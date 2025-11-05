newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 22:26

Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία

Γνωστός των αρχών για διάφορα αδικήματα, τοπικός σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το προφίλ του Αμπντουλαγέ Ν., ενός από τους υπόπτους για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.

Σύνταξη
Λίγες ημέρες αφότου διαπιστώθηκε ότι οι ληστές των κοσμημάτων στο Λούβρο ήταν απλώς «μικροκακοποιοί», δόθηκε στη δημοσιότητα το προφίλ ενός από τους τέσσερις υπόπτους. Πρόκειται για τον Αμπντουλαγέ Ν., που σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, είναι τοπικός σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει πάθος για τις μοτοσικλέτες. Έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, ενώ έχει εργαστεί σε μουσείο.

Στο κέντρο Πομπιντού, για την ακρίβεια.

Τέσσερις ύποπτοι, που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν δούλεψαν μόνοι τους ή έκλεψαν τα κοσμήματα αξίας άνω των 88 εκατομμυρίων ευρώ για λογαριασμό κάποιου άλλου, ήδη κρατούνται από τις αρχές.

Συνελήφθη στο σπίτι του

Ο Αμπντουλαγέ Ν. είναι 39 ετών. Συνελήφθη στο σπίτι του στο Ομπερβιγέ, το προάστιο στα βόρεια του Παρισιού όπου γεννήθηκε, έξι ημέρες μετά τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για οργανωμένη κλοπή και συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος.

Σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, επρόκειτο να δικαστεί για άλλη υπόθεση: πρόκληση ζημιών σε δημόσια περιουσία. Ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε, καθώς, λόγω της σύλληψής του για τη ληστεία στο Λούβρο, δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για «γαλήνια» ακρόαση. Αιτία, το αυξημένο «ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και των πρόσφατων γεγονότων».

Ένας από τους δικηγόρους του δήλωσε ότι η υπεράσπισή του θα είναι «εξαιρετικά προσεκτική» όσον αφορά τον «σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας». Και πως θα στοχεύσει στην προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής του πελάτη τους, παρά την εξαιρετική φύση της υπόθεσης του Λούβρου.

Πώς έγινε η ληστεία

Τέσσερα άτομα έχουν προφυλακιστεί ως ύποπτα για τη ληστεία. Η τετραμελής συμμορία χρησιμοποίησε ένα κλεμμένο φορτηγό με επεκτεινόμενη σκάλα και ανυψωτικό φορτίου για να φτάσει στο παράθυρο του πρώτου ορόφου της γκαλερί «Απόλλων» του μουσείου.

Δύο μέλη της συμμορίας έσπασαν ένα μη ασφαλισμένο παράθυρο και δύο γυάλινες προθήκες. Μετά κατέβηκαν με το ασανσέρ και φύγουν με μοτοσικλέτες που οδηγούσαν οι άλλοι δύο. Η ληστεία διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά από την αρχή μέχρι το τέλος.

Διέφυγαν με οκτώ κοσμήματα τεράστιας αξίας, ιστορικής και χρηματικής.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, σε μία από τις προθήκες βρέθηκε DNA του Αμπντουλαγέ Ν., αλλά και σε αντικείμενα που εγκαταλείφθηκαν στο μουσείο. Μεταξύ αυτών ήταν γάντια, ένα γιλέκο και κόφτες δίσκων. Οι αρχές συνεπώς πιστεύουν ότι είναι ο ένας από τους δύο υπόπτους που εισέβαλαν στην γκαλερί.

Η εισαγγελέας της γαλλικής πρωτεύουσας, Λορ Μπεκό

Σταρ του YouTube

Ο ύποπτος ήταν γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Doudou Cross Bitume, τοπικός σταρ. Είχε δημοσιεύσει πολλά βίντεο στο YouTube, στο TikTok και στο Instagram.

YouTube thumbnail

Σε όρισμένα βίντεο, υπό τον τίτλο Toujours plus près du bitume (Πάντα πιο κοντά στην άσφαλτο), εμφανίζεται να κάνει κόλπα με μοτοσικλέτες. Είτε μέσα στο Παρίσι είτε στο Ομπερβιγέ, κοντά στο Stade de France. Σε άλλα έδινε συμβουλές για την ανάπτυξη μυών.

Σε κάποια από το βίντεο, μάλιστα, εμφανίζεται να οδηγεί μια Yamaha TMax, η οποία φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση των κλεφτών στο Λούβρο.

«Εξυπηρετικός και αξιοπρεπής»

Επίσης, αναφέρεται ότι εργαζόταν για την εταιρεία logistics UPS, την Toys R Us και ως φύλακας ασφαλείας στο μουσείο τέχνης Pompidou. Οι γείτονές του δήλωσαν ότι ήταν «εξυπηρετικός», «αξιοπρεπής». Ένας καλόκαρδος και δοτικός άνθρωπος, είπαν.

Αλλά είχε πλούσιο ποινικό μητρώο. Ο ύποπτος για τη ληστεία στο Λούβρο, έχει κατηγορηθεί και καταδικαστεί στο παρελθόν για 15 αδικήματα. Μεταξύ αυτών κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, οδήγηση χωρίς άδεια και πρόκληση κινδύνου σε άλλους. Καταδικάστηκε επίσης για ληστεία κοσμηματοπωλείου το 2014.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκό, ο ύποπτος δεν είπε πολλά στην αστυνομία. Αλλά ότι έχει «ομολογήσει εν μέρει» τη συμμετοχή του στη ληστεία στο Λούβρο. Επίσης, ακόμη ένας από τους προφυλακισθέντες είχε καταδικαστεί για την ίδια ληστεία σε κοσμηματοπωλείο το 2014.

