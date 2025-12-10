Οι ληστές που κλέψαν τα βασιλικά κοσμήματα από το Λούβρο τον Οκτώβριο ξέφυγαν από την αστυνομία με μόλις 30 δευτερόλεπτα διαφορά, λόγω ελλείψεων στην ασφάλεια του μουσείου του Παρισιού, όπως αποκάλυψε μια καταδικαστική έρευνα.

Μία ληστεία που θα μπορούσε να αποφευχθεί

Σύμφωνα με τον Guardian, η έρευνα, που διατάχθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού μετά την «ντροπιαστική ληστεία» που έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι, αποκάλυψε ότι μόνο μία από τις δύο κάμερες ασφαλείας λειτουργούσε κοντά στο σημείο όπου οι εισβολείς διέρρηξαν το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Οι πράκτορες στο δωμάτιο ελέγχου ασφαλείας δεν είχαν αρκετές οθόνες για να παρακολουθήσουν τις εικόνες σε πραγματικό χρόνο, ενώ η έλλειψη συντονισμού είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να σταλεί αρχικά σε λάθος μέρος όταν σήμανε ο συναγερμός, σύμφωνα με την έκθεση, τα στοιχεία της οποίας ανακοινώθηκαν στην επιτροπή πολιτισμού της γαλλικής γερουσίας.

«Αυτό υπογραμμίζει τη συνολική αποτυχία του μουσείου, καθώς και της εποπτικής αρχής, να αντιμετωπίσει τα ζητήματα ασφάλειας», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής, Laurent Lafon, στην αρχή της ακρόασης την Τετάρτη.

Ce matin, la commission de la Culture au Sénat a auditionné MM. Noël Corbin et Pascal Mignerey sur l’enquête administrative menée après le vol au Louvre. J’ai été marqué par la lucidité de leurs propos et par les fragilités qu’ils décrivent au cœur même d’une institution que… pic.twitter.com/4LVulLPXOQ — Laurent Lafon (@L_Lafon) December 10, 2025

Την γλίτωσαν «παρά τρίχα»

Μία από τις πιο συγκλονιστικές αποκαλύψεις ήταν ότι οι κλέφτες είχαν μόνο 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους πριν φτάσουν στο σημείο η αστυνομία και οι ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας.

«Με διαφορά 30 δευτερολέπτων, οι φρουροί της Securitas [ιδιωτική ασφάλεια] ή οι αστυνομικοί σε ένα αυτοκίνητο θα μπορούσαν να είχαν εμποδίσει τους κλέφτες να διαφύγουν», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Noël Corbin, στους γερουσιαστές.

Είπε ότι μέτρα όπως ένα σύγχρονο σύστημα CCTV, πιο ανθεκτικό γυαλί ή καλύτερος εσωτερικός συντονισμός θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απώλεια των κοσμημάτων, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Τα αδύναμα σημεία

Σημαντικές αδυναμίες στην ασφάλεια επισημάνθηκαν σε διάφορες μελέτες που εξέτασε η διοίκηση του Λούβρου την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένου ενός ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το 2019 από εμπειρογνώμονες της εταιρείας κοσμημάτων Van Cleef & Arpels.

Τα ευρήματά τους τόνισαν ότι το μπαλκόνι δίπλα στον ποταμό που στόχευσαν οι κλέφτες ήταν ένα αδύναμο σημείο και μπορούσε να προσεγγιστεί εύκολα με μια πτυσσόμενη σκάλα – ακριβώς αυτό που συνέβη στη ληστεία.

Ο Corbin επιβεβαίωσε ότι η διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars, δεν είχε γνώση του ελέγχου, ο οποίος είχε διαταχθεί από τον προκάτοχό της Jean-Luc Martinez.

«Οι συστάσεις δεν εφαρμόστηκαν και θα μας είχαν επιτρέψει να αποφύγουμε αυτή τη ληστεία», δήλωσε ο Corbin, προσθέτοντας ότι υπήρχε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των δύο διορισμένων από την κυβέρνηση διαχειριστών.

Η αστυνομία πιστεύει ότι έχει συλλάβει και τους τέσσερις εισβολείς, οι οποίοι διέφυγαν με μοτοσικλέτες αφού πραγματοποίησαν τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα σε περίπου 10 λεπτά συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα.

Louvre Thieves Escaped Amid Major Security Lapses An official probe found the #Louvre thieves escaped with only seconds to spare due to faulty cameras and poor coordination, investigators saying control-room staff lacked proper monitoring capacity, and police were initially… pic.twitter.com/MxXN7Zv9Qx — Daily Euro Times (@dailyeurotimes) December 10, 2025

Από τη διάρρηξη, έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με το αν ήταν αποφευκτή και γιατί το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο φαινόταν να είναι τόσο κακώς προστατευμένο.

Τι βρήκε ο κρατικός έλεγχος

Η κάτω βουλή της Γαλλίας διεξάγει τη δική της έρευνα, ενώ η Des Cars και ο Martinez πρόκειται να ανακριθούν από τους γερουσιαστές την επόμενη εβδομάδα.

Τον περασμένο μήνα, ο κρατικός ελεγκτής της Γαλλίας δήλωσε ότι οι αναβαθμίσεις της ασφάλειας είχαν πραγματοποιηθεί με «επαίσχυντα ανεπαρκή ρυθμό» και ότι το μουσείο είχε δώσει προτεραιότητα σε «υψηλού προφίλ και ελκυστικές δραστηριότητες» αντί να προστατεύσει τον εαυτό του.

Ο Guy Tubiana, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας και σύμβουλος ασφαλείας στο υπουργείο Πολιτισμού, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε στους γερουσιαστές ότι «έμεινε άναυδος» από αυτά που ανακάλυψε στο μουσείο.

«Υπήρξε μια σειρά από δυσλειτουργίες που οδήγησαν στην καταστροφή, αλλά ποτέ δεν θα πίστευα ότι το Λούβρο θα μπορούσε να έχει τόσες πολλές δυσλειτουργίες», είπε.