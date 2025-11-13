Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα

Λίγες ώρες μετά το πρώτο σοκ της ληστείας στο Λούβρο, η βελγική αστυνομία έλαβε μια ειδοποίηση από τους Γάλλους ομολόγους της. Ζητούσαν τις βελγικές αρχές να είναι σε εγρήγορση, καθώς ήταν πιθανό κάποιος να προσπαθεί να πουλήσει τα κλεμμένα κοσμήματα της εποχής του Ναπολέοντα στην Αμβέρσα.

Η ειδοποίηση έγινε μέσω του δικτύου «Ροζ Διαμάντι». Πρόκειται για ένα ασφαλές κανάλι που εποπτεύεται από τη Europol και το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα σε αστυνομικούς ερευνητές που ειδικεύονται σε κλοπές μεγάλης αξίας.

Οι γαλλικές αρχές έχουν θέσει τέσσερα άτομα υπό επίσημη έρευνα σε σχέση με τη ληστεία στο Λούβρο, αλλά δεν έχουν ακόμη ανακτήσει τα κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Αμβέρσα, κόμβος του εμπορίου διαμαντιών

Η Αμβέρσα, το μεγαλύτερο λιμάνι του Βελγίου, είναι η καρδιά του παγκόσμιου εμπορίου διαμαντιών από τον 16ο αιώνα. Το 2024, οι χονδρέμποροί της διαπραγματεύτηκαν πολύτιμους λίθους αξίας σχεδόν 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, τις τελευταίες δεκαετίας, δίνει μάχη ενάντια στη δράση του υποκόσμου και του παράνομου εμπορίου πολύτιμων λίθων. Καταστήματα χρυσού και κοσμημάτων, τα οποία διαχειρίζονται άτομα κυρίως καταγωγής από τη Γεωργία, εμφανίζονται ως νόμιμες επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπογείως προσφέρουν σε εγκληματίες από όλη την Ευρώπη ένα κανάλι μέσω του οποίου μπορούν να πουλήσουν κλεμμένο χρυσό ή κοσμήματα.

Απαντώντας στο Reuters για την έρευνα, η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε: «Εξετάζονται όλες οι υποθέσεις».

Η αστυνομία της Αμβέρσας κινητοποιήθηκε αμέσως μετά τη λήψη της ειδοποίησης για το «Ροζ Διαμάντι», ανέφεραν οι δύο Βέλγοι αξιωματικοί, αλλά χωρίς να δώσουν τα ονόματά τους. «Από τη στιγμή που συνέβη αυτό… ειδικά στην Αμβέρσα, με όλα τα κοσμηματοπωλεία, είμαστε σε εγρήγορση», είπαν.

Κάμερες, πινακίδες, πληροφοριοδότες

Οι βελγικές αρχές εξετάζουν βίντεο ασφαλείας για γαλλικές πινακίδες και αξιοποίησαν πληροφοριοδότες σχετικά με προσπάθειες πώλησης των γαλλικών κοσμημάτων. Η αστυνομία προειδοποίησε επίσης ορισμένους κοσμηματοπώλες να μην αγγίξουν την εμβληματική λεία.

Οι Γεωργιανοί έμποροι άρχισαν να εγκαθίστανται στην Αμβέρσα τη δεκαετία του 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, λέει η αστυνομία. Πολλοί είχαν υπόβαθρο στο εμπόριο μετάλλων και δεσμούς με τους Εβραίους εμπόρους διαμαντιών της πόλης.

Αυτή τη στιγμή, περίπου 300 κοσμηματοπωλεία λειτουργούν ακριβώς έξω από την περιοχή με τα διαμάντια. Το ένα τέταρτο από αυτά ασχολείται με την «περίφραξη» κλεμμένων προϊόντων. Όπου «περίφραξη», η πώληση κλεμμένων κοσμημάτων κάτω από τη μύτη των αρχών.

Παγκόσμιο Κέντρο Διαμαντιών

Το Παγκόσμιο Κέντρο Διαμαντιών της Αμβέρσας είναι εμπορικός φορέας που εκπροσωπεί τους χονδρεμπόρους. Σχολιάζοντας τη δράση των παράνομων εμπόρων, επισήμανε ότι η φήμη του «τίθεται περιστασιακά σε κίνδυνο» λόγω της σύνδεσής του με ορισμένους κοσμηματοπώλες με «αμφίβολες… πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Ο τομέας διαμαντιών της Αμβέρσας έχει ήδη πληγεί από την απαγόρευση της G7 να εμπορεύεται ρωσικούς πολύτιμους λίθους, αλλά από την πληθώρα λίθων που καλλιεργούνται σε εργαστήριο. Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε ιστορικά χαμηλές τιμές. Αλλά ορισμένοι κοσμηματοπώλες ακμάζουν.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ύποπτοι για λαθρεμπόριο κοσμηματοπώλες κυκλοφορούν στην πόλη με πανάκριβα αυτοκίνητα, ανοίγουν τακτικά νέα καταστήματα και αποκτούν ακριβά ακίνητα στο εξωτερικό. «Προφανώς υπάρχουν δύο κόσμοι εδώ», είπαν. «Αυτοί που εργάζονται σκληρά και είναι νόμιμοι, αγωνίζονται να επιβιώσουν. Και εκείνοι που προφανώς κάνουν καλές δουλειές στην ίδια γειτονιά πουλώντας τα ίδια προϊόντα».

Από την Καρντάσιαν στο Λούβρο

Η εγκληματικότητα στη Γαλλία αποτελεί αξιόπιστη πηγή εισοδήματος για τους κοσμηματοπώλες της Αμβέρσας, δήλωσαν Γάλλοι και Βέλγοι αστυνομικοί.

Ο άνδρας που λήστεψε την Κιμ Καρντάσιαν στο δωμάτιο ξενοδοχείου της στο Παρίσι το 2016, ομολόγησε ότι πούλησε λιωμένο χρυσό και διαμάντια στην Αμβέρσα για πάνω από 25.000 ευρώ. Γάλλοι και Βέλγοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η λεία αγοράστηκε από Γεωργιανούς «εμπόρους». Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να απαγγελθούν κατηγορίες ή να γίνουν συλλήψεις.

Έκτοτε, γαλλικές και βελγικές έρευνες έχουν αποκαλύψει έναν εγκληματικό διάδρομο μεταξύ των χωρών.

Βαλκάνιοι διαρρήκτες παραδίδουν τα κλεμμένα αγαθά τους σε κούριερ στη Γαλλία, οι οποίοι τα παραδίδουν σε αγοραστές στην Αμβέρσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αγοραστές ήταν Γεωργιανοί, λένε οι Βέλγοι αστυνομικοί.

Η Γιακούτ Μπουνταλί, επικεφαλής πληροφοριών του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης της Πλανόδιας Παραβατικότητας της Γαλλικής Χωροφυλακής, δήλωσε ότι σε τουλάχιστον δύο από αυτές τις περιπτώσεις, οι παράνομοι έμποροι της Αμβέρσας ήταν «γεωργιανής υπηκοότητας ή είχαν διπλή υπηκοότητα».

Ωστόσο, προειδοποίησε κατά του «στιγματισμού» των Γεωργιανών ή της Αμβέρσας. Οι ομάδες με έδρα τη Ρουμανία είναι ολοένα και πιο δραστήριες, είπε.

Αλλά και ναρκωτικά

Εκτός από το παράνομο εμπόριο κοσμημάτων, η Αμβέρσα αντιμετωπίζει και το πρόβλημα με συμμορίες ναρκωτικών που χρησιμοποιούν το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης για την εισαγωγή μεγάλων φορτίων κοκαΐνης. Ανακρίτρια, σε ανώνυμη ανοιχτή επιστολή της, δήλωσε ότι το Βέλγιο είναι στα πρόθυρα να γίνει ναρκοκράτος.

Ομερτά

Μια ομερτά μεταξύ πολλών Γεωργιανών κοσμηματοπωλών και Ινδών εμπόρων διαμαντιών καθιστά δύσκολη την διείσδυση σε αυτές τις στενά συνδεδεμένες κοινότητες.

Οι κοσμηματοπώλες απέρριψαν επίσης τις ενέργειες των αρχών για να βελτιωθεί η διαφάνεια στο εμπόριο κοσμημάτων. Ο πρώην δήμαρχος Μπαρτ Ντε Βέβερ, νυν πρωθυπουργός του Βελγίου έλαβε μέτρα «για την εκδίωξη των εγκληματικών δικτύων από την πόλη».

Το δημοτικό του διάταγμα επέβαλε κάμερες ασφαλείας με αναγνώριση προσώπου μέσα στα κοσμηματοπωλεία, μεταξύ άλλων μέτρων, με τις εικόνες να είναι άμεσα διαθέσιμες στην αστυνομία. Οι κοσμηματοπώλες άσκησαν έφεση κατά του διατάγματος και τελικά έβαλαν κάμερες, αλλά δεν τις ενεργοποίησαν ποτέ.

Δικηγόρος που εκπροσώπησε τους κοσμηματοπώλες είπε ότι ο νόμος ήταν υπερβολικά παρεμβατικός και στοχοποιούσε άδικα κυρίως την εβραϊκή κοινότητα. «Ήταν σαν να παρουσιάζαμε μια περιοχή ως εγκληματικό γκέτο», είπε.

Τελικά η Αμβέρσα ανακάλεσε το διάταγμα το 2020, αφού ένας κρατικός ελεγκτής δήλωσε ότι κινδύνευε να υπερβεί τον έλεγχο και να έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους περί απορρήτου.

Τι γίνεται με τα κοσμήματα από το Λούβρο

Οι Βέλγοι αστυνομικοί είπαν ότι η πώληση κλεμμένων κοσμημάτων είναι γρήγορη και εύκολη στην Αμβέρσα. Οι κοσμηματοπώλες επιθεωρούν χρυσό, πέτρες ή ρολόγια, ορίζουν μια τιμή και πληρώνουν από αδήλωτα αποθέματα μετρητών.

Μόλις αγοραστούν, τα αντικείμενα εξαφανίζονται. Σε χυτήρια που βρίσκονται σε παρασκηνιακές εγκαταστάσεις, όχι μεγαλύτερες από έναν εκτυπωτή, ο χρυσός λιώνει σε τούβλα του ενός κιλού, περίπου στο μέγεθος ενός κινητού τηλεφώνου, είπαν.

Ωστόσο, τα κλοπιμαία από το Λούβρο μπορεί να είναι πολύ «καυτά» για να τα χειριστούν ακόμη και οι κοσμηματοπώλες της Αμβέρσας, είπε ένας από τους αστυνομικούς.

Τα κοσμήματα ήταν κυρίως από ασήμι, όχι από χρυσό. Η τήξη τους δεν θα απέδιδε πολλά χρήματα. Τα υπερμεγέθη ζαφείρια και τα διαμάντια τους είναι άμεσα αναγνωρίσιμα, επομένως ο μικρός κύκλος των κοπτών και στιλβωτών της Αμβέρσας δεν θα τα αγγίξει. Η ομάδα των πιθανών αγοραστών για τα μαργαριτάρια είναι μικρή.

«Δεν θα βγάλουν εύκολο χρήμα», είπε ένας από τους αστυνομικούς.

• Με στοιχεία από το Reuters