Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μια φωτογραφία ειδησεογραφικού πρακτορείου κάνει τον γύρο του κόσμου. Ένας καλοντυμένος άνδρας στέκεται πλάι στους αστυνομικούς που σφραγίζουν την είσοδο στο Λούβρο αμέσως μετά την κινηματογραφική κλοπή των ιστορικών κοσμημάτων.

Ο άνδρας, που πιθανότατα περνούσε τυχαία από το σημείο φορά παλτό, σακάκι και γραβάτα, αλλά και ένα καπέλο τύπου φεντόρα. Τα ρούχα και η στάση του σώματός του, για τους χρήστες του διαδικτύου παραπέμπουν επίσης στον κινηματογράφο. Και στον γκαφατζή Επιθεωρητή Κλουζό…

Η φωτογραφία είναι του φωτογράφου του Associated Press, Τιμπό Καμί.

Ο τρόπος που έγινε η ληστεία στο Λούβρο, η κριτική που ασκείται για τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας, οι αποκαλύψεις ότι τα κοσμήματα της συζύγου του Ναπολέοντα δεν ήταν ασφαλισμένα και λίγο η φαντασία, έκαναν το διαδίκτυο να ξυπνήσει. Προς το παρόν, πάντως, δεν συνδέουν τον άνδρα με τους ληστές.

Viral αναρτήσεις…

Ανάρτηση στο Χ, που έχει γίνει πραγματικά viral (τουλάχιστον 5,6 εκατομμύρια προβολές) αναφέρει: «Πραγματική λήψη (όχι τεχνητή νοημοσύνη!) ενός Γάλλου ντετέκτιβ που ασχολείται με την υπόθεση των Κοσμημάτων του Γαλλικού Στέμματος που κλάπηκαν από το Λούβρο».

Και δεν είναι η μοναδική. Άλλος χρήστης, με 1,2 εκατομμύρια ακόλουθους αυτός, υποστηρίζει ότι ο κύριος με το κομψό ντύσιμο και το καπέλο, είναι πράγματι ντετέκτιβ της αστυνομίας. «Ο άνδρας που μοιάζει σαν να βγήκε από αστυνομικό φιλμ νουάρ της δεκαετίας του 1940 είναι ένας πραγματικός Γάλλος αστυνομικός ντετέκτιβ που ερευνά την κλοπή», έγραψε.

Ο φωτογράφος πάντως διαψεύδει όλες τις εικασίες. Είπε ότι ο άνδρας ήταν απλώς κάποιος που έφυγε από το Λούβρο την ώρα που η αστυνομία εκκένωνε την περιοχή. «Πέρασε και έφυγε».

Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η ιστορία είναι πολύ ωραία για να διαψευστεί. Ακόμη και η εισαγγελία στο Παρίσι, όταν ρωτήθηκε αν ο εικονιζόμενος στη φωτογραφία είναι ένας από τους 100 αξιωματικούς που ερευνούν τη ληστεία, αρνήθηκε να το κάνει.

«Θα προτιμούσαμε να κρατήσουμε ζωντανό το μυστήριο 😉», απάντησε στο email με το οποίο απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, προσθέτοντας το χαρακτηριστικό emoji με το ανθρωπάκι που κλείνει το μάτι…

Και το πάρτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζεται. Ακόμη και με αποσπάσματα από σειρές κινουμένων σχεδίων.