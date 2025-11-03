Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να φανταστούμε τι θα γινόταν αν είχαν βάλει στο μάτι το μουσείο στο Λούβρο, οργανωμένοι εγκληματίες.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού η θρασύτατη ληστεία ιστορικών κοσμημάτων αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων από το μουσείο του Λούβρου του Παρισιού τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκε από μικροεγκληματίες και όχι από επαγγελματίες του κόσμου του οργανωμένου εγκλήματος.

Η εισαγγελέας στο Παρίσι για την κλοπή στο Λούβρο

Ένα Κυριακάτικο πρωί πριν από δύο εβδομάδες, δύο άνδρες πάρκαραν ένα φορτηγό μεταφορών έξω από το Λούβρο, ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο, έσπασαν ένα παράθυρο, άνοιξαν προθήκες με γωνιακούς τροχούς και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με σκούτερ που οδηγούσαν δύο συνεργοί τους, σε μια ληστεία που διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά.

Με τρεις από τους τέσσερις ύποπτους κλέφτες να πιστεύεται ότι έχουν συλληφθεί και τα κοσμήματα να εξακολουθούν να αγνοούνται, τα προφίλ τους δεν μοιάζουν με επαγγελματίες γκάνγκστερ τύπου Ocean’s Eleven, αλλά με μικροεγκληματίες από τα σκληρά βόρεια προάστια του Παρισιού, αναφέρουν οι αρχές.

«Δεν πρόκειται για καθημερινή εγκληματικότητα… αλλά είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό στον ραδιοφωνικό σταθμό franceinfo.

Είπε ότι τα προφίλ των τεσσάρων ατόμων που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής -συμπεριλαμβανομένης της κοπέλας ενός από τους ύποπτους ληστές- δεν είναι τυπικά για επαγγελματίες του οργανωμένου εγκλήματος ικανούς να εκτελούν πολύπλοκες επιχειρήσεις.

«Αυτοί είναι σαφώς ντόπιοι. Όλοι ζουν λίγο-πολύ στο Σεν-Σεν-Ντενί», είπε, αναφερόμενη σε μια περιοχή χαμηλού εισοδήματος βόρεια του Παρισιού.

Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους

Το Σάββατο, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι μια 38χρονη γυναίκα και ένας 37χρονος άνδρας κατηγορήθηκαν και προφυλακίστηκαν εν μέσω κατηγοριών ότι το DNA τους βρέθηκε στον ανελκυστήρα που χρησιμοποιήθηκε κατά την κλοπή.

Ο άνδρας κατηγορείται για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία, ενώ η σύντροφός του κατηγορείται για συνέργεια σε οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία.

Η Μπεκούα τους περιέγραψε ως ζευγάρι που έχει μαζί παιδιά. Έχουν «αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή», πρόσθεσε. Η γυναίκα έκλαιγε καθώς εμφανίστηκε σε δικαστήριο του Παρισιού το Σάββατο, λέγοντας ότι φοβόταν για τα παιδιά της και για τον εαυτό της.

Μία εβδομάδα μετά την έφοδο, η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες που θεωρούνταν ύποπτοι ότι ήταν αυτοί που εισέβαλαν στο Λούβρο – έναν 34χρονο Αλγερινό που ζει στη Γαλλία από το 2010 και συνελήφθη από την αστυνομία καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία, και έναν 39χρονο που βρισκόταν ήδη υπό δικαστική επιτήρηση για διακεκριμένη κλοπή.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ δήλωσε στην γαλλική εφημερίδα Le Parisien ότι πιστεύει πως ο μόνος ύποπτος που εξακολουθεί να διαφεύγει της ληστείας ήταν πιθανώς ο οργανωτής της ληστείας.

Από πού προκύπτει ότι ήταν ερασιτέχνες

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εικάζουν ότι οι ληστές ήταν ερασιτέχνες, καθώς έριξαν το πιο πολύτιμο από τα κοσμήματα – το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, φτιαγμένο από χρυσό, σμαράγδι και διαμάντια – κατά τη διάρκεια της φυγής τους, άφησαν εργαλεία, ένα γάντι και άλλα αντικείμενα στο σημείο και δεν έβαλαν φωτιά στο φορτηγό των μεταφορέων πριν φύγουν.