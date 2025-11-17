magazin
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο
17 Νοεμβρίου 2025

Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο

Σε δήλωση του, το Λούβρο ανέφερε ότι μια τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα εντόπισε «ιδιαίτερη ευθραυστότητα σε ορισμένες δοκούς που στηρίζουν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τη Δευτέρα, 17 Nοεμβρίου, το Λούβρο ανακοίνωσε ότι θα κλείσει προσωρινά ορισμένα κτίρια και μια γκαλερί, μετά από πρόσφατο έλεγχο που εντόπισε δομικές αδυναμίες σε ορισμένες δοκούς του κτιρίου.

Σε δήλωση του, το μουσείο ανέφερε ότι μια τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα εντόπισε «ιδιαίτερη ευθραυστότητα σε ορισμένες δοκούς που στηρίζουν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου της νότιας πτέρυγας του Λούβρου, λόγω «απρόβλεπτων εξελίξεων».

Η πληγείσα περιοχή περιλαμβάνει γραφεία που στεγάζουν 65 υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί αλλού ενόσω συνεχίζονται οι εργασίες. Το Λούβρο έκλεισε επίσης την γκαλερί κάτω από τα γραφεία, την Campana Gallery, η οποία φιλοξενεί εκθέματα αρχαίας ελληνικής κεραμικής, ως προληπτικό μέτρο, όπως αναφέρει το Associated Press.

Το κλείσιμο της γκαλερί έρχεται μόλις ένα μήνα μετά τη ληστεία των κοσμημάτων από το Λούβρο, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει η ARTnews, λόγω της δημόσιας κατακραυγής για την αποτυχία του Λούβρου σε ότι αφορά την ασφάλεια, το μουσείο και η γαλλική κυβέρνηση εργάζονται για να αξιολογήσουν την ακεραιότητα και την ασφάλεια του μουσείου, προκειμένου να προσδιορίσουν πώς συνέβη η κλοπή και πώς να αποτρέψουν μελλοντικά περιστατικά.

Οι μοιραίες ελλείψεις

Ο έλεγχος της περασμένης εβδομάδας ακολουθεί μια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της χώρας, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς πώς η διοίκηση του μουσείου έδωσε προτεραιότητα στην αγορά έργων έναντι αναβαθμίσεων των συστημάτων ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα, από το 2018 έως και το 2024, το Λούβρο ξόδεψε 26,7 εκατομμύρια ευρώ σε εργασίες συντήρησης και 105,4 εκατομμύρια ευρώ «για την απόκτηση έργων», σύμφωνα με την έκθεση.

Η Επιτροπή κατέγραψε επίσης «σημαντική καθυστέρηση στον ρυθμό των επενδύσεων» συγκριτικά με την «ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση» του μουσείου, το οποίο υποδέχτηκε 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

Επισημαίνεται επίσης «η συνεχής υστέρηση στην ανάπτυξη μέτρων ασφαλείας για την προστασία των έργων», την οποία το μουσείο «δεν κατάφερε» να καλύψει κατά την περίοδο που εξετάστηκε.

«Οι επενδύσεις αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας λειτουργίας του ιδρύματος», τονίζουν οι ειδικοί.

Σύμφωνα μάλιστα με την έκθεση, μόνο το 39% των δωματίων του μουσείου είχε κάμερες το 2024.

*Με πληροφορίες από: The ARTnews

Τράπεζες
Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

Wall Street
Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Εδώ Πολυτεχνείο
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή
42 κομμάτια μετά 17.11.25

«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή

Το Netflix ανασταίνει το εμβληματικό Τέρας του Φράνκενσταϊν με τη νέα, λυρική μεταφορά του από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Σε αυτή, ο Τζέικομπ Ελόρντι, βρήκε πολλά περισσότερα από όσα περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας
Culture Live 17.11.25

H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας

Το «Straten van Toen» είναι μια σειρά 10 επεισοδίων μικρού μήκους με ιστορικό περιεχόμενο, που δημιουργήθηκε για το The History Channel και στηρίζεται σε εργαλεία ΑΙ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού
1953-1954 17.11.25

Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954, ενόσω ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»
Ορόσημο 17.11.25

Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»

Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» – Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο
Restart μνήμης 17.11.25

«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» - Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο

Αυτές οι ταινίες είναι πολιτικά κείμενα – μας μετρούν, μας αξιολογούν, μας συγκρίνουν. Δεν μας αφήνουν να κρυφτούμε πίσω από το «τότε». Μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε για το «τώρα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό
Έπρεπε 17.11.25

«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό

Στα 63 του χρόνια, ο Τομ Κρουζ είδε να μπαίνει στη συλλογή του το μοναδικό βραβείο που του έλειπε: ένα Όσκαρ. Έστω κι αν έπρεπε να το είχε κερδίσει τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή
Culture Live 17.11.25

«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή

Από μαρτυρίες φοιτητών και καθημερινών πολιτών μέχρι ανταποκρίσεις ξένων δημοσιογράφων και ανθρώπων που βασανίστηκαν, αυτά τα ντοκιμαντέρ θα μας θυμίζουν πάντα την αλήθεια και το νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»
Culture Live 16.11.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»

Οι δύο ηθοποιοί, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άνταμ Σάντλερ βρέθηκαν στην εκδήλωση «Sandler x Chalamet», η οποία είχε ως κεντρική θεματική την καριέρα τους στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί
Ερωτήματα 16.11.25

Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί

Ο «πατέρας της νευροδιαφορετικότητας», Χανς Άσπεργκερ, με έδρα τη Βιέννη, ήταν πρωτοπόρος στην εποχή του, αλλά είχε επίσης εμπλακεί στα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Το μυθιστόρημα της Βρετανίδας Alice Jolly με τίτλο «The Matchbox Girl» διερευνά αυτές τις αντιφάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Αντιγραφή; 16.11.25

Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»

Ο Ντέιβιντ Ζάκερ, που σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Naked Gun», δήλωσε ότι δεν εντυπωσιάστηκε από το reboot με πρωταγωνιστές τους Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»
Leo from Chicago 16.11.25

Ιστορίες του Πάπα Λέοντα - Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»

Φίλοι και συγγενείς του νεαρού Ρόμπερτ Πρεβόστ μοιράζονται ιστορίες για τις περιπέτειές του στο Σικάγο πριν γίνει επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Βατικανό, Leo from Chicago.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Μoonwalking 16.11.25

Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Malice» και γυρίσματα στην Ελλάδα – Η νέα σειρά με τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι για τους πλούσιους, δυστυχισμένους ανθρώπους
Στο Αιγαίο 16.11.25

«Malice» και γυρίσματα στην Ελλάδα - Η νέα σειρά με τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι για τους πλούσιους, δυστυχισμένους ανθρώπους

Ο σταρ της σειράς «X-Files», Ντέιβιντ Ντουκόβνι, είναι στο αποκορύφωμα του χαρισματικού του ταλέντου ως αδίστακτος πολυεκατομμυριούχος που προσλαμβάνει τον Τζακ Γουάιτολ ως «απειλητική αρσενική νταντά». Είναι σαν το «The White Lotus» να συναντά τον «Ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)

«Σφράγισαν» το «εισιτήριο» για την τελική φάση του Μουντιάλ 2022 ως πρώτες, Γερμανία κι Ολλανδία, ενώ η Πολωνία που κατετάγη δεύτερη στον όμιλό θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Τρυφερότητα 17.11.25

Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Σύνταξη
Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»

Αν και οδεύει στα 38 (τα κλείνει στις 19 Δεκεμβρίου) ο Καρίμ Μπενζεμά δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει το ποδόσφαιρο για τουλάχιστον δύο ακόμη και θα ήθελε να ανανεώσει με την Αλ Ιτιχάντ.

Σύνταξη
Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών
DDoS 17.11.25

Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών

Την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση ανέλαβαν οι NoName057, φιλορωσική ομάδα χάκερ. Οι αρχές της Δανίας κάλεσαν τους πολίτες να μην ανησυχούν λέγοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σύνταξη
Αυτό που θέλει ο Μέντι
On Field 17.11.25

Αυτό που θέλει ο Μέντι

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεκάθαρο στόχο ενόψει της συνέχειας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος
Προδοσία 17.11.25

Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος

Το 1968 ένας Ιρλανδός εργάτης έγινε είδηση ανά τον κόσμο ως θαμμένος ζωντανός κατακτώντας ένα ρεκόρ με τίμημα κάλπικο και πικρό. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ λέει την ματαιόδοξη ιστορία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…

Ολοι είδαν τον Μουζακίτη στην κατάκτηση του Youth League και στην πορεία του τα τελευταία δύο χρόνια στην 1η ομάδα. Κάποιοι τον είχαν ξεχωρίσει από την ομάδας Β, στη Super League 2. Λιγότεροι είχαν εντυπωσιαστεί από την ωριμότητα και το επίπεδο του παιχνιδιού του σε επίπεδο Κ15, Κ17 και Κ19. Αλλά ουσιαστικά σχεδόν κανείς (εκτός Ρέντη) δεν «είδε» αυτό που έγινε πίσω από όλα αυτά τα επιτεύγματα και την πρόκληση της εκκόλαψης ενός Πρωταθλητή Ευρώπης, μεγαλωμένο με ένα περιβραχιόνιο στο χέρι.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαυροβούνιο – Κροατία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία

LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολλανδία – Λιθουανία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία – Σλοβακία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Γερμανία – Σλοβακία

LIVE: Γερμανία – Σλοβακία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία – Σλοβακία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ
Κόσμος 17.11.25

Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ

Ο Ερικ Τραμπ βάζει τέλος στις φήμες και τις θεωρίες αποκαλύπτοντας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι κάλεσε τον Μπάρον στο τηλέφωνο ένα βράδυ για να μάθει τι ακριβώς ειπώθηκε εκείνη τη στιγμή.

Σύνταξη
Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις

Προβληματισμό αν μη τι άλλο γεννά η βιασύνη προσώπων που αναφέρονται στην «Ιθάκη» του Τσίπρα να διαψεύσουν αναφορές και γεγονότα, χωρίς καν να το έχουν διαβάσει. Αρκούσε μία παρανόμως αποκτηθείσα διαρροή για να γίνει μύλος σχετικά με μια συνάντηση που τελικά είναι αποτυπωμένη σε φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο
Νέα Αριστερά 17.11.25

Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, επισήμανε ότι το Πολυτεχνείο είναι «όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας»

Σύνταξη
«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις φέτος με την Κλαμπ Μπριζ, αλλά και την Εθνική, με αποτέλεσμα αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες να παρακολουθούν «στενά» την πορεία του.

Σύνταξη
«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή
42 κομμάτια μετά 17.11.25

«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή

Το Netflix ανασταίνει το εμβληματικό Τέρας του Φράνκενσταϊν με τη νέα, λυρική μεταφορά του από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Σε αυτή, ο Τζέικομπ Ελόρντι, βρήκε πολλά περισσότερα από όσα περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νορβηγία: Αριθμός ρεκόρ πολιτών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων
Ετήσιο βαρόμετρο 17.11.25

Αριθμός ρεκόρ Νορβηγών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων

Η Νορβηγία στην Ευρώπη, εκτός της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, πηγών ορυκτών καυσίμων που δημιούργησαν τον πλούτο του αλλά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

