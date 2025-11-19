newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Το Λούβρο θα προσθέσει 100 εξωτερικές κάμερες έως το 2026
Κόσμος 19 Νοεμβρίου 2025 | 14:50

Το Λούβρο θα προσθέσει 100 εξωτερικές κάμερες έως το 2026

Το Λούβρο πρόκειται να ενισχύσει το σύστημα ασφαλείας του, μετά την ληστεία του προηγούμενου μήνα που προκάλεσε δημόσια κατακραυγή για την ελλιπή προστασία του μουσείου

Σύνταξη
Το Λούβρο πρόκειται να εγκαταστήσει 100 εξωτερικές κάμερες έως το τέλος του 2026, στο πλαίσιο των μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας μετά την ληστεία του περασμένου μήνα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη η διευθύντρια του μουσείου.

Η Λοράνς Ντε Καρ δήλωσε επίσης σε ακρόαση της Εθνοσυνέλευσης ότι οι σχέσεις με την αστυνομία του Παρισιού θα ενισχυθούν με την εγκατάσταση ενός «προηγμένου αστυνομικού τμήματος σε όλη την έκταση του Λούβρου».

Υπό αμφισβήτηση τα συστήματα προστασίας στο Λούβρο

Η ληστεία που έλαβε χώρα στις 19 Οκτωβρίου, κατά την οποία τέσσερις ληστές έκλεψαν κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, έθεσε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο ως φύλακα των αμέτρητων έργων τέχνης που φιλοξενεί, τονίζει δημοσίευμα του Reuters.

Αν και οι ανακριτές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε τέσσερις υπόπτους για συμμετοχή στη ληστεία, τα κειμήλια δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Οι αρχές παραδέχτηκαν ότι η κάλυψη των εξωτερικών τοίχων του μουσείου από κάμερες ασφαλείας ήταν ανεπαρκής και ότι δεν υπήρχε κάλυψη του μπαλκονιού από το οποίο έγινε η διάρρηξη.

Μετά τη ληστεία, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το Λούβρο θα ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων συσκευών κατά της εισβολής και φραγμάτων κατά της πρόσκρουσης οχημάτων σε κοντινούς δημόσιους δρόμους, μέχρι το τέλος του έτους.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα από τον δημόσιο ελεγκτικό φορέα της Γαλλίας, γνωστό ως Cour des Comptes, ανέφερε ότι η αδυναμία του μουσείου να αναβαθμίσει την υποδομή του επιδεινώθηκε από τις υπερβολικές δαπάνες για έργα τέχνης.

Ωστόσο, η Ντε Καρς δήλωσε στους νομοθέτες: «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτές τις αποκτήσεις, που αποτελούν το καμάρι της χώρας μας και των συλλογών μας. Το έργο του Λούβρου δεν πρέπει να θεωρείται ανταγωνιστικό σε σχέση με τον εμπλουτισμό των εθνικών συλλογών».

Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
Στην Κωνσταντινούπολη 19.11.25

Τα δύο εντομοκτόνα που περιέχουν φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά στην Τουρκία - Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Βρετανία: Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της – «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν
«Επικίνδυνη ενέργεια» 19.11.25

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι που μίλησε για «επικίνδυνη ενέργεια» - Το ρωσικό πλοίο Yantar φαίνεται να βρίσκεται βόρεια της Σκωτίας

Σύνταξη
Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας
Κόσμος 19.11.25

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε», δήλωσε ο Πεσκόφ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ρωσία συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ρουμανία: Μετά την Πολωνία, σήκωσε και αυτή μαχητικά – Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της
Κλιμακούμενη ένταση 19.11.25

Το υπουργείο Άμυνας στη Ρουμανία υποστηρίζει ότι το drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορά της

Σύνταξη
ΕΕ: Το σχέδιο για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία – Νέα κλιμάκωση
Τύμπανα πολέμου 19.11.25

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Ανταπόκρισης για τη Στρατιωτική Κινητικότητα ή αλλιώς EMERS - Ποιες εξαιρέσεις θα προβλέπει, το μεγάλο κόστος του σχεδίου της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Καταγγέλλει πως η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της
Κόσμος 19.11.25

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη

Σύνταξη
Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν
Καιρός ήταν 19.11.25

Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών εγκρίνει την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου για έγκυες βουλευτές – αλλά οι πατεράδρς αποκλείονται για να κατευνάσουν τους συντηρητικούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Axios: Συνεννοήσεις ΗΠΑ – Ρωσίας σε σχέδιο που συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
Κόσμος 19.11.25

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, είναι παρόμοιο με αυτό για τη Γάζα - Δεν είναι ωστόσο σαφές πώς προσεγγίζει ακανθώδη ζητήματα όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία
Και ΝΑΤΟϊκά 19.11.25

 Η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση μαχητικών αεροσκαφών ανάμεσά τους και μαχητικά του ΝΑΤΟ, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι – Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν [βίντεο]
Αδερφός Έπσταϊν 19.11.25

«Φωτιά» έβαλε ο αδερφός του Τζέφρι Έπσταϊν στο πολιτικό σκηνικό με όσα ανέφερε στον αέρα. Στο ψήφισμα υπάρχουν ρητές προβλέψεις στον νόμο όπου μπορούν να εξαιρεθούν ονόματα υπό προϋποθέσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Το «μονομέτωπο» Ανδρουλάκη προς το Μαξίμου και τα μηνύματα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Η νέα διαφοροποίηση Χριστοδουλάκη από Δούκα σε σχέση με τον Τσίπρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Δεν πρόκειται για νέα κυκλώματα» – Διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ για την «απάτη των 12 εκατομμυρίων ευρώ»
Παράνομες συνταγογραφήσεις 19.11.25

Όπως έγινε γνωστό, αναμένονται νέοι έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία, στο πλαίσιο τριών δικογραφιών της Οικονομικής Αστυνομίας, για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη λάβει γνώση.

Σύνταξη
Το χρυσό βλέμμα του Κλιμτ: Πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σπάει κάθε ρεκόρ πώλησης
Χωρίς Προηγούμενο 19.11.25

Σε μια μάχη 20 λεπτών στη Νέα Υόρκη, το «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια, μετατρέποντας ένα σπάνιο πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σε νέο σύμβολο υπεραξίας στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης – «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»
Σφοδρή κριτική 19.11.25

«Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι ο φόβος, αλλά στο τέλος πάντα η ελπίδα νικά τον φόβο», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για ενεργειακές συμφωνίες και Βορίζια

Σύνταξη
Από το Κουρασάο ως το Σουρινάμ και τη Νέα Καληδονία: Οι «σταχτοπούτες» ενός Μουντιάλ που θα θυμίζει… κρουαζιέρα!
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Χώρες που δύσκολα βρίσκει κανείς στον χάρτη και που είναι αρκετές φορές μικρότερες και από την... Κρήτη, ετοιμάζονται να βρεθούν στα τελικά ενός Μουντιάλ που δεν θα θυμίζει κανένα από τα προηγούμενα!

Σύνταξη
Κομοτηνή: Σύλληψη αλλοδαπού καταζητούμενου για δυστύχημα με δύο νεκρούς στη Ροδόπη
Πού τον εντόπισαν 19.11.25

Το δυστύχημα συνέβη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συλληφθείς που εντοπίστηκε στην Κομοτηνή, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χαράδρα σε δασική περιοχή της Ροδόπης

Σύνταξη
Έντυσε τους Roxy Music στα 80s και τώρα ο «αρχιτέκτονας της γοητείας» Antony Price επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες
Αχ! 19.11.25

Με το ντεμπούτο της Λίλι Άλεν στo catwalk, η επίδειξη μόδας είδε τον θρυλικό σχεδιαστή Antony Price – γνωστό για τις δημιουργίες του για τους Roxy Music, τον Ντέιβιντ Μπόουι και τους Duran Duran στη δεκαετία του 1980 – να συνεργάζεται με τον Marco Capaldo του brand 16Arlington για τη αισθησιακή συλλογή after-dark.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τρόφιμα Αγάπης»: ένα τραπέζι γεμάτο για όλους
Τα Νέα της Αγοράς 19.11.25

Από μια ιδέα που γεννήθηκε πριν τρεις δεκαετίες μέχρι ένα πρότυπο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος μετατρέπει τα κοντόληκτα τρόφιμα σε εκατομμύρια γεύματα αγάπης.

Σύνταξη
The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
NBA 19.11.25

Ο μπασκετικός... Άραγκορν, ο άνθρωπος που, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ, άπαντες περίμεναν να εκπληρώσει την προφητεία και να γίνει ο Βασιλιάς, εδώ και 23 χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
