Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
Κόσμος 13 Νοεμβρίου 2025 | 00:10

Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα

Η Αμβέρσα είναι το επίκεντρο του εμπορίου πολύτιμων λίθων του πλανήτη –νόμιμου και μη. Μετά τη ληστεία στο Λούβρο, οι γαλλικές αρχές ζήτησαν τη συνεργασία του Βελγίου για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Λίγες ώρες μετά το πρώτο σοκ της ληστείας στο Λούβρο, η βελγική αστυνομία έλαβε μια ειδοποίηση από τους Γάλλους ομολόγους της. Ζητούσαν τις βελγικές αρχές να είναι σε εγρήγορση, καθώς ήταν πιθανό κάποιος να προσπαθεί να πουλήσει τα κλεμμένα κοσμήματα της εποχής του Ναπολέοντα στην Αμβέρσα.

Η ειδοποίηση έγινε μέσω του δικτύου «Ροζ Διαμάντι». Πρόκειται για ένα ασφαλές κανάλι που εποπτεύεται από τη Europol και το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα σε αστυνομικούς ερευνητές που ειδικεύονται σε κλοπές μεγάλης αξίας.

Οι γαλλικές αρχές έχουν θέσει τέσσερα άτομα υπό επίσημη έρευνα σε σχέση με τη ληστεία στο Λούβρο, αλλά δεν έχουν ακόμη ανακτήσει τα κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Αμβέρσα, κόμβος του εμπορίου διαμαντιών

Η Αμβέρσα, το μεγαλύτερο λιμάνι του Βελγίου, είναι η καρδιά του παγκόσμιου εμπορίου διαμαντιών από τον 16ο αιώνα. Το 2024, οι χονδρέμποροί της διαπραγματεύτηκαν πολύτιμους λίθους αξίας σχεδόν 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αμβέρσα, το κέντρο εμπορίου κοσμημάτων / REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Παράλληλα, τις τελευταίες δεκαετίας, δίνει μάχη ενάντια στη δράση του υποκόσμου και του παράνομου εμπορίου πολύτιμων λίθων. Καταστήματα χρυσού και κοσμημάτων, τα οποία διαχειρίζονται άτομα κυρίως καταγωγής από τη Γεωργία, εμφανίζονται ως νόμιμες επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπογείως προσφέρουν σε εγκληματίες από όλη την Ευρώπη ένα κανάλι μέσω του οποίου μπορούν να πουλήσουν κλεμμένο χρυσό ή κοσμήματα.

Απαντώντας στο Reuters για την έρευνα, η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε: «Εξετάζονται όλες οι υποθέσεις».

Η αστυνομία της Αμβέρσας κινητοποιήθηκε αμέσως μετά τη λήψη της ειδοποίησης για το «Ροζ Διαμάντι», ανέφεραν οι δύο Βέλγοι αξιωματικοί, αλλά χωρίς να δώσουν τα ονόματά τους. «Από τη στιγμή που συνέβη αυτό… ειδικά στην Αμβέρσα, με όλα τα κοσμηματοπωλεία, είμαστε σε εγρήγορση», είπαν.

Κάμερες, πινακίδες, πληροφοριοδότες

Οι βελγικές αρχές εξετάζουν βίντεο ασφαλείας για γαλλικές πινακίδες και αξιοποίησαν πληροφοριοδότες σχετικά με προσπάθειες πώλησης των γαλλικών κοσμημάτων. Η αστυνομία προειδοποίησε επίσης ορισμένους κοσμηματοπώλες να μην αγγίξουν την εμβληματική λεία.

Οι Γεωργιανοί έμποροι άρχισαν να εγκαθίστανται στην Αμβέρσα τη δεκαετία του 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, λέει η αστυνομία. Πολλοί είχαν υπόβαθρο στο εμπόριο μετάλλων και δεσμούς με τους Εβραίους εμπόρους διαμαντιών της πόλης.

Αυτή τη στιγμή, περίπου 300 κοσμηματοπωλεία λειτουργούν ακριβώς έξω από την περιοχή με τα διαμάντια. Το ένα τέταρτο από αυτά ασχολείται με την «περίφραξη» κλεμμένων προϊόντων. Όπου «περίφραξη», η πώληση κλεμμένων κοσμημάτων κάτω από τη μύτη των αρχών.

Παγκόσμιο Κέντρο Διαμαντιών

Το Παγκόσμιο Κέντρο Διαμαντιών της Αμβέρσας είναι εμπορικός φορέας που εκπροσωπεί τους χονδρεμπόρους. Σχολιάζοντας τη δράση των παράνομων εμπόρων, επισήμανε ότι η φήμη του «τίθεται περιστασιακά σε κίνδυνο» λόγω της σύνδεσής του με ορισμένους κοσμηματοπώλες με «αμφίβολες… πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Αμβέρσα / REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Ο τομέας διαμαντιών της Αμβέρσας έχει ήδη πληγεί από την απαγόρευση της G7 να εμπορεύεται ρωσικούς πολύτιμους λίθους, αλλά από την πληθώρα λίθων που καλλιεργούνται σε εργαστήριο. Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε ιστορικά χαμηλές τιμές. Αλλά ορισμένοι κοσμηματοπώλες ακμάζουν.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ύποπτοι για λαθρεμπόριο κοσμηματοπώλες κυκλοφορούν στην πόλη με πανάκριβα αυτοκίνητα, ανοίγουν τακτικά νέα καταστήματα και αποκτούν ακριβά ακίνητα στο εξωτερικό. «Προφανώς υπάρχουν δύο κόσμοι εδώ», είπαν. «Αυτοί που εργάζονται σκληρά και είναι νόμιμοι, αγωνίζονται να επιβιώσουν. Και εκείνοι που προφανώς κάνουν καλές δουλειές στην ίδια γειτονιά πουλώντας τα ίδια προϊόντα».

Από την Καρντάσιαν στο Λούβρο

Η εγκληματικότητα στη Γαλλία αποτελεί αξιόπιστη πηγή εισοδήματος για τους κοσμηματοπώλες της Αμβέρσας, δήλωσαν Γάλλοι και Βέλγοι αστυνομικοί.

Ο άνδρας που λήστεψε την Κιμ Καρντάσιαν στο δωμάτιο ξενοδοχείου της στο Παρίσι το 2016, ομολόγησε ότι πούλησε λιωμένο χρυσό και διαμάντια στην Αμβέρσα για πάνω από 25.000 ευρώ. Γάλλοι και Βέλγοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η λεία αγοράστηκε από Γεωργιανούς «εμπόρους». Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να απαγγελθούν κατηγορίες ή να γίνουν συλλήψεις.

Έκτοτε, γαλλικές και βελγικές έρευνες έχουν αποκαλύψει έναν εγκληματικό διάδρομο μεταξύ των χωρών.

Βαλκάνιοι διαρρήκτες παραδίδουν τα κλεμμένα αγαθά τους σε κούριερ στη Γαλλία, οι οποίοι τα παραδίδουν σε αγοραστές στην Αμβέρσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αγοραστές ήταν Γεωργιανοί, λένε οι Βέλγοι αστυνομικοί.

Η Γιακούτ Μπουνταλί, επικεφαλής πληροφοριών του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης της Πλανόδιας Παραβατικότητας της Γαλλικής Χωροφυλακής, δήλωσε ότι σε τουλάχιστον δύο από αυτές τις περιπτώσεις, οι παράνομοι έμποροι της Αμβέρσας ήταν «γεωργιανής υπηκοότητας ή είχαν διπλή υπηκοότητα».

Ωστόσο, προειδοποίησε κατά του «στιγματισμού» των Γεωργιανών ή της Αμβέρσας. Οι ομάδες με έδρα τη Ρουμανία είναι ολοένα και πιο δραστήριες, είπε.

Αλλά και ναρκωτικά

Εκτός από το παράνομο εμπόριο κοσμημάτων, η Αμβέρσα αντιμετωπίζει και το πρόβλημα με συμμορίες ναρκωτικών που χρησιμοποιούν το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης για την εισαγωγή μεγάλων φορτίων κοκαΐνης. Ανακρίτρια, σε ανώνυμη ανοιχτή επιστολή της, δήλωσε ότι το Βέλγιο είναι στα πρόθυρα να γίνει ναρκοκράτος.

Ομερτά

Μια ομερτά μεταξύ πολλών Γεωργιανών κοσμηματοπωλών και Ινδών εμπόρων διαμαντιών καθιστά δύσκολη την διείσδυση σε αυτές τις στενά συνδεδεμένες κοινότητες.

Οι κοσμηματοπώλες απέρριψαν επίσης τις ενέργειες των αρχών για να βελτιωθεί η διαφάνεια στο εμπόριο κοσμημάτων. Ο πρώην δήμαρχος Μπαρτ Ντε Βέβερ, νυν πρωθυπουργός του Βελγίου έλαβε μέτρα «για την εκδίωξη των εγκληματικών δικτύων από την πόλη».

REUTERS/Sarah Meyssonnier

Το δημοτικό του διάταγμα επέβαλε κάμερες ασφαλείας με αναγνώριση προσώπου μέσα στα κοσμηματοπωλεία, μεταξύ άλλων μέτρων, με τις εικόνες να είναι άμεσα διαθέσιμες στην αστυνομία. Οι κοσμηματοπώλες άσκησαν έφεση κατά του διατάγματος και τελικά έβαλαν κάμερες, αλλά δεν τις ενεργοποίησαν ποτέ.

Δικηγόρος που εκπροσώπησε τους κοσμηματοπώλες είπε ότι ο νόμος ήταν υπερβολικά παρεμβατικός και στοχοποιούσε άδικα κυρίως την εβραϊκή κοινότητα. «Ήταν σαν να παρουσιάζαμε μια περιοχή ως εγκληματικό γκέτο», είπε.

Τελικά η Αμβέρσα ανακάλεσε το διάταγμα το 2020, αφού ένας κρατικός ελεγκτής δήλωσε ότι κινδύνευε να υπερβεί τον έλεγχο και να έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους περί απορρήτου.

Τι γίνεται με τα κοσμήματα από το Λούβρο

Οι Βέλγοι αστυνομικοί είπαν ότι η πώληση κλεμμένων κοσμημάτων είναι γρήγορη και εύκολη στην Αμβέρσα. Οι κοσμηματοπώλες επιθεωρούν χρυσό, πέτρες ή ρολόγια, ορίζουν μια τιμή και πληρώνουν από αδήλωτα αποθέματα μετρητών.

Μόλις αγοραστούν, τα αντικείμενα εξαφανίζονται. Σε χυτήρια που βρίσκονται σε παρασκηνιακές εγκαταστάσεις, όχι μεγαλύτερες από έναν εκτυπωτή, ο χρυσός λιώνει σε τούβλα του ενός κιλού, περίπου στο μέγεθος ενός κινητού τηλεφώνου, είπαν.

Ωστόσο, τα κλοπιμαία από το Λούβρο μπορεί να είναι πολύ «καυτά» για να τα χειριστούν ακόμη και οι κοσμηματοπώλες της Αμβέρσας, είπε ένας από τους αστυνομικούς.

Τα κοσμήματα ήταν κυρίως από ασήμι, όχι από χρυσό. Η τήξη τους δεν θα απέδιδε πολλά χρήματα. Τα υπερμεγέθη ζαφείρια και τα διαμάντια τους είναι άμεσα αναγνωρίσιμα, επομένως ο μικρός κύκλος των κοπτών και στιλβωτών της Αμβέρσας δεν θα τα αγγίξει. Η ομάδα των πιθανών αγοραστών για τα μαργαριτάρια είναι μικρή.

«Δεν θα βγάλουν εύκολο χρήμα», είπε ένας από τους αστυνομικούς.

• Με στοιχεία από το Reuters

Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Κόσμος 13.11.25

Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Σε μια μεγάλη συνέντευξη στα αμερικανικά μέσα, ο Αχμέντ αλ Σάρα ο μεταβατικός πρόεδρος της Δαμασκού, μίλησε για την Συρία, το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης την Ρωσία, τις ΗΠΑ και τις σχέσεις με το Ισραήλ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Μετά από 40 ημέρες 12.11.25

Ορατό το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ

Σύνταξη
Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται
Ξαναχτυπά! 12.11.25

Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται

Ο 'Ελον Μασκ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει την –μάλλον κακιά- συνήθεια να εμπλέκεται στη ευρωπαϊκή πολιτική, επιστρέφει εκφράζοντας την γνώμη του για την ΕΕ

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ: Είναι επίσημο – Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ
Έχει τύχη; 12.11.25

Είναι επίσημο - Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ θα διεκδικήσει την έδρα του Τζέρι Νάντλερ, ο οποίος αποχωρεί από την πολιτική έπειτα από 30 χρόνια στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision
Πολιτική κίνηση 12.11.25

Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision

Ο προϋπολογισμός του Καναδά για το 2026 αποκάλυψε τα σχέδιά του για συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
Ζητά ενημέρωση 12.11.25

Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο

Σε έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται ότι από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο ουράνιο, κατάλληλο για πυρηνικό όπλο διαθέτει η χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στα νότια – Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους
Εύθραυστη εκεχειρία 12.11.25

Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στη νότια Γάζα - Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, πραγματοποιώντας επιθέσεις - Τι ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»
Κόσμος 12.11.25

Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως είχαν πληροφορίες πως το Ισραήλ χρησιμοποιούσε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες και πως το ζήτημα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της χώρας

Σύνταξη
Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση
Σάλος 12.11.25

Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση στη Σουηδία

Η οργάνωση ChildX ανακοίνωσε πως κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αμερικανικού κολοσσού διαδικτυακού εμπορίου Amazon και άλλων δύο ιστότοπων που πωλούσαν αυτές τις κούκλες στη Σουηδία

Σύνταξη
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Η Λεπέν θα παραδώσει τα ηνία του Εθνικού Συναγερμού στον Μπαρντελά αν χάσει το Εφετείο
Ακροδεξιά 12.11.25

Η Λεπέν δηλώνει έτοιμη να παραδώσει τα ηνία του Εθνικού Συναγερμού στον Μπαρντελά αν χάσει το Εφετείο

Η Μαρίν Λεπέν περιμένει την τύχη του Εφετείου σχετικά με την υπόθεση της υπεξέρεσης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια υπόθεση που κρίνει το μέλλον του ακροδεξιού κόμματος και της Γαλλίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων
Παραδοχή από το Ναϊρόμπι 12.11.25

Περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι δελεάζει Αφρικανούς να ενταχθούν στον στρατό της - Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κενυάτικο υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γεωργία: Κατηγορίες για βίαιη καταστολή με μέγιστη ποινή τα 13 χρόνια απαγγέλθηκαν σε εξόριστο πρώην πρωθυπουργό
Στον Γκαχάρια 12.11.25

Γεωργία: Κατηγορίες για βίαιη καταστολή με μέγιστη ποινή τα 13 χρόνια απαγγέλθηκαν σε εξόριστο πρώην πρωθυπουργό

Ο γενικός εισαγγελέας της Γεωργίας Γκεόργκι Γκβαραγκίντζε τόνισε ότι ο Γκ. Γκαχάρια κατηγορήθηκε για υπέρβαση εξουσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης σε πολλά άτομα

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ
Οργισμένη ανακοίνωση 12.11.25

Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε στη δημοσιοποίηση των emails του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που έχει φύγει από τη ζωή - Ο Ντόναλντ Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Σύνταξη
Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48
Στη Μπαντίρμα 12.11.25

Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48

Το φορτίο των περίπου 3.000 αγελάδων προοριζόταν για την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Το πλοίο απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει ρίξει άγκυρα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα

Σύνταξη
Αμπάς: «Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι»
Επίσκεψη στη Γαλλία 12.11.25

«Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι» επιθυμεί ο Αμπάς

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε το Παρίσι για πρώτη φορά μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
