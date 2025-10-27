Ιδιαίτερα προβληματισμένοι από τη διάρρηξη που υπέστη το Λούβρο, 57 συντηρητές και διευθυντές των μεγαλύτερων μουσείων εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τους συναδέλφους τους στο μουσείο.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, που δημοσιεύει σήμερα η Le Monde, τονίζουν ότι η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου καθιστά εύθραυστη τη «θεμελιώδη αποστολή» των μουσείων να μοιράζονται «την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», χωρίς να μετατρέπονται σε «θησαυροφυλάκια».

Υπενθυμίζεται ότι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την κλοπή κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Τι λένε οι Διευθυντές μουσείων για την ληστεία στο Λούβρο

«Διευθυντές ιδρυμάτων και επαγγελματίες μουσείων από όλο τον κόσμο, εκφράζουμε την υποστήριξή μας στο Λούβρο μετά την κλοπή που διαπράχθηκε στο μουσείο την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025. Αυτή η πράξη μας συγκλόνισε βαθιά.

Τα ιδρύματά μας δεν γλιτώνουν από τη βία του κόσμου. Σήμερα αντιμετωπίζουν όλο και πιο βίαιες πράξεις. Αυτό που συνέβη στο Λούβρο είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των επαγγελματιών των μουσείων.

Μερικοί από εμάς το έχουν ήδη βιώσει. Αυτοί οι κίνδυνοι βαρύνουν κάθε ένα από τα ιδρύματά μας. Βαρύνουν κάθε έργο από τη στιγμή που εκτίθεται.

Τα μουσεία είναι χώροι μετάδοσης και θαυμασμού: προσφέρουν στους επισκέπτες τους στιγμές απόλαυσης και περισυλλογής. Μας επιτρέπουν να μαθαίνουμε από το παρελθόν, να φωτίζουμε το παρόν, να διαλογιζόμαστε με τα αριστουργήματα που φυλάσσουν. Μας επιτρέπουν να βλέπουμε τον κόσμο με διαφορετικό μάτι.

Τα μουσεία δεν είναι οχυρά ούτε θησαυροφυλάκια. Παράλληλα με τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την τέχνη και το κοινό της, η ύπαρξή τους δικαιολογείται από την ανοιχτή πρόσβαση και την προσβασιμότητά τους».

Η στήριξη στους υπεύθυνους του Λούβρου

«Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και δοκιμασία για το Λούβρο, εκφράζουμε την ειλικρινή μας υποστήριξη στους συναδέλφους μας, καθώς και στην πρόεδρο και διευθύντρια του μουσείου, Laurence des Cars, της οποίας η ηγεσία και η αφοσίωση στην αποστολή του μουσείου, ιδίως ως χώρου που ενώνει τις τόσο διχασμένες κοινωνίες μας, χαίρουν βαθύ σεβασμό και θαυμασμό.

Με αυτή την κλοπή, δεν είναι μόνο το Λούβρο που δέχεται επίθεση, αλλά τα ίδια τα μουσεία στην πιο θεμελιώδη αποστολή τους: να μοιράζονται με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Αυτή την αποστολή θα συνεχίσουμε να την εκπληρώνουμε μαζί, με ζήλο και αποφασιστικότητα, στο πλευρό του Μουσείου του Λούβρου».