magazin
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λούβρο: Υπό πίεση μετά από μια καταστροφική χρονιά
Culture Live 26 Δεκεμβρίου 2025 | 00:49

Λούβρο: Υπό πίεση μετά από μια καταστροφική χρονιά

Γιατί οι Γάλλοι καλούν το Λούβρο να μην προχωρήσει με την ανακαίνιση ύψους 1,15 δισ. ευρώ - Οι προκλήσεις του 2025

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Ήταν τον περασμένο Ιανουάριο που μπροστά από τη«Μόνα Λίζα» στο Λούβρο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωνε πως το εμβληματικό μουσείο θα ανακαινιζόταν με κόστος 1,15 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μια νέα είσοδο και έναν ξεχωριστό χώρο για το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Κανείς -ούτε ο Μακρόν- δεν υπολόγιζε πως η απίστευτη κλοπή κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος του Οκτωβρίου, θα αποκάλυπτε μια σειρά από προβλήματα, τα οποία επιστεγάστηκαν από απεργία των εργαζομένων για τους μισθούς και την έλλειψη προσωπικού, αναβάλλοντας κάθε μεγαλεπίβολο σχέδιο ανακαίνισης.

«Non» στην ανακαίνιση στο Λούβρο

«Δεν μπορούμε να δαπανήσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια σε μια νέα είσοδο όταν τα κτίρια καταρρέουν», τόνισε στους Financial Times η Elise Muller, φύλακας γκαλερί και εκπρόσωπος του συνδικάτου Sud Culture, καθώς ξεκίνησε η απεργία στις 15 Δεκεμβρίου.

Η κριτική του κρατικού ελεγκτή για τις λανθασμένες δαπάνες έχει εντείνει τις εκκλήσεις για εγκατάλειψη των σχεδίων που ηγήθηκε ο Μακρόν και ανακατεύθυνση της χρηματοδότησης προς τη βασική συντήρηση. Στα τέλη του περασμένου μήνα, μια διαρροή νερού σε μια αιγυπτιακή πτέρυγα προκάλεσε ζημιές σε ακαδημαϊκά βιβλία, ενώ το κλείσιμο άλλων γκαλερί στο μουσείο του Παρισιού λόγω διαρθρωτικών προβλημάτων έχει τροφοδοτήσει φόβους για την κατάσταση του Λούβρου.

Υπό αυτή την πίεση, η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι επικαλέστηκε τον Φιλίπ Ζοστ, τον ανώτερο δημόσιο υπάλληλο που επέβλεψε την ανακατασκευή της Παναγίας των Παρισίων. «Θα αναδιοργανώσει ριζικά το Λούβρο», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ποια Αναγέννηση;

Το έργο «Nouvelle Renaissance» του Μακρόν για το Λούβρο θα έπρεπε να είχε καθορίσει την πολιτιστική του κληρονομιά, όπως ακριβώς η γυάλινη πυραμίδα του μουσείου από τη δεκαετία του 1980 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εκλιπόντα Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν.

Αντ’ αυτού, η σειρά κρίσεων έχει αποκαλύψει πιο βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το μουσείο, αφήνοντας τα συνδικάτα και τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης να ζητούν μεγαλύτερη έμφαση σε πρακτικές λύσεις.
«Δεν θα μείνει τίποτα από αυτό. Το τελικό μεγάλο έργο του Εμανουέλ Μακρόν είναι να πέσει στα νερά του Σηκουάνα», δήλωσε ο Πιερ Ουζουλίας, αρχαιολόγος στην εκπαίδευση και κομμουνιστής γερουσιαστής στην επιτροπή πολιτισμού που εξετάζει την κλοπή.

Ενώ όλοι οι ύποπτοι για την εμπλοκή στην ληστεία του Οκτωβρίου έχουν πλέον συλληφθεί, τα κοσμήματα του στέμματος, στολισμένα με ζαφείρια και διαμάντια, τα οποία είχαν κλαπεί σε μια τολμηρή διάρρηξη επτά λεπτών από ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου, δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Θέματα ασφαλείας στο Λούβρο

Ο ελεγκτής του γαλλικού κράτους επέκρινε το μουσείο μετά την ληστεία για υπερβολικές δαπάνες σε αγορές και πολύ λίγες για την ασφάλεια, σημειώνοντας ότι μόλις 3 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για αναβαθμίσεις ασφαλείας από το 2018 έως το 2024, από τα προγραμματισμένα 83 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, οι κοινοβουλευτικές έρευνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του Λούβρου Λοράνς Ντε Καρς και ο προκάτοχός της, Ζαν-Λικ Μαρτίνεζ, ο οποίος αποχώρησε το 2021, διαχειρίστηκαν το μουσείο, αποκάλυψαν επίσης κραυγαλέες παραλείψεις και μια αποτυχημένη παράδοση καθηκόντων μεταξύ των δύο.

Οι γερουσιαστές έθεσαν ζήτημα ελέγχου ασφαλείας του 2017 και έκθεσης του 2019 που εντόπισε τρωτά σημεία στην Galerie d’Apollon από την οποία κλάπηκαν τα κοσμήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν πλήρως. Η έκθεση του 2019 συνέστησε την ενίσχυση του παραθύρου που τελικά χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες.

Ο Μαρτίνεζ, ο οποίος πραγματοποίησε κάποιες άκομψες και βασικές επισκευές, όπως η ανακαίνιση τουαλετών και πινακίδων, δήλωσε ότι τα σχέδια ασφαλείας του εκτροχιάστηκαν εν μέρει από την πανδημία Covid-19.

Εν τω μεταξύ, η Ντες Καρς υπερασπίστηκε τον εαυτό της, λέγοντας ότι δεν ενημερώθηκε για την έκθεση του 2019 ούτε για τις λεπτομέρειες του ελέγχου του 2017 παρά μόνο μετά την κλοπή. Κάτι που δεν εμπόδισε όμως τις επικρίσεις σε βάρος της για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων ασφαλείας.

Η απεργία

Τα συνδικάτα των εργαζομένων έχουν επικρίνει τα σχέδια προϋπολογισμού του Λούβρου και έχουν προτρέψει το μουσείο να επικεντρωθεί στις επισκευές, ζητώντας «έξυπνα έργα».

Στην απεργία του Δεκεμβρίου, δεκάδες εργαζόμενοι κρατούσαν πλακάτ, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου του πίνακα «Η Σχεδία της Μέδουσας » του Théodore Géricault , με το οποίο αποδοκιμάζονταν οι πολιτικές του Λούβρου για τους «ναυαγούς», καθώς σαστισμένοι τουρίστες και σχολικές ομάδες συγκεντρώνονταν κοντά.

Το προσωπικό κήρυξε παύση στις απεργιακές κινητοποιήσεις μετά από τέσσερις ημέρες, αλλά δήλωσαν ότι θα συναντηθούν ξανά τον Ιανουάριο για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Τα συνδικάτα καταδίκασαν επίσης την πρόταση για αύξηση των τιμών των εισιτηρίων για μη Ευρωπαίους από 22 ευρώ σε 32 ευρώ από τον Ιανουάριο, μια κίνηση που θα έκανε το Λούβρο πιο ακριβό από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, αποκαλώντας το «αντιρεπουμπλικανικό».

Το σχέδιο του 1,15 δισεκατομμυρίου ευρώ αναμένεται να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στους ίδιους πόρους του Λούβρου αντί για τους φορολογούμενους. Αυτό περιλαμβάνει 300 εκατομμύρια ευρώ από τη σύμβαση αδειοδότησης με το παρακλάδι του στο Άμπου Ντάμπι, αλλά το μουσείο πρέπει ακόμη να βρει τα υπόλοιπα χρήματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

Τεχνολογία: Οι «Magnificent Seven» και η νέα τάξη πραγμάτων στην Ουάσιγκτον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Reuters Breakingviews
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream magazin
Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς
Άγια Νύχτα 25.12.25

Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση μιλά για ειρήνη και γαλήνη. Η ιστορική πραγματικότητα, όμως, δείχνει μια Γέννηση που εκτυλίχθηκε σε έναν κόσμο κατοχής, βίας και φόβου — μια ιστορία προσφυγιάς και επιβίωσης που, 2025 χρόνια μετά, μοιάζει ανησυχητικά οικεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Σύνταξη
Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη – Μια cine δεκάδα
«Ηo-Ηo-Ηo» 25.12.25

Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη - Μια cine δεκάδα

Από το Ο Άι Βασίλης είναι Λέρα του Billy Bob Thornton έως τον Richard Attenborough στο Miracle on 34th Street ο σινεκριτικός των Times ανατρέχει στις καλύτερες ερμηνείες του γενειοφόρου δωροδότη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;
Culture Live 25.12.25

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;

Για δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Κι όμως, πίσω από τη ζεστή εικόνα της «Μιας Υπέροχης Ζωής», κρύβονται πιο σύνθετα ερωτήματα για την εξουσία, την αποδοχή και το ποιοι μένουν τελικά στο περιθώριο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη
«Ελεύθεροι και ίσοι» 24.12.25

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τα Χριστούγεννα έκαναν πραγματικά ένα άλμα από μια ζοφερή, θρησκευτική γιορτή στη γιορτή δώρων και διασκέδασης. Η σκοτεινή και συναρπαστική ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Twitter; 24.12.25

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
Εξευτελιστικό; 23.12.25

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Ενώ η απόλυση του Έρικ Στόλτζ από την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» είναι μία από τις πιο διαβόητες στο Χόλιγουντ, η απομάκρυνση της Μελόρα Χάρντιν παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;
2025core 23.12.25

Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;

Οι λέξεις που ξεχώρισαν το 2025 —με κοινό παρονομαστή την τεχνητή νοημοσύνη— δεν περιγράφουν απλώς νέους όρους, αλλά σκιαγραφούν την αμφιθυμία, την κόπωση και την αβεβαιότητα μιας εποχής που μαθαίνει να ζει μαζί με την AI

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Ράσφορντ: «Όταν μεγάλωσα συνειδητοποίησα τι είχε περάσει η μητέρα μου»

Ο Μάρκους Ράσφορντ αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και για τις δυσκολίες που πέρασε η μητέρα του μεγαλώνοντας πέντε παιδιά, τονίζοντας όμως ότι λόγω της φροντίδας της δεν κατάλαβαν ότι ήταν φτωχοί.

Σύνταξη
Τουρκία: Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας – Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις
Διπλωματία 25.12.25

Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας - Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις

Σε μία προκλητική δήλωση-προσέγγιση για την ένταση στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, προέβη η Τουρκία το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Invisible Man» 25.12.25

Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Νέα email από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν αλληλογραφία της Γκισλέιν Μάξγουελ με το μυστηριώδες «A», τον «Invisible Man», με ενδείξεις ότι πρόκειται για τον πρίγκιπα Άντριου, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Χάαλαντ ανέβηκε στη ζυγαριά μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: «Όλα καλά»
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Ο Χάαλαντ ανέβηκε στη ζυγαριά μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: «Όλα καλά»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε ζητήσει από τους παίκτες του να μην πάρουν κιλά στις γιορτές και ο Έρλινγκ Χάαλαντ ζυγίστηκε αμέσως μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ανεβάζοντας τα... αποτελέσματα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γάζα: Ανασύρθηκαν 25 πτώματα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου – Ερειπωμένες οι πόλεις
Δείτε βίντεο 25.12.25

Ανασύρθηκαν 25 πτώματα από τη Γάζα, ανάμεσά τους και μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου - Ερειπωμένες οι πόλεις

Η Γάζα αποτελεί τον «μεγαλύτερο μαζικό τάφο στον κόσμο» αφού πάνω από 10.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του
Ενδοοικογενειακή απειλή 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Παραιτείται ο δικηγόρος του – Αναλαμβάνει την εν διαστάσει σύζυγό του

Ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου αποχώρησε από την εκπροσώπησή του και αναλαμβάνει πλέον τη σύζυγό του. ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη σήμερα έπειτα από καταγγελία που αφορά ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του

Σύνταξη
Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς
Άγια Νύχτα 25.12.25

Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση μιλά για ειρήνη και γαλήνη. Η ιστορική πραγματικότητα, όμως, δείχνει μια Γέννηση που εκτυλίχθηκε σε έναν κόσμο κατοχής, βίας και φόβου — μια ιστορία προσφυγιάς και επιβίωσης που, 2025 χρόνια μετά, μοιάζει ανησυχητικά οικεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κινητοποιήσεις: Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη
Ρεβεγιόν στους δρόμους 25.12.25

Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ήταν ποιητικό» – Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008
Συγχρονισμός 25.12.25

«Ήταν ποιητικό» - Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008

«Όταν ακούω τη φωνή της, η καρδιά μου γεμίζει ζεστασιά και θυμάμαι πόσο τυχερή ήμουν που με αγάπησε τόσο βαθιά» λέει στο People η κόρη της Έρθα Κιτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
«Πού είναι ο Τζο;» 25.12.25

Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»

Σύνταξη
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο