπαρτζώκα στην Euroleague

Σε επίσημη καταγγελία στη Euroleague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα προέβη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το περιστατικό που είχε ο προπονητής του Ολυμπιακού με οπαδό του Παναθηναϊκού στο Ντουμπάι.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
07.02.26

Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας

Ο Σταύρος Παπασταύρου επισκέφθηκε μαζί με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου την πρότυπη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της Σκάλας Λακωνίας

Σύνταξη
UN Panel Approves Sanctions Exemptions for North Korea Aid
07.02.26

UN Panel Approves Sanctions Exemptions for North Korea Aid

A UN Security Council committee has agreed to exempt 17 humanitarian projects from sanctions on North Korea, clearing the way for delayed aid deliveries as Seoul and Washington seek renewed engagement with Pyongyang

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα
07.02.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα

LIVE: Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα
07.02.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα

LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ
07.02.26

LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ

LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Σάντερλαντ για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Τσέλσι
07.02.26

LIVE: Γουλβς – Τσέλσι

LIVE: Γουλβς – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τσέλσι για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι
07.02.26

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι

Άνετη νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ με 17-6, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν το 13/13 στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα πόλο.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
07.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
07.02.26

Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο - όπως είπε - με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας

Σύνταξη
Βόλος: «Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
07.02.26

«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της. «Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ...», λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Σύνταξη
Δυτική Ελλάδα: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία – «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια
07.02.26

Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα - «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Πολλά τα κατολισθητικά φαινόμενα στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο

Σύνταξη
Αίγιο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο
07.02.26

Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο

«Είχα χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για την ασφάλεια του μαγαζιού μου. Φαίνονται ανενόχλητοι, ατάραχοι» λέει στο in ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

