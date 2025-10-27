Την ώρα που το Παρίσι προσπαθεί να συνέλθει από την κλοπή πολύτιμων κοσμημάτων του στέμματος από το μουσείο του Λούβρου, το διαδίκτυο… σπάει πλάκα.

Δύο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκαν στον απόηχο της κλοπής, έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο με τους χρήστες να κάνουν… πάρτι στα σχόλια.

Στο ένα βίντεο μια γάτα εμφανίζεται με μαύρη μάσκα, αποχωρώντας με τα «κλοπιμαία» στα πόδια της ενώ στο φόντο δεσπόζει η διάσημη γυάλινη πυραμίδα του μουσείου, ενώ στο άλλο βίντεο τα έργα τέχνης που βρίσκονται στο Λούβρο αποφασίζουν να προστατευτούν… μόνα τους!

Η γάτα μασκοφόρος έξω από το Λούβρο

Στο πρώτο AI βίντεο ο συμπαθέστατος γάτος, με τη μάσκα του, απομακρύνεται με την «λεία» του, ενώ η εμβληματική πυραμίδα ξεπροβάλλει πίσω του.

View this post on Instagram A post shared by kreadul (@kreadul)

«Too cute», σχολίασε κάποιος χρήστης, συνοψίζοντας την αντίδραση των θεατών.

«Δόξα το Θεό που δεν είναι μαύρη γάτα» σχολίασε κάποιος άλλος.

«Ποντάρω πως είναι γάτα του Λουπέν» και «Ποτέ μην εμπιστεύεσαι πορτοκαλί γάτα» είναι επίσης κάποια από τα χιλιάδες σχόλια κάτω από το βίντεο

Η Μόνα Λίζα με πανοπλία και η Νίκη της Σαμοθράκης πετά μακριά

Στο επόμενο βίντεο τα έργα που φιλοξενούνται στο Λούβρο, αποφάσισαν να προστατευθούν μόνα τους.

Όπως θα δείτε η Μόνα Λίζα φοράει πανοπλία και η Νίκη της Σαμοθράκης πετάει μακριά.

View this post on Instagram A post shared by demystifAI | AI & Tech (@demystifai__)

Τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν»

Υπενθυμίζεται ότι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την κλοπή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ένας από τους άνδρες συνελήφθη καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ.

Αντικείμενα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ (76 εκατομμύρια λίρες, 102 εκατομμύρια δολάρια) κλάπηκαν από το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο την προπερασμένη Κυριακή, όταν τέσσερις κλέφτες που κρατούσαν ηλεκτρικά εργαλεία εισέβαλαν στο κτίριο μέρα μεσημέρι.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας παραδέχτηκε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν», αφήνοντας τη χώρα με μια «φρικτή εικόνα».

Τα κοσμήματα

Οι ειδικοί έχουν επίσης εκφράσει την ανησυχία τους ότι τα κοσμήματα μπορεί να έχουν ήδη σπάσει σε εκατοντάδες κομμάτια.

Ο χρυσός και το ασήμι μπορούν να λιώσουν και οι πολύτιμοι λίθοι μπορούν να κοπούν σε μικρότερες πέτρες, οι οποίες θα είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν μέχρι την ληστεία, δήλωσε στο BBC ο Ολλανδός ντετέκτιβ τέχνης Άρθουρ Μπραντ.

Το Λούβρο μετέφερε μερικά από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά την ληστεία. Τώρα θα φυλάσσονται στο ασφαλέστερο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας, 26 μέτρα κάτω από το ισόγειο των κεντρικών γραφείων της στο κέντρο του Παρισιού.