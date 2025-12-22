newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Λούβρο: Νέα στοιχεία για τη ληστεία του αιώνα – Έκλεψαν πάνω από 8.700 διαμάντια, σμαράγδια, ζαφείρια και μαργαριτάρια
Κόσμος 22 Δεκεμβρίου 2025 | 14:34

Λούβρο: Νέα στοιχεία για τη ληστεία του αιώνα – Έκλεψαν πάνω από 8.700 διαμάντια, σμαράγδια, ζαφείρια και μαργαριτάρια

Τα κλεμμένα κοσμήματα από το Λούβρο δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα και παραμένει άγνωστο αν έχουν πουληθεί, διαλυθεί ή παραμένουν κρυμμένα

Σύνταξη
Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Spotlight

Νέα στοιχεία για τη ληστεία του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου, αποκαλύπτει το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο βασικοί ύποπτοι για τη ληστεία στο Λούβρο, γνωστοί με τις κωδικές ονομασίες XH1 και XH2, φέρονται να εισέβαλαν στη Γκαλερί Απόλλωνα του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου.

Η διάρρηξη σημειώθηκε στις 9:34 το πρωί, όταν οι δράστες έσπασαν παράθυρο της γκαλερί χρησιμοποιώντας τροχό. Φορούσαν κουκούλες, γάντια και κράνη, άρπαξαν τα κοσμήματα και τα έκρυψαν σε τσάντα και στις τσέπες τους. Όλη η επιχείρηση κράτησε μόλις τέσσερα λεπτά.

Η λεία εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ: Οι δράστες απέσπασαν συνολικά 8.482 διαμάντια, 35 σμαράγδια, 34 ζαφείρια και 212 μαργαριτάρια, που κοσμούσαν οκτώ ιστορικά κοσμήματα του μουσείου.

Μετά τη διάρρηξη, οι δύο άνδρες αποχώρησαν με τη βοήθεια συνεργών που τους περίμεναν στον Σηκουάνα και διέφυγαν με σκούτερ, αφήνοντας πίσω τους ένα ανυψωτικό όχημα, το οποίο είχαν προσπαθήσει να κάψουν. Μέσα σε αυτό, οι Αρχές εντόπισαν την αρχική πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος, το οποίο είχε κλαπεί νωρίτερα.

Η έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς στην περιοχή του Aubervilliers, απ’ όπου φαίνεται να ξεκίνησε ο σχεδιασμός της επιχείρησης. Οι κινήσεις των οχημάτων και των σκούτερ καταγράφηκαν από κάμερες σε διάφορα σημεία της πόλης και των προαστίων.

Οι δράστες φορούσαν κουκούλες, γάντια και κράνη, άρπαξαν τα κοσμήματα και τα έκρυψαν σε τσάντα και στις τσέπες τους. Όλη η επιχείρηση κράτησε μόλις τέσσερα λεπτά.

Ο βασικός ύποπτος, Abdoulaye N., 39 ετών (XH1), συνελήφθη στις 25 Οκτωβρίου στο Aubervilliers, αφού εντοπίστηκε το DNA του σε προθήκη του μουσείου. Αρχικά αρνήθηκε, αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, υποστηρίζοντας ότι είχε στρατολογηθεί δύο ημέρες πριν, πιστεύοντας πως επρόκειτο για «μια απλή διάρρηξη» έναντι του ποσού των 15.000 ευρώ.

Ο δεύτερος ύποπτος, Ayed G. (XH2), συνελήφθη την ίδια ημέρα στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία. Και εκείνος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μπήκε στη γκαλερί, δηλώνοντας όμως πως τα κοσμήματα τού αφαιρέθηκαν αμέσως μετά τη διαφυγή.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα, των οποίων τα στοιχεία εξετάζονται από τις Αρχές, ενώ DNA τρίτου άνδρα βρέθηκε στο ανυψωτικό όχημα. Και οι τέσσερις ύποπτοι έχουν προφυλακιστεί.

Τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα και παραμένει άγνωστο αν έχουν πουληθεί, διαλυθεί ή παραμένουν κρυμμένα.

Economy
ΤτΕ: Σταθερή ανάπτυξη στο 2,1% τη διετία 2026 – 2027

ΤτΕ: Σταθερή ανάπτυξη στο 2,1% τη διετία 2026 – 2027

Ηλεκτρισμός
Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025
Λίστες 22.12.25

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Ανάμεσα στις επιτυχίες του Χαβιέρ Μιλέι και εκείνες του Άχμαντ Αλ-Σάρα, ο Economist επέλεξε του δεύτερου. Έτσι, το 2025, η χώρα της χρονιάς είναι η Συρία -παρά τα τεράστια προβλήματά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό
Σε φυλακή ο Ναβίντ Ακράμ 22.12.25

Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι - Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν και να διχάσουν την κοινωνία μας», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναφερόμενος στη σφαγή του Μποντάι

Σύνταξη
Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Κόσμος 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα

Σύνταξη
Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;
Πολιτικός «Ιανός» 22.12.25

Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;

Ενισχυμένη από την τελευταία σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ελίσσεται μεταξύ των ρόλων του ακροδεξιού «χαμαιλέοντα» και ενός «Δούρειου Ίππου» του Τραμπ στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το CBS News αναβάλλει επ’ αόριστον την προβολή ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ
Του Ελ Σαλβαδόρ 22.12.25

CBS News: Αιφνίδια αναβολή της προβολής ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT

Η προβολή στο CBS News του ντοκιμαντέρ για τις «βάρβαρες και βασανιστικές» συνθήκες που επικρατούν στη φυλακή CECOT του Ελ Σαλβαδόρ αναβλήθηκε επ' αόριστον λίγες ώρες πριν βγει στον αέρα.

Σύνταξη
Ισπανία: Πολύ βαριά ήττα των σοσιαλιστών και άνοδος της ακροδεξιάς σε περιφερειακές εκλογές
Περιφερειακές εκλογές 22.12.25

Συντριβή των σοσιαλιστών και άνοδος της ακροδεξιάς στην Ισπανία

Το σοσιαλιστικό κόμμα της Ισπανίας υπέστη πολύ βαριά ήττα σε περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση στην Εστρεμαδούρα, που κάποτε θεωρείτο οχυρό του, ενώ η ακροδεξιά αύξησε τις δυνάμεις της.

Σύνταξη
Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ζητά στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ εάν δεν αφοπλιστούν
ΗΠΑ 22.12.25

Και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ κατά της Χεζμπολάχ ζητά ο Λίντσεϊ Γκράχαμ

Στρατιωτική δράση κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, εάν δεν αφοπλιστούν, εισηγείται ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ζητήσει ακόμα και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σάαρ καλεί τους Εβραίους σε όλον τον κόσμο να επιστρέψουν «στο σπίτι»
«Κυνηγιούνται» 22.12.25

Ο Σάαρ καλεί τους απανταχού Εβραίους να επιστρέψουν «στο σπίτι»

Να επιστρέψουν στο Ισραήλ, ζητά από τους Εβραίους, ο Γκίντεον Σάαρ, επειδή «κυνηγιούνται σε όλον τον κόσμο» και «καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και έχουμε μια κάποια ιστορική εμπειρία».

Σύνταξη
Γαλλία: Την κατασκευή νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν 22.12.25

Η Γαλλία κατασκευάζει νέο αεροπλανοφόρο παρά το δημοσιονομικό αδιέξοδο

Την κατασκευή νέου, επίσης πυρηνοκίνητου, αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν, που θα είναι πολύ πιο ογκώδες από το σημερινό, με πλήρωμα 2000 ναυτικών, θα μπορεί να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία – Τρεις συλλήψεις
Διενεργείται προανάκριση 22.12.25

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία - Τρεις συλλήψεις

Τα παράνομα έσοδα από τις εγκληματικές δραστηριότητες των μελών φτάνουν τις 200.000 ευρώ - Το κύκλωμα φαίνεται να είχε ξεκινήσει τη δράση του τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025

Σύνταξη
Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»

Το Wolt Market επαναπροσδιορίζει τα εβδομαδιαία ψώνια προσφέροντας μια σύγχρονη και αυθεντική εμπειρία αγορών που καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών και στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Φούσκωσαν τα μυαλά της, δεν έμεινε πιστή σε ό,τι είπαμε – Πρέπει να παραιτηθεί»
Τέμπη 22.12.25

Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Φούσκωσαν τα μυαλά της, δεν έμεινε πιστή σε ό,τι είπαμε - Πρέπει να παραιτηθεί»

«Δυστυχώς η Μαρία έπεσε στην παγίδα. Όταν μία απλή πολίτη ξαφνικά τη βάζουν σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργούς, με Σαμαρά και Τσίπρα, την πλησιάζουν επικοινωνιολόγοι, φουσκώνουν τα μυαλά… Το θέμα είναι ηθικό» δήλωσε ο Παύλος Ασλανίδης σχολιάζοντας τις επιλογές της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Πλήγμα με Ίσακ στη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πλήγμα με Ίσακ στη Λίβερπουλ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, ο Αλεξάντερ Ίσακ έχει υποστεί κάταγμα και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα για τη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Αναζητάει λύσεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η περιφέρεια Θεσσαλίας
Αιθαλομίχλη 22.12.25

Αναζητάει λύσεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η περιφέρεια Θεσσαλίας

Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωματίδια, θα διεκδικήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύνταξη
Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα
Στο χείλος της εξαφάνισης 22.12.25

Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που σάρωσαν τη Σουμάτα τον Νοέμβριο κατέστρεψαν τη ζούγκλα όπου ζει ο μόνος πληθυσμός ουρακοτάγκων του Ταπανούλι.

Σύνταξη
Τα «θρυλικά» επιτεύγματα του Μεντιλίμπαρ: Από το ιστορικό Conference League, στο νταμπλ στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού (vids)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Τα «θρυλικά» επιτεύγματα του Μεντιλίμπαρ: Από το ιστορικό Conference League, στο νταμπλ στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού (vids)

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να συνεχίζει να γράφει «χρυσές» σελίδες στο λιμάνι.

Σύνταξη
Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη
Άλλο επίπεδο 22.12.25

Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη

Οποιοδήποτε άλλος σκηνοθέτης αν έβλεπα την ταινία του να έχει εισπράξεις 350 εκατ. δολάρια σε τρεις ημέρες, θα μιλούσε για μια τεράστια επιτυχία. Όχι όμως και ο Τζέιμς Κάμερον που περιμένει πολλά περισσότερα από το Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λίλα Μαραγκού: Μια νεαρή Ελληνίδα που εσπούδαζε στο Τύμπινγκεν
In memoriam 22.12.25

Λίλα Μαραγκού: Το τέλος μιας μακράς και γόνιμης διαδρομής

Η αρχαιολογική έρευνα που πραγματοποίησε η Μαραγκού μετουσιώθηκε σε ένα ογκώδες συγγραφικό έργο, παράλληλα ασφαλώς με τη μεγάλη συνεισφορά της στη διδασκαλία, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science
Απολογισμός της χρονιάς 22.12.25

H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science

Η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιλέχθηκε ως εξέλιξη της χρονιάς. Εξατομικευμένες θεραπείες για γενετικές παθήσεις, η εισβολή της ΑΙ στην επιστήμη και η μεγαλύτερη κάμερα του κόσμου ακολουθούν στο Top10.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
