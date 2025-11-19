Το Λούβρο θα προσθέσει 100 εξωτερικές κάμερες έως το 2026

Το Λούβρο πρόκειται να εγκαταστήσει 100 εξωτερικές κάμερες έως το τέλος του 2026, στο πλαίσιο των μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας μετά την ληστεία του περασμένου μήνα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη η διευθύντρια του μουσείου.

Η Λοράνς Ντε Καρ δήλωσε επίσης σε ακρόαση της Εθνοσυνέλευσης ότι οι σχέσεις με την αστυνομία του Παρισιού θα ενισχυθούν με την εγκατάσταση ενός «προηγμένου αστυνομικού τμήματος σε όλη την έκταση του Λούβρου».

Υπό αμφισβήτηση τα συστήματα προστασίας στο Λούβρο

Η ληστεία που έλαβε χώρα στις 19 Οκτωβρίου, κατά την οποία τέσσερις ληστές έκλεψαν κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, έθεσε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο ως φύλακα των αμέτρητων έργων τέχνης που φιλοξενεί, τονίζει δημοσίευμα του Reuters.

Αν και οι ανακριτές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε τέσσερις υπόπτους για συμμετοχή στη ληστεία, τα κειμήλια δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Οι αρχές παραδέχτηκαν ότι η κάλυψη των εξωτερικών τοίχων του μουσείου από κάμερες ασφαλείας ήταν ανεπαρκής και ότι δεν υπήρχε κάλυψη του μπαλκονιού από το οποίο έγινε η διάρρηξη.

Μετά τη ληστεία, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το Λούβρο θα ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων συσκευών κατά της εισβολής και φραγμάτων κατά της πρόσκρουσης οχημάτων σε κοντινούς δημόσιους δρόμους, μέχρι το τέλος του έτους.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα από τον δημόσιο ελεγκτικό φορέα της Γαλλίας, γνωστό ως Cour des Comptes, ανέφερε ότι η αδυναμία του μουσείου να αναβαθμίσει την υποδομή του επιδεινώθηκε από τις υπερβολικές δαπάνες για έργα τέχνης.

Ωστόσο, η Ντε Καρς δήλωσε στους νομοθέτες: «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτές τις αποκτήσεις, που αποτελούν το καμάρι της χώρας μας και των συλλογών μας. Το έργο του Λούβρου δεν πρέπει να θεωρείται ανταγωνιστικό σε σχέση με τον εμπλουτισμό των εθνικών συλλογών».