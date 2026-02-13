Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά

Ένα ακόμη πλήγμα για το Λούβρο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το διασημότερο μουσείο του κόσμου. Οι γαλλικές αρχές αποκάλυψαν εκτεταμένο κύκλωμα απάτης με εισιτήρια και οργανωμένες ξεναγήσεις, που φέρεται να δρούσε επί χρόνια, αποκομίζοντας τεράστια ποσά εις βάρος του ίδιου του μουσείου αλλά και του Château de Versailles.

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν εννέα συλλήψεις. Μεταξύ των υπόπτων βρίσκονται δύο υπάλληλοι του Λούβρου, αρκετοί επαγγελματίες ξεναγοί και ένα άτομο που θεωρείται ο εγκέφαλος του δικτύου.

Η υπόθεση δεν αφορά απλώς μεμονωμένες παρατυπίες, αλλά ένα οργανωμένο σύστημα παράνομης εισόδου τουριστικών γκρουπ, με μεθόδους που συνδύαζαν επαναχρησιμοποίηση εισιτηρίων, εικονικές κρατήσεις και παρακάμψεις των επίσημων διαδικασιών.

Χρήμα, θυρίδες και ακίνητα

Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 957.000 ευρώ σε μετρητά — μέρος αυτών σε ξένο νόμισμα — καθώς και 486.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Επιπλέον, δεσμεύθηκαν οχήματα και τραπεζικές θυρίδες.

Η συνολική ζημία για το Λούβρο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε περίπου μία δεκαετία δράσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέρος των χρημάτων επενδύθηκε σε ακίνητα στη Γαλλία αλλά και στο Ντουμπάι.

Το «κόλπο» με τα γκρουπ

Η έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν το ίδιο το μουσείο προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, έπειτα από διαπίστωση ύποπτων πρακτικών. Στο μικροσκόπιο βρέθηκε αρχικά ζευγάρι Κινέζων ξεναγών που φέρονται να χρησιμοποιούσαν τα ίδια εισιτήρια επανειλημμένα για διαφορετικούς επισκέπτες.

Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι η πρακτική αυτή δεν ήταν μεμονωμένη. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χώριζαν μεγάλα γκρουπ σε μικρότερα, ώστε να αποφεύγουν την καταβολή του λεγόμενου «δικαιώματος ομιλίας» που καταβάλλουν οι ξεναγοί στο μουσείο. Παράλληλα, οι υποκλοπές και οι παρακολουθήσεις οδήγησαν σε ενδείξεις συνεργασίας με άτομα εντός του Λούβρου, τα οποία φέρεται να λάμβαναν μετρητά για να μην προχωρούν σε ελέγχους.

Δικαστική έρευνα για βαριά αδικήματα

Η εισαγγελία Παρισιού άνοιξε τον Ιούνιο του 2025 επίσημη δικαστική έρευνα για αδικήματα που περιλαμβάνουν απάτη και ξέπλυμα χρήματος σε οργανωμένη μορφή, ενεργητική και παθητική δωροδοκία, καθώς και χρήση πλαστών διοικητικών εγγράφων.

Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα μπορούσε να περνά έως και 20 γκρουπ την ημέρα από τις πύλες του μουσείου.

Το Λούβρο, από την πλευρά του, κάνει λόγο για αυξημένα και πιο σύνθετα περιστατικά απάτης τα τελευταία χρόνια και έχει ήδη ενεργοποιήσει ενισχυμένο σχέδιο πρόληψης και ελέγχου, σε συνεργασία με τις διωκτικές αρχές.