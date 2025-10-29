Εισαγγελέας Παρισιού: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχονται την εμπλοκή τους στη ληστεία του Λούβρου

Την εμπλοκή τους, εν μέρει, στην πρόσφατη κλοπή κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, παραδέχθηκαν οι δύο από τους υπόπτους που συνελήφθησαν, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Η κ. Μπεκό διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί. Παράλληλα, απάντησε σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανή «εσωτερική» εμπλοκή, τονίζοντας δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η ληστεία ήταν εσωτερική δουλειά

«Θέλω να παραμείνω αισιόδοξη ότι [τα κοσμήματα] θα βρεθούν και θα επιστραφούν στο Λούβρο και, γενικότερα, στη χώρα», δήλωσε η Μπεκό. Οι κλέφτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας, καθώς διέρρηξαν το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο στον επάνω όροφο κατά τις ώρες λειτουργίας.

Οι κάμερες του μουσείου δεν κατάφεραν να εντοπίσουν εγκαίρως τους εισβολείς για να αποτρέψουν τη ληστεία, η οποία διήρκεσε έξι με επτά λεπτά και πραγματοποιήθηκε από τέσσερα άτομα, είπε.

Το προφίλ των δραστών

O πρώτος ύποπτος, ηλικίας 34 ετών με αλγερινή καταγωγή, μένει στην Γαλλία από το 2010. Είχε απασχολήσει στις Αρχές για τροχαίες παραβάσεις και ταυτοποιήθηκε χάρη στο DNA του που βρέθηκε σε «ένα από τα σκούτερ».

Ο δεύτερος ύποπτος είναι 39 ετών και ζει στο Σεντ Ντενίς όπου και γεννήθηκε, δήλωσε ο εισαγγελέας του Παρισιού. «Είναι γνωστός για διακεκριμένη κλοπή». Το DNA του βρέθηκε «σε μία από τις σπασμένες βιτρίνες» και «δεν προέκυψε από την ανάλυση μιας τρίχας ή ενός κίτρινου γιλέκου, σε αντίθεση με όσα έχουν ισχυριστεί ορισμένα μέσα ενημέρωσης».

Η εισαγγελέας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στη ληστεία να εμπλέκονται περισσότερα από 4 άτομα. «Δεν αποκλείεται να υπήρχε μεγαλύτερη ομάδα πίσω από τη ληστεία» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε η εισαγγελέας θα δύο ύποπτοι που έχουν τεθεί υπό κράτηση θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή για να τους απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες για «οργανωμένη ληστεία», που επισύρει ποινή φυλάκισης δεκαπέντε ετών και για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που επισύρει ποινή φυλάκισης δέκα ετών. Πρόσθεσε ότι η εισαγγελία έχει ζητήσει την προφυλάκισή τους.