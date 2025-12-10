newspaper
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Λούβρο: Πώς οι ληστές κατάφεραν να το σκάσουν μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι αρχές
Κόσμος 10 Δεκεμβρίου 2025 | 17:40

Λούβρο: Πώς οι ληστές κατάφεραν να το σκάσουν μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι αρχές

Η έκθεση διαπίστωσε αποφευκτέες αστοχίες ασφαλείας στο Λούβρο, όπως χαλασμένα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και έλλειψη συντονισμού στο μουσείο, σύμφωνα με την ακρόαση.

Σύνταξη
Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Spotlight

Οι ληστές που κλέψαν τα βασιλικά κοσμήματα από το Λούβρο τον Οκτώβριο ξέφυγαν από την αστυνομία με μόλις 30 δευτερόλεπτα διαφορά, λόγω ελλείψεων στην ασφάλεια του μουσείου του Παρισιού, όπως αποκάλυψε μια καταδικαστική έρευνα.

Μία ληστεία που θα μπορούσε να αποφευχθεί

Σύμφωνα με τον Guardian, η έρευνα, που διατάχθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού μετά την «ντροπιαστική ληστεία» που έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι, αποκάλυψε ότι μόνο μία από τις δύο κάμερες ασφαλείας λειτουργούσε κοντά στο σημείο όπου οι εισβολείς διέρρηξαν το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Οι πράκτορες στο δωμάτιο ελέγχου ασφαλείας δεν είχαν αρκετές οθόνες για να παρακολουθήσουν τις εικόνες σε πραγματικό χρόνο, ενώ η έλλειψη συντονισμού είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να σταλεί αρχικά σε λάθος μέρος όταν σήμανε ο συναγερμός, σύμφωνα με την έκθεση, τα στοιχεία της οποίας ανακοινώθηκαν στην επιτροπή πολιτισμού της γαλλικής γερουσίας.

«Αυτό υπογραμμίζει τη συνολική αποτυχία του μουσείου, καθώς και της εποπτικής αρχής, να αντιμετωπίσει τα ζητήματα ασφάλειας», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής, Laurent Lafon, στην αρχή της ακρόασης την Τετάρτη.

Την γλίτωσαν «παρά τρίχα»

Μία από τις πιο συγκλονιστικές αποκαλύψεις ήταν ότι οι κλέφτες είχαν μόνο 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους πριν φτάσουν στο σημείο η αστυνομία και οι ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας.

«Με διαφορά 30 δευτερολέπτων, οι φρουροί της Securitas [ιδιωτική ασφάλεια] ή οι αστυνομικοί σε ένα αυτοκίνητο θα μπορούσαν να είχαν εμποδίσει τους κλέφτες να διαφύγουν», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Noël Corbin, στους γερουσιαστές.

Είπε ότι μέτρα όπως ένα σύγχρονο σύστημα CCTV, πιο ανθεκτικό γυαλί ή καλύτερος εσωτερικός συντονισμός θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απώλεια των κοσμημάτων, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Τα αδύναμα σημεία

Σημαντικές αδυναμίες στην ασφάλεια επισημάνθηκαν σε διάφορες μελέτες που εξέτασε η διοίκηση του Λούβρου την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένου ενός ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το 2019 από εμπειρογνώμονες της εταιρείας κοσμημάτων Van Cleef & Arpels.

Τα ευρήματά τους τόνισαν ότι το μπαλκόνι δίπλα στον ποταμό που στόχευσαν οι κλέφτες ήταν ένα αδύναμο σημείο και μπορούσε να προσεγγιστεί εύκολα με μια πτυσσόμενη σκάλα – ακριβώς αυτό που συνέβη στη ληστεία.

Ο Corbin επιβεβαίωσε ότι η διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars, δεν είχε γνώση του ελέγχου, ο οποίος είχε διαταχθεί από τον προκάτοχό της Jean-Luc Martinez.

«Οι συστάσεις δεν εφαρμόστηκαν και θα μας είχαν επιτρέψει να αποφύγουμε αυτή τη ληστεία», δήλωσε ο Corbin, προσθέτοντας ότι υπήρχε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των δύο διορισμένων από την κυβέρνηση διαχειριστών.

Η αστυνομία πιστεύει ότι έχει συλλάβει και τους τέσσερις εισβολείς, οι οποίοι διέφυγαν με μοτοσικλέτες αφού πραγματοποίησαν τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα σε περίπου 10 λεπτά συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα.

Από τη διάρρηξη, έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με το αν ήταν αποφευκτή και γιατί το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο φαινόταν να είναι τόσο κακώς προστατευμένο.

Τι βρήκε ο κρατικός έλεγχος

Η κάτω βουλή της Γαλλίας διεξάγει τη δική της έρευνα, ενώ η Des Cars και ο Martinez πρόκειται να ανακριθούν από τους γερουσιαστές την επόμενη εβδομάδα.

Τον περασμένο μήνα, ο κρατικός ελεγκτής της Γαλλίας δήλωσε ότι οι αναβαθμίσεις της ασφάλειας είχαν πραγματοποιηθεί με «επαίσχυντα ανεπαρκή ρυθμό» και ότι το μουσείο είχε δώσει προτεραιότητα σε «υψηλού προφίλ και ελκυστικές δραστηριότητες» αντί να προστατεύσει τον εαυτό του.

Ο Guy Tubiana, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας και σύμβουλος ασφαλείας στο υπουργείο Πολιτισμού, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε στους γερουσιαστές ότι «έμεινε άναυδος» από αυτά που ανακάλυψε στο μουσείο.

«Υπήρξε μια σειρά από δυσλειτουργίες που οδήγησαν στην καταστροφή, αλλά ποτέ δεν θα πίστευα ότι το Λούβρο θα μπορούσε να έχει τόσες πολλές δυσλειτουργίες», είπε.

Stream newspaper
Ουκρανία: Θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» – Η στάση της Ρωσίας
Μαίνεται ο πόλεμος 10.12.25

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» - Η στάση της Ρωσίας

Νέα δήλωση Ζελένσκι σχετικά με το σχέδιο που ετοιμάζουν Κίεβο και Ευρωπαίοι - Τι λέει ο Ρώσος ΥΠΕΞ για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νέο δόγμα ΗΠΑ για τον κόσμο – Στροφή στη τρέλα ή στη λογική;
«Αποκρυπτογράφηση» 10.12.25

Νέο δόγμα ΗΠΑ για τον κόσμο – Στροφή στη τρέλα ή στη λογική;

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας (NSS) που εκπονείται κάθε χρόνο, δεν είναι οι «κανόνες του Μωυσή» για το πως θα ενεργήσουν οι ΗΠΑ στα διεθνή ζητήματα, αλλά η φετινή κλείνει το μάτι για τις προθέσεις Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση
Κινδυνεύουν χιλιάδες 10.12.25

«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα - Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση

Την ώρα που ήδη υπάρχουν σκηνές κάτω από το νερό, η κακοκαιρία Byron φτάνει στην πολύπαθη Γάζα - Νέες επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
Πενσυλβάνια 10.12.25

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές

Ο πρόεδρος προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά από κριτική ότι δεν είναι σε επαφές με την πραγματικότητα, αλλά η ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές πήρε διαφορετική τροπή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Έκθεση 10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
ΗΠΑ 10.12.25

Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων

Η Αϊλίν Χίγκινς επικράτησε με το εντυπωσιακό 60% των ψήφων τις δημοτικές εκλογές στις οποίες αντιμετώπιζε τον Εμίλιο Τ. Γκονσάλες, που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ

Σύνταξη
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;
Κόσμος 10.12.25

Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;

Η Gen Z συχνά κατηγορείται για ατομικισμό, υπερβολική ευαισθησία και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά πίσω από τα στερεότυπα κρύβονται βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στις προτεραιότητες των νέων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγρότες: Σε κλοιό κινητοποιήσεων η χώρα – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση
Μπλόκα παντού 10.12.25

Σφίγγει ο κλοιός των αγροτών σε όλη τη χώρα - Αμετακίνητοι κόντρα στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις

Η «παγίδα» που στήνει η κυβέρνηση σε αγρότες και κτηνοτρόφους μοιάζει να πέφτει στο κενό. Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, τα κατασταλτικά μέτρα και οι βαριές κατηγορίες που «αιωρούνται» δεν έχουν λυγίσει το αγωνιστικό φρόνημα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου που επιμένει με πολύμορφες δράσεις και χωρίς να περνά την «λεπτή κόκκινη διαχωριστική γραμμή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» – Η στάση της Ρωσίας
Μαίνεται ο πόλεμος 10.12.25

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» - Η στάση της Ρωσίας

Νέα δήλωση Ζελένσκι σχετικά με το σχέδιο που ετοιμάζουν Κίεβο και Ευρωπαίοι - Τι λέει ο Ρώσος ΥΠΕΞ για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός

LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την αναμέτρηση Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»
Μια παλιά ιστορία 10.12.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»

Η βιομηχανία του πορνό ανησυχεί ότι θα χάσει δουλειά και κέρδη και πολλές ειδικότητες εργαζομένων θα αναζητήσουν αλλού δουλειά. Αλλά οι κίνδυνοι είναι βαθύτεροι –και πολύ μεγαλύτεροι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ
Relationsex 10.12.25

Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ

Η σύγχρονη γενιά επαναπροσδιορίζει ριζικά το τι σημαίνει να τελειώνει ένας γάμος, μετατρέποντας το διαζύγιο από κοινωνικό στίγμα σε πράξη προσωπικής ενδυνάμωσης

Σύνταξη
Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα
Άκυρο 10.12.25

Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα

Με οργισμένη τοποθέτηση στη Γερουσία, ο Τζιν Σίμονς κατήγγειλε το αμερικανικό σύστημα ραδιοφωνικών δικαιωμάτων ως «απάνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι θρύλοι όπως ο Έλβις και ο Σινάτρα «δεν πληρώθηκαν ποτέ ούτε ένα δολάριο» για τις ερμηνείες τους

Σύνταξη
Νέο δόγμα ΗΠΑ για τον κόσμο – Στροφή στη τρέλα ή στη λογική;
«Αποκρυπτογράφηση» 10.12.25

Νέο δόγμα ΗΠΑ για τον κόσμο – Στροφή στη τρέλα ή στη λογική;

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας (NSS) που εκπονείται κάθε χρόνο, δεν είναι οι «κανόνες του Μωυσή» για το πως θα ενεργήσουν οι ΗΠΑ στα διεθνή ζητήματα, αλλά η φετινή κλείνει το μάτι για τις προθέσεις Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του νεαρού
Ελλάδα 10.12.25

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του νεαρού

Ο 20χρονος έφερνε τα παιδιά της αδερφής του στο σπίτι του και καλούσε εκεί τον 40χρονο, όπου μαζί και οι δύο προέβησαν στις αξιόποινες πράξεις.

Σύνταξη
Η Μελόνι γλείφει τα δάχτυλα της: Η ιταλική κουζίνα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομικάς της UNESCO
Che buono! 10.12.25

Η Μελόνι γλείφει τα δάχτυλα της: Η ιταλική κουζίνα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομικάς της UNESCO

Η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζεται για την κουζίνα της στο σύνολό της και όχι για μια μεμονωμένη παράδοση ή συνταγή και τον θρίαμβτο τον χρεώνεται απόλυτα η Τζόρτζια Μελόνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη
Πολιτική 10.12.25

Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη

Το Μαξίμου επιτέθηκε... προκαταβολικά στον Καραμανλή με αφορμή ήπιες δηλώσεις του για αγρότες, αλλά μετά την κριτική του για υποκλοπές και κρίση θεσμών, πήγε σε σιγή και αναδίπλωση. Η παρουσία Καραμανλή, Βενιζέλου, Σαμαρά, Δένδια εκλαμβάνεται ως εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UEFA επιβεβαιώνει ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τη σεζόν 2026-27, ζητώντας από τους συλλόγους πλήρη συμμόρφωση έως την 1η Μαρτίου 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση
Κινδυνεύουν χιλιάδες 10.12.25

«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα - Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση

Την ώρα που ήδη υπάρχουν σκηνές κάτω από το νερό, η κακοκαιρία Byron φτάνει στην πολύπαθη Γάζα - Νέες επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
Gagosian 10.12.25

«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο

Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς
Ανακοίνωση ΟΖΟΣΟΕΛ 10.12.25

Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σημαντικές εξελίξεις στο παράνομο εμπόριο στα κατοικίδια, που σηματοδοτούν το τέλος μιας μακρόχρονης περιόδου ατιμωρησίας

Σύνταξη
Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2
Δύσκολος χειμώνας 10.12.25

Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2

Η νέα «σούπερ γρίπη» H3N2 με τον υποκλάδο K εξαπλώνεται ραγδαία σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, προκαλώντας πίεση στα νοσοκομεία και αυξημένη ανησυχία στους ειδικούς.

Σύνταξη
Ναπολέων Ζέρβας: Διάθεσις δράσεως και δυναμικότητα
Βίος ταραχώδης 10.12.25

Ναπολέων Ζέρβας: Η γέννηση του ΕΔΕΣ

Ο Ναπολέων Ζέρβας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης των ετών 1941-1944

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
