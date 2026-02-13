magazin
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Νέο πρόβλημα στο Λούβρο: Πλημμύρισε αίθουσα με έργα 15ου και του 16ου αιώνα
Culture Live 13 Φεβρουαρίου 2026, 22:45

Νέο πρόβλημα στο Λούβρο: Πλημμύρισε αίθουσα με έργα 15ου και του 16ου αιώνα

Αίθουσα στον Λούβρο στο Παρίσι, εντός της οποίας εκτίθενται πίνακες ζωγραφικής του 15ου και του 16ου αιώνα, βρέθηκε πλημμυρισμένη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μία αίθουσα στον Λούβρο στο Παρίσι, εντός της οποίας εκτίθενται πίνακες ζωγραφικής του 15ου και του 16ου αιώνα, βρέθηκε πλημμυρισμένη σήμερα το πρωί και, σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες του μουσείου, το συμβάν οφείλεται σε διαρροή νερού.

Λούβρο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι ίδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι η αίθουσα βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των έργων τέχνης.

Ποιες αίθουσες είναι κλειστές

Στην ιστοσελίδα του Μουσείου αναφέρεται ότι οι αίθουσες 706 και 708 θα παραμείνουν προς το παρόν κλειστές. Ανάλογο συμβάν είχε σημειωθεί και στις 26 Νοεμβρίου, όταν διαρροή νερού από τις αποχέτευσεις είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η βιβλιοθήκη όπου φυλάσσονται αιγυπτιακά χειρόγραφα, τα οποία υπέστησαν φθορές.

Λίστα από προβλήματα

Αυτό, πάντως, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου.

Οι γαλλικές αρχές αποκάλυψαν εκτεταμένο κύκλωμα απάτης με εισιτήρια και οργανωμένες ξεναγήσεις, που φέρεται να δρούσε επί χρόνια, αποκομίζοντας τεράστια ποσά εις βάρος του ίδιου του μουσείου αλλά και του Château de Versailles.

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν εννέα συλλήψεις. Μεταξύ των υπόπτων βρίσκονται δύο υπάλληλοι του Λούβρου, αρκετοί επαγγελματίες ξεναγοί και ένα άτομο που θεωρείται ο εγκέφαλος του δικτύου.

Η υπόθεση δεν αφορά απλώς μεμονωμένες παρατυπίες, αλλά ένα οργανωμένο σύστημα παράνομης εισόδου τουριστικών γκρουπ, με μεθόδους που συνδύαζαν επαναχρησιμοποίηση εισιτηρίων, εικονικές κρατήσεις και παρακάμψεις των επίσημων διαδικασιών.

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

World
Μέρτς: Τα πυρηνικά της Ευρώπης στο επίκεντρο της διατλαντικής επανεκκίνησης

Μέρτς: Τα πυρηνικά της Ευρώπης στο επίκεντρο της διατλαντικής επανεκκίνησης

inWellness
Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Eyes Wide Shut, αναζητείται στο διαδίκτυο ως υποτιθέμενη σκοτεινή σύνδεση για τον κόσμο της εξουσίας και του σεξ του καταδικασμένου παιδεραστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0
«Τελειώσαμε» 13.02.26

«Ο Έπσταϊν ήταν καλός άνθρωπος και εσύ τον σκότωσες» – Μπραντ Πιτ εναντίον Τομ Κρουζ, Χόλιγουντ εναντίον Κίνας για το Seedance 2.0

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκηνοθετήσει τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ με τρομακτικό ρεαλισμό, η κινηματογραφική βιομηχανία συνειδητοποιεί πως το μέλλον της ίσως κρίνεται πλέον σε κινεζικούς διακομιστές καθώς το Seedance επελαύνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά
Culture Live 13.02.26

Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά

Αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα στο Λούβρο, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα ατόμων, ανάμεσά τους υπάλληλοι του μουσείου και ξεναγοί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;
Culture Live 13.02.26

Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;

Το 2026 φέρνει όχι μία αλλά τρεις Παρασκευές και 13, αναζωπυρώνοντας θρύλους για κακοτυχία. Από τον Μυστικό Δείπνο έως τους Ναΐτες Ιππότες, η ημερομηνία κουβαλά βαριά ιστορία και δεισιδαιμονίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel
Με σπασμένα φρένα 13.02.26

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel

Ούτε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των μηχανοκίνητων αγώνων ταχύτητας δεν θα περίμενε ότι η ταινία F1 με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, θα ήταν μια από τις εκπλήξεις του 2025.

Σύνταξη
Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις – Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ
Χαρτί 12.02.26

Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις - Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ

Η καινοτόμος προσέγγιση της οπτικής αφήγησης του Life κέρδισε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με την κυκλοφορία του να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα την εβδομάδα μέσα σε λίγους μήνες από την πρώτη του εμφάνιση - σήμερα, μια νέα έκθεση τιμά εικόνες από το περιοδικό που όρισε μια εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους, εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 12.02.26

Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη υλοποιεί έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»

Σύνταξη
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά
Αποκλειστικό 12.02.26

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά

Πέντε ταινίες, που έρχονται στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τεκμηρίωσης εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το περιβάλλον και μας καλούν να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας μαζί του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy
Επιτέλους 12.02.26

«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy

Μετά από 25 χρόνια, οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις θα βρεθούν ξανά δίπλα - δίπλα, για την 4η ταινίας του επιτυχημένου franchise The Mummy.

Σύνταξη
Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου
Culture Live 11.02.26

Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ και ο Τζακ Λόουντεν θα συνεργαστούν στην επερχόμενη σειρά του Apple TV+, που θα βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Berlin Noir» του Φίλιπ Κερ.

Σύνταξη
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Μινεάπολη 14.02.26

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη
27 τραυματίες 14.02.26

Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς στη Βουδαπέστη. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου ως αιτία της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Eurovision 2026 13.02.26

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Παρασκευή την έδρα της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ

Σύνταξη
«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών [βίντεο]
Συγκίνηση 13.02.26

«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών

Η παραμονή των αγροτών στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμάζονταν για τη διανυκτέρευση.

Σύνταξη
Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού
Έσπασε σωλήνας 13.02.26

Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού

Το έργο που καταστράφηκε είναι του 1819. Εξαιτίας της διαρροής προκλήθηκαν ρωγμές στην οροφή ενώ φούσκωσε και η ζωγραφισμένη επιφάνεια. Κλειστές για το κοινό αίθουσες στο Λούβρο.

Σύνταξη
Αποστολή «USS Gerald R. Ford» στη Μέση Ανατολή – Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ
Κινητό φρούριο 13.02.26

Αποστολή «Τζέραλντ Φορντ» στη Μέση Ανατολή - Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ

Το USS Gerald R. Ford δεν είναι απλώς ένα πλοίο· μπορεί να επιβάλει την αεροναυτική κυριαρχία ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα στην ιστορία

Σύνταξη
Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία
Κόσμος 13.02.26

«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Συνεχίζονται οι συνομιλίες.

Σύνταξη
Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»
True crime 13.02.26

Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»

Πριν ο κινηματογραφικός Τζέισον σκορπίσει τον τρόμο στις οθόνες με το επιτυχημένο εμπορικά αιματοβαμμένο franchise, η Παρασκευή και 13 είχε βρει το αληθινό Τέρας της στο γοτθικό Γούστερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
