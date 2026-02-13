Νέο πρόβλημα στο Λούβρο: Πλημμύρισε αίθουσα με έργα 15ου και του 16ου αιώνα
Αίθουσα στον Λούβρο στο Παρίσι, εντός της οποίας εκτίθενται πίνακες ζωγραφικής του 15ου και του 16ου αιώνα, βρέθηκε πλημμυρισμένη.
Μία αίθουσα στον Λούβρο στο Παρίσι, εντός της οποίας εκτίθενται πίνακες ζωγραφικής του 15ου και του 16ου αιώνα, βρέθηκε πλημμυρισμένη σήμερα το πρωί και, σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες του μουσείου, το συμβάν οφείλεται σε διαρροή νερού.
Λούβρο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Οι ίδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι η αίθουσα βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των έργων τέχνης.
Ποιες αίθουσες είναι κλειστές
Στην ιστοσελίδα του Μουσείου αναφέρεται ότι οι αίθουσες 706 και 708 θα παραμείνουν προς το παρόν κλειστές. Ανάλογο συμβάν είχε σημειωθεί και στις 26 Νοεμβρίου, όταν διαρροή νερού από τις αποχέτευσεις είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η βιβλιοθήκη όπου φυλάσσονται αιγυπτιακά χειρόγραφα, τα οποία υπέστησαν φθορές.
Λίστα από προβλήματα
Αυτό, πάντως, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου.
Οι γαλλικές αρχές αποκάλυψαν εκτεταμένο κύκλωμα απάτης με εισιτήρια και οργανωμένες ξεναγήσεις, που φέρεται να δρούσε επί χρόνια, αποκομίζοντας τεράστια ποσά εις βάρος του ίδιου του μουσείου αλλά και του Château de Versailles.
🇫🇷French authorities have arrested two #Louvre staff members and nine others in a ticket fraud scheme involving inflated prices for unauthorized group tours, mainly targeting Chinese visitors, prompting the museum to launch a new anti-fraud initiative. pic.twitter.com/uCGvF0wgxL
— NewsAspect (@newsaspect) February 12, 2026
Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν εννέα συλλήψεις. Μεταξύ των υπόπτων βρίσκονται δύο υπάλληλοι του Λούβρου, αρκετοί επαγγελματίες ξεναγοί και ένα άτομο που θεωρείται ο εγκέφαλος του δικτύου.
Η υπόθεση δεν αφορά απλώς μεμονωμένες παρατυπίες, αλλά ένα οργανωμένο σύστημα παράνομης εισόδου τουριστικών γκρουπ, με μεθόδους που συνδύαζαν επαναχρησιμοποίηση εισιτηρίων, εικονικές κρατήσεις και παρακάμψεις των επίσημων διαδικασιών.
