Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη ληστεία στο μουσείου του Λούβρου, την περασμένη εβδομάδα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει η Parisien, οι δύο άνδρες, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού, θεωρούνται ύποπτοι ότι ανήκαν στην τετραμελή ομάδα των δραστών που εισέβαλαν στο πιο διάσημο μουσείο της Γαλλίας.