03.11.2025 | 08:58
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ληστεία στο Λούβρο: Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες, πραγματοποίησαν την κλοπή – Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους
Κόσμος 03 Νοεμβρίου 2025 | 09:24

Ληστεία στο Λούβρο: Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες, πραγματοποίησαν την κλοπή – Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους

«...είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού για την κλοπή στο Λούβρο

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Spotlight

Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να φανταστούμε τι θα γινόταν αν είχαν βάλει στο μάτι το μουσείο στο Λούβρο, οργανωμένοι εγκληματίες.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού η θρασύτατη ληστεία ιστορικών κοσμημάτων αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων από το μουσείο του Λούβρου του Παρισιού τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκε από μικροεγκληματίες και όχι από επαγγελματίες του κόσμου του οργανωμένου εγκλήματος.

Η εισαγγελέας στο Παρίσι για την κλοπή στο Λούβρο

Ένα Κυριακάτικο πρωί πριν από δύο εβδομάδες, δύο άνδρες πάρκαραν ένα φορτηγό μεταφορών έξω από το Λούβρο, ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο, έσπασαν ένα παράθυρο, άνοιξαν προθήκες με γωνιακούς τροχούς και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με σκούτερ που οδηγούσαν δύο συνεργοί τους, σε μια ληστεία που διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά.

Με τρεις από τους τέσσερις ύποπτους κλέφτες να πιστεύεται ότι έχουν συλληφθεί και τα κοσμήματα να εξακολουθούν να αγνοούνται, τα προφίλ τους δεν μοιάζουν με επαγγελματίες γκάνγκστερ τύπου Ocean’s Eleven, αλλά με μικροεγκληματίες από τα σκληρά βόρεια προάστια του Παρισιού, αναφέρουν οι αρχές.

«Δεν πρόκειται για καθημερινή εγκληματικότητα… αλλά είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό στον ραδιοφωνικό σταθμό franceinfo.

Είπε ότι τα προφίλ των τεσσάρων ατόμων που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής -συμπεριλαμβανομένης της κοπέλας ενός από τους ύποπτους ληστές- δεν είναι τυπικά για επαγγελματίες του οργανωμένου εγκλήματος ικανούς να εκτελούν πολύπλοκες επιχειρήσεις.

«Αυτοί είναι σαφώς ντόπιοι. Όλοι ζουν λίγο-πολύ στο Σεν-Σεν-Ντενί», είπε, αναφερόμενη σε μια περιοχή χαμηλού εισοδήματος βόρεια του Παρισιού.

Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους

Το Σάββατο, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι μια 38χρονη γυναίκα και ένας 37χρονος άνδρας κατηγορήθηκαν και προφυλακίστηκαν εν μέσω κατηγοριών ότι το DNA τους βρέθηκε στον ανελκυστήρα που χρησιμοποιήθηκε κατά την κλοπή.

Ο άνδρας κατηγορείται για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία, ενώ η σύντροφός του κατηγορείται για συνέργεια σε οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία.

Η Μπεκούα τους περιέγραψε ως ζευγάρι που έχει μαζί παιδιά. Έχουν «αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή», πρόσθεσε. Η γυναίκα έκλαιγε καθώς εμφανίστηκε σε δικαστήριο του Παρισιού το Σάββατο, λέγοντας ότι φοβόταν για τα παιδιά της και για τον εαυτό της.

Μία εβδομάδα μετά την έφοδο, η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες που θεωρούνταν ύποπτοι ότι ήταν αυτοί που εισέβαλαν στο Λούβρο – έναν 34χρονο Αλγερινό που ζει στη Γαλλία από το 2010 και συνελήφθη από την αστυνομία καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία, και έναν 39χρονο που βρισκόταν ήδη υπό δικαστική επιτήρηση για διακεκριμένη κλοπή.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ δήλωσε στην γαλλική εφημερίδα Le Parisien ότι πιστεύει πως ο μόνος ύποπτος που εξακολουθεί να διαφεύγει της ληστείας ήταν πιθανώς ο οργανωτής της ληστείας.

Από πού προκύπτει ότι ήταν ερασιτέχνες

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εικάζουν ότι οι ληστές ήταν ερασιτέχνες, καθώς έριξαν το πιο πολύτιμο από τα κοσμήματα – το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, φτιαγμένο από χρυσό, σμαράγδι και διαμάντια – κατά τη διάρκεια της φυγής τους, άφησαν εργαλεία, ένα γάντι και άλλα αντικείμενα στο σημείο και δεν έβαλαν φωτιά στο φορτηγό των μεταφορέων πριν φύγουν.

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες
Κόσμος 03.11.25

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες

Ο Κάρλος Μαθόν, πρόεδρος της Βαλένθια της Ισπανίας, παραιτήθηκε μετά τις κατηγορίες για κακή διαχείριση των πλημμυρών του 2024 που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζόραν Μαμντάνι: Το φαβορί για δήμαρχος Νέας Υόρκης που μπορεί να γίνει αντίπαλο δέος στον Τραμπ
Ζόραν Μαμντάνι 03.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της Νέας Υόρκης - Ένας 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής απειλεί τον Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία - Οι εκλογές της Νέας Υόρκης είναι το «μικρόβιο που θα μολύνει» την Αμερική του Τραμπ;

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια
Αβέβαιο 03.11.25

Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια

Η ΕΕ δίνει μάχη με τον χρόνο ώστε να καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή λύση για την οικονομική επικουρία της Ουκρανίας, με εναλλακτικά σχέδια να πέφτουν στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης
Κόσμος 03.11.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε δύο ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν ενεργοποιηθούν.

Σύνταξη
Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα
Κόσμος 03.11.25

Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα

Σύμφωνα με πηγές στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ο κ. Φιντάν θα απευθύνει σήμερα έκκληση να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν Παλαιστίνιοι να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου

Σύνταξη
Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει
Περί ανακαινίσεων 03.11.25

Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο μοναδικός ηγέτης που θέλει να «ανακαινίσει» τον οίκο του. Και άλλοι το έκαναν στο παρελθόν και η ιστορία δεν τους ξέχασε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία
Φτώχεια, βία, αίμα 03.11.25

Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία

Λαϊκή οργή και διχασμός στη Βραζιλία μετά το μακελειό από την αστυνομική επιχείρηση «κατά ναρκο-τρομοκρατών» σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, ένα χρόνο πριν η χώρα οδηγηθεί στις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο – Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών
Κόσμος 03.11.25

Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο - Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών

Επιστήμονες διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη δεν λέει να ξεχάσει τις αποικιοκρατικές καταβολές της, καταγράφοντας τον τρόπο που αντιμετώπισε δύο πρόσφατους πολέμους, της Γάζας και της Ουκρανίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ απαντά ότι «είναι μετρημένες» οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία
Βενεζουέλα 03.11.25

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι «είναι μετρημένες» οι μέρες του Μαδούρο

«Είναι μετρημένες» οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην εξουσία, απαντά με κυνισμό ο «ειρηνοποιός» Ντόναλντ Τραμπ, που αμφιβάλλει παράλληλα για το εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: 4 νεκροί και φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες θύματα από τα 6,3 Ρίχτερ – Εχουν καταρρεύσει σπίτια
Κατέρρευσαν σπίτια 03.11.25

4 νεκροί - Φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες θύματα από τα 6,3 Ρίχτερ

Τέσσερις νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής στο Αφγανιστάν από τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες νεκρούς κάτω από τα συντρίμμια κτισμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: 6 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις – Οι Ουκρανοί έπληξαν πετρελαϊκό λιμάνι
Ουκρανία - Ρωσία 03.11.25

Πολύνεκρες ρωσικές επιθέσεις και ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκό λιμάνι

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν ρωσικό πετρελαϊκο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, και οι ρωσικές εξαπέλυσαν επιθέσεις σε διάφορες ουκρανικές περιοχές, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Σύνταξη
