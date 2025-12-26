Λούβρο: Υπό πίεση μετά από μια καταστροφική χρονιά

Ήταν τον περασμένο Ιανουάριο που μπροστά από τη«Μόνα Λίζα» στο Λούβρο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωνε πως το εμβληματικό μουσείο θα ανακαινιζόταν με κόστος 1,15 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μια νέα είσοδο και έναν ξεχωριστό χώρο για το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Κανείς -ούτε ο Μακρόν- δεν υπολόγιζε πως η απίστευτη κλοπή κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος του Οκτωβρίου, θα αποκάλυπτε μια σειρά από προβλήματα, τα οποία επιστεγάστηκαν από απεργία των εργαζομένων για τους μισθούς και την έλλειψη προσωπικού, αναβάλλοντας κάθε μεγαλεπίβολο σχέδιο ανακαίνισης.

«Non» στην ανακαίνιση στο Λούβρο

«Δεν μπορούμε να δαπανήσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια σε μια νέα είσοδο όταν τα κτίρια καταρρέουν», τόνισε στους Financial Times η Elise Muller, φύλακας γκαλερί και εκπρόσωπος του συνδικάτου Sud Culture, καθώς ξεκίνησε η απεργία στις 15 Δεκεμβρίου.

Η κριτική του κρατικού ελεγκτή για τις λανθασμένες δαπάνες έχει εντείνει τις εκκλήσεις για εγκατάλειψη των σχεδίων που ηγήθηκε ο Μακρόν και ανακατεύθυνση της χρηματοδότησης προς τη βασική συντήρηση. Στα τέλη του περασμένου μήνα, μια διαρροή νερού σε μια αιγυπτιακή πτέρυγα προκάλεσε ζημιές σε ακαδημαϊκά βιβλία, ενώ το κλείσιμο άλλων γκαλερί στο μουσείο του Παρισιού λόγω διαρθρωτικών προβλημάτων έχει τροφοδοτήσει φόβους για την κατάσταση του Λούβρου.

Υπό αυτή την πίεση, η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι επικαλέστηκε τον Φιλίπ Ζοστ, τον ανώτερο δημόσιο υπάλληλο που επέβλεψε την ανακατασκευή της Παναγίας των Παρισίων. «Θα αναδιοργανώσει ριζικά το Λούβρο», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ποια Αναγέννηση;

Το έργο «Nouvelle Renaissance» του Μακρόν για το Λούβρο θα έπρεπε να είχε καθορίσει την πολιτιστική του κληρονομιά, όπως ακριβώς η γυάλινη πυραμίδα του μουσείου από τη δεκαετία του 1980 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εκλιπόντα Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν.

Αντ’ αυτού, η σειρά κρίσεων έχει αποκαλύψει πιο βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το μουσείο, αφήνοντας τα συνδικάτα και τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης να ζητούν μεγαλύτερη έμφαση σε πρακτικές λύσεις.

«Δεν θα μείνει τίποτα από αυτό. Το τελικό μεγάλο έργο του Εμανουέλ Μακρόν είναι να πέσει στα νερά του Σηκουάνα», δήλωσε ο Πιερ Ουζουλίας, αρχαιολόγος στην εκπαίδευση και κομμουνιστής γερουσιαστής στην επιτροπή πολιτισμού που εξετάζει την κλοπή.

Ενώ όλοι οι ύποπτοι για την εμπλοκή στην ληστεία του Οκτωβρίου έχουν πλέον συλληφθεί, τα κοσμήματα του στέμματος, στολισμένα με ζαφείρια και διαμάντια, τα οποία είχαν κλαπεί σε μια τολμηρή διάρρηξη επτά λεπτών από ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου, δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Θέματα ασφαλείας στο Λούβρο

Ο ελεγκτής του γαλλικού κράτους επέκρινε το μουσείο μετά την ληστεία για υπερβολικές δαπάνες σε αγορές και πολύ λίγες για την ασφάλεια, σημειώνοντας ότι μόλις 3 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για αναβαθμίσεις ασφαλείας από το 2018 έως το 2024, από τα προγραμματισμένα 83 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, οι κοινοβουλευτικές έρευνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια του Λούβρου Λοράνς Ντε Καρς και ο προκάτοχός της, Ζαν-Λικ Μαρτίνεζ, ο οποίος αποχώρησε το 2021, διαχειρίστηκαν το μουσείο, αποκάλυψαν επίσης κραυγαλέες παραλείψεις και μια αποτυχημένη παράδοση καθηκόντων μεταξύ των δύο.

Οι γερουσιαστές έθεσαν ζήτημα ελέγχου ασφαλείας του 2017 και έκθεσης του 2019 που εντόπισε τρωτά σημεία στην Galerie d’Apollon από την οποία κλάπηκαν τα κοσμήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν πλήρως. Η έκθεση του 2019 συνέστησε την ενίσχυση του παραθύρου που τελικά χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες.

Ο Μαρτίνεζ, ο οποίος πραγματοποίησε κάποιες άκομψες και βασικές επισκευές, όπως η ανακαίνιση τουαλετών και πινακίδων, δήλωσε ότι τα σχέδια ασφαλείας του εκτροχιάστηκαν εν μέρει από την πανδημία Covid-19.

Εν τω μεταξύ, η Ντες Καρς υπερασπίστηκε τον εαυτό της, λέγοντας ότι δεν ενημερώθηκε για την έκθεση του 2019 ούτε για τις λεπτομέρειες του ελέγχου του 2017 παρά μόνο μετά την κλοπή. Κάτι που δεν εμπόδισε όμως τις επικρίσεις σε βάρος της για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων ασφαλείας.

Η απεργία

Τα συνδικάτα των εργαζομένων έχουν επικρίνει τα σχέδια προϋπολογισμού του Λούβρου και έχουν προτρέψει το μουσείο να επικεντρωθεί στις επισκευές, ζητώντας «έξυπνα έργα».

Στην απεργία του Δεκεμβρίου, δεκάδες εργαζόμενοι κρατούσαν πλακάτ, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου του πίνακα «Η Σχεδία της Μέδουσας » του Théodore Géricault , με το οποίο αποδοκιμάζονταν οι πολιτικές του Λούβρου για τους «ναυαγούς», καθώς σαστισμένοι τουρίστες και σχολικές ομάδες συγκεντρώνονταν κοντά.

Το προσωπικό κήρυξε παύση στις απεργιακές κινητοποιήσεις μετά από τέσσερις ημέρες, αλλά δήλωσαν ότι θα συναντηθούν ξανά τον Ιανουάριο για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Τα συνδικάτα καταδίκασαν επίσης την πρόταση για αύξηση των τιμών των εισιτηρίων για μη Ευρωπαίους από 22 ευρώ σε 32 ευρώ από τον Ιανουάριο, μια κίνηση που θα έκανε το Λούβρο πιο ακριβό από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, αποκαλώντας το «αντιρεπουμπλικανικό».

Το σχέδιο του 1,15 δισεκατομμυρίου ευρώ αναμένεται να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στους ίδιους πόρους του Λούβρου αντί για τους φορολογούμενους. Αυτό περιλαμβάνει 300 εκατομμύρια ευρώ από τη σύμβαση αδειοδότησης με το παρακλάδι του στο Άμπου Ντάμπι, αλλά το μουσείο πρέπει ακόμη να βρει τα υπόλοιπα χρήματα.