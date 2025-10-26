Διάρρηξη στο Λούβρο: Κάμερες ασφαλείας και DNA ξετύλιξαν το νήμα της υπόθεσης – Πώς εντοπίστηκαν οι ύποπτοι

Μία εβδομάδα μετά την εντυπωσιακή κλοπή οκτώ κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος από το Μουσείο του Λούβρου, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο υπόπτων. Οι άνδρες, που θεωρούνται μέλη της ομάδας που πραγματοποίησε τη διάρρηξη, εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης: ο ένας προσπαθούσε να διαφύγει στην Αλγερία, ο άλλος στο Μάλι.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης, αλλά μεθοδικής έρευνας. Όπως αποκάλυψε αστυνομική πηγή στη Le Figaro, πλάνα από κάμερες ασφαλείας, ανάλυση τηλεφωνικών δεδομένων και δείγματα DNA συνέδεσαν τους υπόπτους με τη ληστεία.

Στον χώρο του εγκλήματος συλλέχθηκαν περίπου 150 δείγματα DNA και άλλων ιχνών, σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκούο. Οι διαρρήκτες, βιαστικοί αλλά όχι προσεκτικοί, είχαν αφήσει πίσω τους αρκετά αντικείμενα.

Διάρρηξη στο Λούβρο: Γνωστοί στις Αρχές οι δράστες

Οι δύο συλληφθέντες δεν ήταν άγνωστοι στις αρχές. Η αστυνομία τούς παρακολουθούσε ήδη, καθώς είχαν εμπλακεί και στο παρελθόν σε υποθέσεις διαρρήξεων. Όπως αναφέρει η Le Parisien, πρόκειται για έμπειρους εκτελεστές που πιθανότατα έδρασαν κατόπιν εντολών.

Κατά τη διαφυγή τους από το μουσείο, οι τέσσερις δράστες που συμμετείχαν στη ληστεία φέρονται να πέταξαν ένα από τα πιο πολύτιμα λάφυρα τους — το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, διακοσμημένο με 1.354 διαμάντια, 113 τριαντάφυλλα και 56 σμαράγδια. Το κομμάτι αυτό εντοπίστηκε αργότερα από τους ερευνητές.

Μαζί με το στέμμα, οι αρχές κατάσχεσαν και τον εξοπλισμό που χρησιμοποίησαν οι δράστες: δύο γωνιακούς τροχούς, έναν καυστήρα, βενζίνη, γάντια, ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο, ένα κίτρινο γιλέκο και μια κουβέρτα. Τα στοιχεία αυτά, συνδυασμένα με το DNA, ξετύλιξαν το νήμα μιας υπόθεσης που αποκάλυψε πόσο οργανωμένη και ταυτόχρονα ευάλωτη μπορεί να είναι μια ληστεία ακόμη και στο πιο ασφαλές μουσείο του κόσμου.

Κοσμήματα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, μέρος της συλλογής των κοσμημάτων που δεν είχαν κλαπεί, καθώς και ορισμένα από τα πιο πολύτιμα εκθέματα του Μουσείου του Λούβρου, μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα της Γαλλίας, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επιβεβαίωσε σχετικές πληροφορίες του RTL.

Οι συλλογές κατατέθηκαν στο κύριο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Γαλλίας όπου φυλάσσονται ήδη σχεδόν όλα τα αποθέματα χρυσού της χώρας, καθώς και πολλοί εθνικοί θησαυροί.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ασφαλή χώρο, ο οποίος εδώ και χρόνια φιλοξενεί τα πολύτιμα Σημειωματάρια του Λεονάρντο ντα Βίντσι, που εκτιμώνται σε πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό δυσανάλογα μεγαλύτερο από τη λεία της διάρρηξης στο Λούβρο, η οποία αποτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ.