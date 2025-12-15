Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα

Αντιμέτωπο με νέες αναταράξεις βρίσκεται το Λούβρο, καθώς τα σωματεία των εργαζομένων προκήρυξαν απεργία από τη Δευτέρα, προειδοποιώντας για πιθανό μερικό ή και πλήρες κλείσιμο του μουσείου τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Guardian.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, η κατάσταση των υποδομών και η απόφαση αύξησης της τιμής εισιτηρίου για επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρόνιες αδυναμίες στην επιφάνεια

Το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, που απασχολεί περίπου 2.100 εργαζομένους, περνά μια περίοδο έντονης πίεσης, έπειτα από μια αλυσίδα περιστατικών που ανέδειξαν χρόνιες αδυναμίες.

Τον Οκτώβριο, τέσσερις δράστες εισέβαλαν μέρα μεσημέρι στο Λούβρο και αφαίρεσαν γαλλικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατ. ευρώ, διαφεύγοντας μέσα σε λίγα λεπτά. Παρά τις συλλήψεις, τα κλοπιμαία δεν έχουν εντοπιστεί.

Τον Νοέμβριο, διαρροή νερού προκάλεσε ζημιές σε 300 έως 400 περιοδικά, βιβλία και έγγραφα στο αιγυπτιακό τμήμα, ενώ στη συνέχεια έκλεισε γκαλερί με εννέα αίθουσες αρχαίων ελληνικών κεραμικών λόγω φόβων για την ασφάλεια της οροφής.

Τα τρία συνδικάτα του μουσείου – CGT, Sud και CFDT – κάνουν λόγο για «συσσωρευμένη εγκατάλειψη» και καταγγέλλουν ότι το προσωπικό έχει μετατραπεί στον τελευταίο παράγοντα που αποτρέπει τη γενικευμένη κατάρρευση.

Όπως επισημαίνουν, από το 2015 έχουν χαθεί περίπου 200 θέσεις εργασίας, πολλές από αυτές στον κρίσιμο τομέα της φύλαξης, την ώρα που το Λούβρο υποδέχεται σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Οι αυξήσεις στα εισιτήρια

Ιδιαίτερη ένταση προκαλεί και η απόφαση για αύξηση κατά 45% του εισιτηρίου για επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Από τον Ιανουάριο, τουρίστες από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Κίνα θα πληρώνουν 32 ευρώ για την είσοδο στο μουσείο.

Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν το μέτρο άδικο και αντίθετο με την αρχή της καθολικής πρόσβασης στον πολιτισμό, υποστηρίζοντας ότι οι επισκέπτες καλούνται να καλύψουν το κόστος ετών υποχρηματοδότησης.

Την ίδια ώρα, εκθέσεις ελέγχου και έρευνες που ακολούθησαν τη ληστεία μιλούν ανοιχτά για υποεπένδυση στην ασφάλεια και σοβαρή υποτίμηση των κινδύνων. Ανώτατοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι το μουσείο έδωσε προτεραιότητα σε εντυπωσιακές δράσεις, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την προστασία των συλλογών και του προσωπικού.

Η κυβέρνηση έχει αναθέσει μελέτη για βαθιά αναδιοργάνωση του Λούβρου, ενώ η διεύθυνση του μουσείου εδώ και καιρό προειδοποιεί ότι η επίσκεψη σε ένα υπερκορεσμένο και γερασμένο κτίριο έχει μετατραπεί σε δοκιμασία.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το σχέδιο για νέα είσοδο και αυτόνομη αίθουσα για τη Μόνα Λίζα, σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης ενός μουσείου που μοιάζει να έχει φτάσει στα όριά του.