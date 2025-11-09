newspaper
09.11.2025
Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Ελλάδα
09.11.2025 | 11:31
Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τα 6,8 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας
Ο άγνωστος με το φεντόρα: Το αγόρι πίσω από τη viral φωτογραφία του Λούβρου
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025

Ο άγνωστος με το φεντόρα: Το αγόρι πίσω από τη viral φωτογραφία του Λούβρου

Η φωτογραφία του 15χρονου που έβαλε φωτιά στο διαδίκτυο, λίγες ώρες μετά τη ληστεία στο Λούβρο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μια και μόνο φωτογραφία λίγες ώρες μετά τη ληστεία στο Λούβρο ήταν αρκετή για να γίνει ένας 15χρονος Viral και να προκαλέσει φρενίτιδα στο διαδίκτυο για την ταυτότητα του μυστηριώδους νεαρού.

Η φωτογραφία που τον έκανε διάσημο τραβήχτηκε για να καταγράψει τη σκηνή ενός εγκλήματος. Τρεις αστυνομικοί στέκονται γύρω από ένα ασημί αυτοκίνητο που εμποδίζει την είσοδο του Λούβρου, λίγες ώρες μετά τη ληστεία. Στα δεξιά, μια φιγούρα με κοστούμι περνάει βιαστικά — σαν να βγήκε από ταινία φιλμ νουάρ.

Όταν ο Πέδρο Ελία Γκαρζόν Ντελβό μαθητής 15 ετών, κατάλαβε ότι η φωτογραφία του από το Associated Press στο Λούβρο την ημέρα της ληστείας είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, δεν βιάστηκε να αποκαλύψει ποιος είναι. Αντίθετα, προτίμησε να αφήσει το μυστήριο να «δουλέψει».

Ο ίδιος φανατικός αναγνώστης του Σέρλοκ Χολμς και του Ηρακλή Πουαρό, ζει με τους γονείς και τον παππού του στο Ραμπουγιέ, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι. Κι όταν είδε όλο τον κόσμο να αναρωτιέται ποιος είναι ο κομψός άγνωστος με το φεντόρα, αποφάσισε να μείνει σιωπηλός και να απολαύσει το θέαμα.

«Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ», λέει. «Η φωτογραφία έχει ένα μυστήριο, και ήθελα να το κρατήσω λίγο παραπάνω».

Όταν τελικά αποφάσισε να μιλήσει, το έκανε αποκλειστικά στο Associated Press, εμφανιζόμενος στο σπίτι του όπως ακριβώς και εκείνη την Κυριακή: με καπέλο φεντόρα, γιλέκο Yves Saint Laurent δανεισμένο από τον πατέρα του, σακάκι που διάλεξε η μητέρα του, κομψή γραβάτα, παντελόνι Tommy Hilfiger και ένα παλιό, ανακαινισμένο ρωσικό ρολόι.

Το φεντόρα, όπως λέει, είναι φόρος τιμής στον ήρωα της Γαλλικής Αντίστασης, Ζαν Μουλέν. Κατά τα άλλα, ο Πέδρο είναι απλώς ένας έξυπνος, χαμογελαστός έφηβος που βρέθηκε εντελώς τυχαία στο κέντρο μιας παγκόσμιας ιστορίας.

Η ιστορία της φωτογραφίας

Η φωτογραφία του 15χρονου έβαλε φωτιά στο διαδίκτυο. Ο «Fedora Man», όπως τον ονόμασαν οι χρήστες, παρουσιάστηκε ως ντετέκτιβ της παλιάς σχολής, ως εσωτερικός άνθρωπος, ως διαφήμιση του Netflix — ή ως μη ανθρώπινο ον. Πολλοί ήταν πεπεισμένοι ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Πέδρο κατάλαβε το γιατί. «Στη φωτογραφία, είμαι ντυμένος περισσότερο όπως στα 1940, ενώ βρισκόμαστε στο 2025», είπε. «Υπάρχει μια αντίθεση».

Ακόμη και μερικοί συγγενείς και φίλοι δίστασαν μέχρι που εντόπισαν τη μητέρα του στο παρασκήνιο. Μόνο τότε ήταν σίγουροι: ο αγαπημένος ψεύτικος ντετέκτιβ του διαδικτύου ήταν ένα πραγματικό αγόρι.

Η πραγματική ιστορία ήταν απλή. Ο Πέδρο, η μητέρα του και ο παππούς του είχαν έρθει να επισκεφθούν το Λούβρο.

«Θέλαμε να πάμε στο Λούβρο, αλλά ήταν κλειστό», είπε. «Δεν ξέραμε ότι είχε γίνει ληστεία».

Ρώτησαν τους αστυνομικούς γιατί οι πύλες ήταν κλειστές. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο φωτογράφος του AP Thibault Camus, πιάνει τον Πέδρο εν κινήσει.

«Όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία, δεν το ήξερα», είπε ο Πέδρο. «Απλά περνούσα από εκεί».

Τέσσερις μέρες αργότερα, μια γνωστή του έστειλε μήνυμα: Εσύ είσαι αυτός;

«Μου είπε ότι είχε 5 εκατομμύρια προβολές», τόνισε και πρόσθεσε:  «Ήμουν λίγο έκπληκτος». Στη συνέχεια, η μητέρα του τον πήρε τηλέφωνο για να του πει ότι ήταν στη The New York Times. «Δεν συμβαίνει κάθε μέρα», είπε. Ξαδέλφια στην Κολομβία, φίλοι στην Αυστρία, φίλοι της οικογένειας και συμμαθητές τον ακολούθησαν με screenshots και τηλεφωνήματα.

«Οι άνθρωποι έλεγαν: «Έχεις γίνει σταρ»», είπε. «Ήμουν έκπληκτος που με μια μόνο φωτογραφία μπορείς να γίνεις viral σε λίγες μέρες».

