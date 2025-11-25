Το Λούβρο ξανά στο μικροσκόπιο: Συνελήφθη ο τέταρτος ύποπτος του «κόλπου του αιώνα»

Δεν πέρασε ένας μήνας από το τολμηρό χτύπημα, στις 19 Οκτωβρίου, στο πιο διάσημο μουσείο της Γαλλίας, το Λούβρο, και οι αρχές εντόπισαν τον τελευταίο φερόμενος ως δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η γαλλική Parisien ένας τέταρτος άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού από το ειδικό τμήμα καταστολής του οργανωμένου εγκλήματος (BRB) της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας της αστυνομικής διεύθυνσης Παρισιού (DPJ-PP), κατόπιν δικαστικής παραγγελίας των ανακριτών.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση, ιδίως για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία» και «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης», στα γραφεία της δικαστικής αστυνομίας στο Παρίσι.

Όπως σημειώνει η γαλλική εφημερίδα, το άτομο είναι ήδη γνωστό στις αστυνομικές αρχές και φέρεται να έχει δεσμούς με τους τρεις άλλους άνδρες που έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Που είναι τα κοσμήματα που κλάπηκαν από το Λούβρο

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχαν δείξει οι κάμερες ασφαλείας, οι 4 άνδρες πραγματοποίησαν το «κόλπο του αιώνα» με τη βοήθεια μιας ανυψωτικής πλατφόρμας πάνω σε φορτηγό.

Δύο εξ αυτών εισήλθαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα και, χρησιμοποιώντας τροχούς κοπής, άρπαξαν πολύτιμα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, για λεία που εκτιμάται σε 88 εκατ. ευρώ, ανεκτίμητης όμως ιστορικής αξίας. Ανάμεσα στα κλοπιμαία περιλαμβάνονται σετ κοσμημάτων διακοσμημένα με πολυάριθμα διαμάντια και πολύτιμες πέτρες.

Οι άλλοι δύο δράστες είχαν παραμείνει έξω από το μουσείο για να προετοιμάσουν τη διαφυγή της ομάδας. Τα ίχνη τους χάθηκαν στη συνέχεια στην περιοχή του Παρισιού.

Πολύ γρήγορα, αναλύσεις DNA επέτρεψαν τη σύλληψη των δύο ανδρών που είχαν εισβάλει στο μουσείο -του Ayed G., ο οποίος ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία, και του Abdoulaye N.- και στη συνέχεια ενός τρίτου άνδρα, του Slimane K., που θεωρείται ύποπτος ότι οδηγούσε ένα από τα δύο σκούτερ που χρησιμοποιήθηκαν στο χτύπημα.

Ο νέος ύποπτος που συνελήφθη την Τρίτη θα ήταν, συνεπώς, ο τέταρτος άνδρας της ομάδας, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα.

Προς το παρόν, οι ερευνητές εξακολουθούν να αναζητούν τα πολύτιμα κλεμμένα κοσμήματα και οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ή των ενδεχόμενων ηθικών αυτουργών αυτού του εντυπωσιακού «κασέ». Η έρευνα διεξάγεται από δύο Παριζιάνους ανακριτές, μετά το άνοιγμα δικαστικής πληροφοριακής δικογραφίας από την εισαγγελία του Παρισιού, τμήμα JIRS – Ειδική Διαπεριφερειακή Δικαιοδοσία.