Λούβρο: Νέα στοιχεία για τη ληστεία του αιώνα – Έκλεψαν πάνω από 8.700 διαμάντια, σμαράγδια, ζαφείρια και μαργαριτάρια

Νέα στοιχεία για τη ληστεία του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου, αποκαλύπτει το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο βασικοί ύποπτοι για τη ληστεία στο Λούβρο, γνωστοί με τις κωδικές ονομασίες XH1 και XH2, φέρονται να εισέβαλαν στη Γκαλερί Απόλλωνα του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου.

Η διάρρηξη σημειώθηκε στις 9:34 το πρωί, όταν οι δράστες έσπασαν παράθυρο της γκαλερί χρησιμοποιώντας τροχό. Φορούσαν κουκούλες, γάντια και κράνη, άρπαξαν τα κοσμήματα και τα έκρυψαν σε τσάντα και στις τσέπες τους. Όλη η επιχείρηση κράτησε μόλις τέσσερα λεπτά.

Η λεία εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ: Οι δράστες απέσπασαν συνολικά 8.482 διαμάντια, 35 σμαράγδια, 34 ζαφείρια και 212 μαργαριτάρια, που κοσμούσαν οκτώ ιστορικά κοσμήματα του μουσείου.

Μετά τη διάρρηξη, οι δύο άνδρες αποχώρησαν με τη βοήθεια συνεργών που τους περίμεναν στον Σηκουάνα και διέφυγαν με σκούτερ, αφήνοντας πίσω τους ένα ανυψωτικό όχημα, το οποίο είχαν προσπαθήσει να κάψουν. Μέσα σε αυτό, οι Αρχές εντόπισαν την αρχική πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος, το οποίο είχε κλαπεί νωρίτερα.

Η έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς στην περιοχή του Aubervilliers, απ’ όπου φαίνεται να ξεκίνησε ο σχεδιασμός της επιχείρησης. Οι κινήσεις των οχημάτων και των σκούτερ καταγράφηκαν από κάμερες σε διάφορα σημεία της πόλης και των προαστίων.

Ο βασικός ύποπτος, Abdoulaye N., 39 ετών (XH1), συνελήφθη στις 25 Οκτωβρίου στο Aubervilliers, αφού εντοπίστηκε το DNA του σε προθήκη του μουσείου. Αρχικά αρνήθηκε, αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, υποστηρίζοντας ότι είχε στρατολογηθεί δύο ημέρες πριν, πιστεύοντας πως επρόκειτο για «μια απλή διάρρηξη» έναντι του ποσού των 15.000 ευρώ.

Ο δεύτερος ύποπτος, Ayed G. (XH2), συνελήφθη την ίδια ημέρα στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία. Και εκείνος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μπήκε στη γκαλερί, δηλώνοντας όμως πως τα κοσμήματα τού αφαιρέθηκαν αμέσως μετά τη διαφυγή.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα, των οποίων τα στοιχεία εξετάζονται από τις Αρχές, ενώ DNA τρίτου άνδρα βρέθηκε στο ανυψωτικό όχημα. Και οι τέσσερις ύποπτοι έχουν προφυλακιστεί.

Τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα και παραμένει άγνωστο αν έχουν πουληθεί, διαλυθεί ή παραμένουν κρυμμένα.