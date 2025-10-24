Ληστεία στο Λούβρο: Οι διαρρήκτες φέρονται να έκλεψαν και το διάσημο ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν εν δράσει

Μια επιχείρηση με έδρα την Γερμανία βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της προσοχής των μέσων ενημέρωσης χάρη σε μια διαφημιστική καμπάνια με πρωταγωνιστή το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία στο Λούβρο.

«Όταν πρέπει να κινηθείτε γρήγορα» έλεγε το νέο διαφημιστικό σλόγκαν της εταιρείας Böcker, το οποίο έκανε την εμφάνισή του στο Facebook και το Instagram νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η διαφήμιση απεικονίζει το ανυψωτικό Agilo που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να εισέλθουν από ένα παράθυρο στο Λούβρο, όπου έκλεψαν κοσμήματα του Ναπολέοντα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ και κατάφεραν να φύγουν κύριοι με τις μηχανές τους μέσα σε οκτώ λεπτά – θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δάσκαλοι στην «τέχνη» τους αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος.

«Αρχίσαμε να κάνουμε μερικά αστεία»

Μια φωτογραφία του μηχανήματος που φτάνει στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του μουσείου, ενώ η αστυνομία καταφθάνει γύρω του, δημοσιεύθηκε ευρέως στον Τύπο. Η διευθύντρια μάρκετινγκ της Böcker, Julia Scharwatz, δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι η ίδια και ο σύζυγός της, ο τρίτης γενιάς διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Alexander Böcker, «σοκαρίστηκαν» όταν είδαν το προϊόν τους να πρωταγωνιστεί σε μια λήψη από το περιστατικό.

Η Scharwatz δήλωσε ότι η Böcker πούλησε το ανυψωτικό σε μια εταιρεία στην περιοχή του Παρισιού που ενοικιάζει τέτοιο εξοπλισμό. Οι δράστες προσέγγισαν την εταιρεία προσποιούμενοι ότι ενδιαφέρονται να νοικιάσουν τη συσκευή και στη συνέχεια την έκλεψαν κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης. Η εταιρεία ανέφερε την κλοπή στις αρχές.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι για αυτή την κατακριτέα πράξη, έχουν κάνει κατάχρηση της συσκευής μας», είπε. «Αλλά αφού έγινε φανερό ότι κανείς δεν είχε τραυματιστεί, αρχίσαμε να κάνουμε μερικά αστεία και να σκεφτόμαστε μαζί σλόγκαν που μας φαίνονταν διασκεδαστικά».

Πρόσθεσε ότι, αφού η φωτογραφία άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, «αμέτρητοι άνθρωποι – το προσωπικό μας, οι συνεργάτες μας, οι πελάτες μας – επικοινώνησαν μαζί μας και σκεφτήκαμε, ουάου, πρέπει να κάνουμε κάτι με αυτό».

«Σκέφτηκα ότι θα γινόταν λίγο viral»

Μια μέρα αργότερα, το σλόγκαν έγινε viral στο διαδίκτυο – αν και, δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταφράζονταν σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αν και η Scharwatz δήλωσε ότι η εταιρεία είχε λάβει «μερικές ερωτήσεις σχετικά με το ανυψωτικό».

«Σκέφτηκα ότι θα γινόταν λίγο viral, αλλά αυτό που συνέβη ήταν εκπληκτικό. Οι αναρτήσεις μας στο Instagram συνήθως φτάνουν σε 15-20.000 άτομα και τώρα έχουμε 1,7 εκατομμύρια. Είναι τρελό», είπε η Scharwatz.

Οι αντιδράσεις ήταν ως επί το πλείστον θετικές, είπε, αν και τουλάχιστον ένας χρήστης του Facebook χαρακτήρισε την διαφημιστική καμπάνια «κακόγουστη», υποστηρίζοντας: «Οι Γάλλοι είναι συγκλονισμένοι και λυπημένοι, ενώ μια γερμανική εταιρεία το κοροϊδεύει και το χρησιμοποιεί στη διαφήμισή της. Μαύρο χιούμορ…».

Μετά τη ληστεία, η διευθύντρια του μουσείου, Λοράνς ντε Καρ υπέβαλε την παραίτησή της στην υπουργό Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι, η οποία όμως δεν την δέχτηκε.

*Με πληροφορίες από: Guardian