Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο

Τη Δευτέρα, 17 Nοεμβρίου, το Λούβρο ανακοίνωσε ότι θα κλείσει προσωρινά ορισμένα κτίρια και μια γκαλερί, μετά από πρόσφατο έλεγχο που εντόπισε δομικές αδυναμίες σε ορισμένες δοκούς του κτιρίου.

Σε δήλωση του, το μουσείο ανέφερε ότι μια τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα εντόπισε «ιδιαίτερη ευθραυστότητα σε ορισμένες δοκούς που στηρίζουν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου της νότιας πτέρυγας του Λούβρου, λόγω «απρόβλεπτων εξελίξεων».

Η πληγείσα περιοχή περιλαμβάνει γραφεία που στεγάζουν 65 υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί αλλού ενόσω συνεχίζονται οι εργασίες. Το Λούβρο έκλεισε επίσης την γκαλερί κάτω από τα γραφεία, την Campana Gallery, η οποία φιλοξενεί εκθέματα αρχαίας ελληνικής κεραμικής, ως προληπτικό μέτρο, όπως αναφέρει το Associated Press.

Το κλείσιμο της γκαλερί έρχεται μόλις ένα μήνα μετά τη ληστεία των κοσμημάτων από το Λούβρο, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει η ARTnews, λόγω της δημόσιας κατακραυγής για την αποτυχία του Λούβρου σε ότι αφορά την ασφάλεια, το μουσείο και η γαλλική κυβέρνηση εργάζονται για να αξιολογήσουν την ακεραιότητα και την ασφάλεια του μουσείου, προκειμένου να προσδιορίσουν πώς συνέβη η κλοπή και πώς να αποτρέψουν μελλοντικά περιστατικά.

Οι μοιραίες ελλείψεις

Ο έλεγχος της περασμένης εβδομάδας ακολουθεί μια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της χώρας, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς πώς η διοίκηση του μουσείου έδωσε προτεραιότητα στην αγορά έργων έναντι αναβαθμίσεων των συστημάτων ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα, από το 2018 έως και το 2024, το Λούβρο ξόδεψε 26,7 εκατομμύρια ευρώ σε εργασίες συντήρησης και 105,4 εκατομμύρια ευρώ «για την απόκτηση έργων», σύμφωνα με την έκθεση.

Η Επιτροπή κατέγραψε επίσης «σημαντική καθυστέρηση στον ρυθμό των επενδύσεων» συγκριτικά με την «ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση» του μουσείου, το οποίο υποδέχτηκε 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

Επισημαίνεται επίσης «η συνεχής υστέρηση στην ανάπτυξη μέτρων ασφαλείας για την προστασία των έργων», την οποία το μουσείο «δεν κατάφερε» να καλύψει κατά την περίοδο που εξετάστηκε.

«Οι επενδύσεις αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας λειτουργίας του ιδρύματος», τονίζουν οι ειδικοί.

Σύμφωνα μάλιστα με την έκθεση, μόνο το 39% των δωματίων του μουσείου είχε κάμερες το 2024.

*Με πληροφορίες από: The ARTnews