Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
Περισσότερα σε λίγο..
- Burevestnik - Αυτός είναι ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος που δοκίμασε η Μόσχα
- Επεκτείνεται η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα - Οι πιο «ανοιχτοχέρηδες» ταξιδιώτες
- Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού
- Τρεις νεκροί μετά από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο - 27 τραυματίες, ανάμεσά τους έξι παιδιά
Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη ληστεία στο μουσείου του Λούβρου, την περασμένη εβδομάδα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Όπως αναφέρει η Parisien, οι δύο άνδρες, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού, θεωρούνται ύποπτοι ότι ανήκαν στην τετραμελή ομάδα των δραστών που εισέβαλαν στο πιο διάσημο μουσείο της Γαλλίας.
- Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
- Ιστορικό παιχνίδι στη Μύκονο ο Ολυμπιακός – Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Προμηθέα ο Παναθηναϊκός
- Πώς άλλαξε δραματικά το μέτωπο των ναρκωτικών στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία
- H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation
- Συντάξεις – επιδόματα: Πότε πληρώνουν e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ
- Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις