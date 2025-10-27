magazin
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
27.10.2025 | 11:38
Υπό έντονη βροχόπτωση η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
Λούβρο: Τα 2 πιο αστεία βίντεο για την κλοπή στο μουσείο που έγιναν αμέσως viral
27 Οκτωβρίου 2025 | 13:28

Λούβρο: Τα 2 πιο αστεία βίντεο για την κλοπή στο μουσείο που έγιναν αμέσως viral

Τα έργα τέχνης στο Λούβρο υπερασπίζονται τον εαυτό τους μετά την ληστεία και μια γάτα με μάσκα αποχωρεί χαλαρά από το μουσείο με τα κλοπιμαία σε σάκο

Την ώρα που το Παρίσι προσπαθεί να συνέλθει από την κλοπή πολύτιμων κοσμημάτων του στέμματος από το μουσείο του Λούβρου, το διαδίκτυο… σπάει πλάκα.

Δύο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκαν στον απόηχο της κλοπής, έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο με τους χρήστες να κάνουν… πάρτι στα σχόλια.

Στο ένα βίντεο μια γάτα εμφανίζεται με μαύρη μάσκα, αποχωρώντας με τα «κλοπιμαία» στα πόδια της ενώ στο φόντο δεσπόζει η διάσημη γυάλινη πυραμίδα του μουσείου, ενώ στο άλλο βίντεο τα έργα τέχνης που βρίσκονται στο Λούβρο αποφασίζουν να προστατευτούν… μόνα τους!

Η γάτα μασκοφόρος έξω από το Λούβρο

Στο πρώτο AI βίντεο ο συμπαθέστατος γάτος, με τη μάσκα του, απομακρύνεται με την «λεία» του, ενώ η εμβληματική πυραμίδα ξεπροβάλλει πίσω του.

View this post on Instagram

A post shared by kreadul (@kreadul)

«Too cute», σχολίασε κάποιος χρήστης, συνοψίζοντας την αντίδραση των θεατών.

«Δόξα το Θεό που δεν είναι μαύρη γάτα» σχολίασε κάποιος άλλος.

«Ποντάρω πως είναι γάτα του Λουπέν» και «Ποτέ μην εμπιστεύεσαι πορτοκαλί γάτα» είναι επίσης κάποια από τα χιλιάδες σχόλια κάτω από το βίντεο

Η Μόνα Λίζα με πανοπλία και η Νίκη της Σαμοθράκης πετά μακριά

Στο επόμενο βίντεο τα έργα που φιλοξενούνται στο Λούβρο, αποφάσισαν να προστατευθούν μόνα τους.

Όπως θα δείτε η Μόνα Λίζα φοράει πανοπλία και η Νίκη της Σαμοθράκης πετάει μακριά.

View this post on Instagram

A post shared by demystifAI | AI & Tech (@demystifai__)

Τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν»

Υπενθυμίζεται ότι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την κλοπή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ένας από τους άνδρες συνελήφθη καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ.

Αντικείμενα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ (76 εκατομμύρια λίρες, 102 εκατομμύρια δολάρια) κλάπηκαν από το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο την προπερασμένη Κυριακή, όταν τέσσερις κλέφτες που κρατούσαν ηλεκτρικά εργαλεία εισέβαλαν στο κτίριο μέρα μεσημέρι.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας παραδέχτηκε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν», αφήνοντας τη χώρα με μια «φρικτή εικόνα».

Τα κοσμήματα

Οι ειδικοί έχουν επίσης εκφράσει την ανησυχία τους ότι τα κοσμήματα μπορεί να έχουν ήδη σπάσει σε εκατοντάδες κομμάτια.

Ο χρυσός και το ασήμι μπορούν να λιώσουν και οι πολύτιμοι λίθοι μπορούν να κοπούν σε μικρότερες πέτρες, οι οποίες θα είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν μέχρι την ληστεία, δήλωσε στο BBC ο Ολλανδός ντετέκτιβ τέχνης Άρθουρ Μπραντ.

Το Λούβρο μετέφερε μερικά από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά την ληστεία. Τώρα θα φυλάσσονται στο ασφαλέστερο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας, 26 μέτρα κάτω από το ισόγειο των κεντρικών γραφείων της στο κέντρο του Παρισιού.

Μπόνους δόμησης: Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα μετά το πράσινο φως του ΣτΕ
Απόφαση δικαστηρίου 27.10.25

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για το μπόνους δόμησης μετά το πράσινο φως του ΣτΕ - Τι περιλαμβάνει

Το ΣτΕ αποδέχθηκε σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το μπόνους δόμησης

Σύνταξη
«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT

Από το 1995, ο Όμιλος Active αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, φέρνοντας σταθερά το αύριο ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα. Με κύκλο εργασιών που φτάνει τα €70 εκατομμύρια, ο Όμιλος παρέχει λύσεις που αγγίζουν κάθε πτυχή του σύγχρονου ICT οικοσυστήματος.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Σε συνέντευξή του 27.10.25

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Έξι προτάσεις από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας – Το «αγκάθι» του Airbnb
Δείτε αναλυτικά 27.10.25

Έξι προτάσεις για τη στεγαστική κρίση από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας - Το «αγκάθι» του Airbnb

Η μελέτη της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) για τη στεγαστική κρίση έρχεται την ώρα που έχει χτυπήσει το «καμπανάκι» του Δείκτη Deloitte, ειδικά για την Αθήνα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ
Καλή πρακτική 27.10.25

Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ

Μειωμένα εισιτήρια στο αστικό ΚΤΕΛ για δύο χρόνια με επιδότηση του δήμου Ιωαννιτών, ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, «βάζοντας πλάτη» υπέρ του πολίτη λόγω της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα που βιώνει η κοινωνία.

Σύνταξη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Κατρακύλα 27.10.25

Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης
«Πρόβλημα στρατηγικής» 27.10.25

Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άφησε αιχμές κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για την επιλογή του, παραιτηθέντα, Γιώργου Παπαβασιλείου

Σύνταξη
Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» – Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.10.25

Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» - Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στο Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας
«Στα σούπερ μάρκετ» 27.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας

«Η κυβερνητική επικοινωνιακή κοροϊδία αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο της», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την ακρίβεια «που παραμένει στα σούπερ μάρκετ»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού
Μήνυμα 27.10.25

Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού

«Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει: να αντισταθούμε στον φόβο και στη λήθη, να υπερασπιστούμε την ειρήνη, να αγωνιστούμε για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο
Βουλιαράτες-Κλεισούρα 27.10.25

Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, βρέθηκε στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας

Σύνταξη
Επιμένει ο Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Επανακαταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 27.10.25

Επιμένει ο Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Επανακαταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη

Η ερώτηση που είχε καταθέσει στις 6 Οκτωβρίου δεν ορίστηκε στην ώρα του πρωθυπουργού - «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
Επόμενη μέρα 27.10.25

Αφοπλισμός, διακυβέρνηση, διεθνείς δυνάμεις: Η στάση των Παλαιστινίων και οι «παγίδες» για τα αραβικά κράτη στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις φαίνεται να καταλήγουν σε μία κοινή στάση για την επόμενη μέρα στη Γάζα - Οι Άραβες βλέπουν τις «παγίδες» στον ρόλο τους στον θύλακα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
