Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα
15 Δεκεμβρίου 2025 | 16:49

Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις μπαίνει από τη Δευτέρα το Λούβρο, με τα σωματεία να προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου λόγω ελλείψεων προσωπικού, προβλημάτων ασφάλειας και αυξήσεων εισιτηρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα σνακ που σου «παίρνουν» την κούραση της δουλειάς

Τα σνακ που σου «παίρνουν» την κούραση της δουλειάς

Αντιμέτωπο με νέες αναταράξεις βρίσκεται το Λούβρο, καθώς τα σωματεία των εργαζομένων προκήρυξαν απεργία από τη Δευτέρα, προειδοποιώντας για πιθανό μερικό ή και πλήρες κλείσιμο του μουσείου τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Guardian.

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, η κατάσταση των υποδομών και η απόφαση αύξησης της τιμής εισιτηρίου για επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρόνιες αδυναμίες στην επιφάνεια

Το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, που απασχολεί περίπου 2.100 εργαζομένους, περνά μια περίοδο έντονης πίεσης, έπειτα από μια αλυσίδα περιστατικών που ανέδειξαν χρόνιες αδυναμίες.

Τον Οκτώβριο, τέσσερις δράστες εισέβαλαν μέρα μεσημέρι στο Λούβρο και αφαίρεσαν γαλλικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατ. ευρώ, διαφεύγοντας μέσα σε λίγα λεπτά. Παρά τις συλλήψεις, τα κλοπιμαία δεν έχουν εντοπιστεί.

Τον Νοέμβριο, διαρροή νερού προκάλεσε ζημιές σε 300 έως 400 περιοδικά, βιβλία και έγγραφα στο αιγυπτιακό τμήμα, ενώ στη συνέχεια έκλεισε γκαλερί με εννέα αίθουσες αρχαίων ελληνικών κεραμικών λόγω φόβων για την ασφάλεια της οροφής.

Τα τρία συνδικάτα του μουσείου – CGT, Sud και CFDT – κάνουν λόγο για «συσσωρευμένη εγκατάλειψη» και καταγγέλλουν ότι το προσωπικό έχει μετατραπεί στον τελευταίο παράγοντα που αποτρέπει τη γενικευμένη κατάρρευση.

Όπως επισημαίνουν, από το 2015 έχουν χαθεί περίπου 200 θέσεις εργασίας, πολλές από αυτές στον κρίσιμο τομέα της φύλαξης, την ώρα που το Λούβρο υποδέχεται σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Οι αυξήσεις στα εισιτήρια

Ιδιαίτερη ένταση προκαλεί και η απόφαση για αύξηση κατά 45% του εισιτηρίου για επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Από τον Ιανουάριο, τουρίστες από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Κίνα θα πληρώνουν 32 ευρώ για την είσοδο στο μουσείο.

Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν το μέτρο άδικο και αντίθετο με την αρχή της καθολικής πρόσβασης στον πολιτισμό, υποστηρίζοντας ότι οι επισκέπτες καλούνται να καλύψουν το κόστος ετών υποχρηματοδότησης.

Την ίδια ώρα, εκθέσεις ελέγχου και έρευνες που ακολούθησαν τη ληστεία μιλούν ανοιχτά για υποεπένδυση στην ασφάλεια και σοβαρή υποτίμηση των κινδύνων. Ανώτατοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι το μουσείο έδωσε προτεραιότητα σε εντυπωσιακές δράσεις, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την προστασία των συλλογών και του προσωπικού.

Η κυβέρνηση έχει αναθέσει μελέτη για βαθιά αναδιοργάνωση του Λούβρου, ενώ η διεύθυνση του μουσείου εδώ και καιρό προειδοποιεί ότι η επίσκεψη σε ένα υπερκορεσμένο και γερασμένο κτίριο έχει μετατραπεί σε δοκιμασία.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το σχέδιο για νέα είσοδο και αυτόνομη αίθουσα για τη Μόνα Λίζα, σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης ενός μουσείου που μοιάζει να έχει φτάσει στα όριά του.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το άλμα της Eurobank έδωσε το θετικό πρόσημο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το άλμα της Eurobank έδωσε το θετικό πρόσημο

Vita.gr
Γιορτές: Η τέλεια στιγμή για… υπερκόπωση- Πώς την προλαβαίνουμε;

Γιορτές: Η τέλεια στιγμή για… υπερκόπωση- Πώς την προλαβαίνουμε;

Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του
15.12.25

Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Η είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και τη συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας σόκαρε τον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Ένα τραγικό τέλος για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας LIMINAL. Το πρόγραμμα της συναυλίας αντλεί από το νέο του άλμπουμ — του οποίου η κυκλοφορία θα προηγηθεί της περιοδείας — καθώς και από επιλεγμένες στιγμές της μέχρι σήμερα δημιουργικής του πορείας.

Σύνταξη
Ο Έντι Ράμα στις μεγάλες φουάρ, με αντιδράσεις: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ως καλλιτέχνης στη Frieze και την Art Basel
Ο Έντι Ράμα στις μεγάλες φουάρ, με αντιδράσεις: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ως καλλιτέχνης στη Frieze και την Art Basel

Με έργα που κινούνται ανάμεσα στο σχέδιο, τη ζωγραφική και τη γλυπτική, ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε φέτος στις Frieze London και Art Basel Paris όχι ως πολιτικός, αλλά ως εικαστικός καλλιτέχνης — μια παρουσία που προκάλεσε συζητήσεις στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»
«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»

Στη διάρκεια της ακμής του, τη δεκαετία του '80, το δίκτυο ήταν ένα άγριο μέρος με λίγους κανόνες. Ο Tom Freston, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης που δημιούργησε το μουσικό δίκτυο MTV τώρα παρακολουθεί την κατάρρευσή του. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «UNPLUGGED: Adventures from MTV to Timbuktu».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες
Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες

Η προσφορά–μαμούθ του Netflix για τη Warner Bros. δεν σηματοδοτεί απλώς μια νέα εποχή στο streaming, αλλά μια ανησυχητική επιστροφή σε ολιγοπωλιακούς κανόνες εξουσίας που θυμίζουν το παλιό Χόλιγουντ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το New Yorker έγινε 100 ετών – Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό
Το New Yorker έγινε 100 ετών - Ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά το πρωτοποριακό, γεμάτο αυτοπεποίθηση περιοδικό

Ο σκηνοθέτης Μάρσαλ Κάρι αποκαλύπτει τα μυστικά του αγαπημένου εντύπου σε μια αποκαλυπτική και εορταστική νέα ταινία με τίτλο «The New Yorker at 100».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Rage Bait», «παρακοινωνικός» – Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής
«Rage Bait», «παρακοινωνικός» - Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, οι λεξικογράφοι και οι γλωσσολόγοι των πιο γνωστών και χρησιμοποιούμενων λεξικών στον κόσμο έχουν ξεκινήσει το ετήσιο τελετουργικό τους, προσπαθώντας να αποτυπώσουν το πνεύμα της εποχής με μια μόνο λέξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έκπληξη! Η ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, σε σενάριο του έφηβου γιου της, είναι ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα»
Έκπληξη! Η ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, σε σενάριο του έφηβου γιου της, είναι ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα»

Αφήστε κατά μέρος κάθε κυνισμό για τα «nepo baby» — το Goodbye June, εμπνευσμένο από το θάνατο της μητέρας της σταρ, είναι υπέροχα ακατέργαστο, συγκινητικό κι αστείο. Η Κέιτ Γουίνσλετ κι ο γιος της, Τζο Άντερς, είναι αχτύπητο δίδυμο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»
Ο δημιουργός του Grand Theft Auto προειδοποιεί για την AI: «Αν αφήσεις το κινητό να σκέφτεται για σένα, χάνεις τον έλεγχο»

Ο δημιουργός του Grand Theft Auto περνά από τα videogames στη λογοτεχνία για να προειδοποιήσει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ψυχαγωγεί απλώς, αλλά αρχίζει να σκέφτεται για εμάς — με απρόβλεπτο κόστος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά
Από το Βατικανό στον Καναδά: Επιστρέφουν πολιτιστικά αντικείμενα ιθαγενών κοινοτήτων έναν αιώνα μετά

Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, το Βατικανό επέστρεψε στον Καναδά 62 πολιτιστικά αντικείμενα με ρίζες σε κοινότητες Πρώτων Εθνών, Ινουίτ και Μετίς, τα οποία φυλάσσονται προσωρινά στο Καναδικό Μουσείο Ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;
Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;

Σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι, η ταινία «The Drama» κάνει κύκλους γύρω από τους Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον, ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι, του οποίου η ευτυχία δοκιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έγινε viral: Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς – Ο λύκος που έγινε… αρνάκι
Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της χρονιάς - Viral ο λύκος που έγινε… αρνάκι

Με σχεδόν 2,5 εκατ. προβολές μέσα σε δέκα ημέρας η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση ενός γαλλικού σούπερ μάρκετ έγινε γρήγορα viral πηγαίνοντας κόντρα στην τάση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνταξη
Απεβίωσε η Ειρήνη Μαρινάκη
Απεβίωσε η Ειρήνη Μαρινάκη

Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, απεβίωσε σήμερα στην οικία της.

Σύνταξη
Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»
Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη την Βαλένθια στο ΣΕΦ και το πρώτο ζητούμενο για την ομάδα του Μπαρτζώκα είναι η καλή άμυνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του – Ποιος είναι ο 32χρονος Νικ
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ συνελήφθη για τις δολοφονίες των γονιών του – Ποιος είναι ο 32χρονος Νικ

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ, συνελήφθη λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες του σκηνοθετη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ – Βίντεο ντοκουμέντο
Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ – Βίντεο ντοκουμέντο

Πρόκειται για την ίδια μάρκα αυτοκινήτου και χρώματος με αυτό του 33χρονου ανιψιού που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
«Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους
«Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους

Οι νοσηλείες από γρίπη στην Αγγλία αυξήθηκαν περισσότερο από 50% στις αρχές Δεκεμβρίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κορύφωση της επιδημίας δεν έχει έρθει ακόμη. Οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν μισθολογικά και αιτήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Ο Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ
Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Ο Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ

Το φαινόμενο Κάιλι Μινόγκ χτύπησε ξανά, καθώς το άλμπουμ της Kylie Christmas (Fully Wrapped) από το 2015 βρέθηκε στην κορυφή των UK Charts - η 11η φορά που το καταφέρνει.

Σύνταξη
Κυψέλη: «Από τύχη σώθηκε η 14χρονη» – Έβαλε το χέρι και δεν καρφώθηκε το μαχαίρι στην κοιλιά της
Κυψέλη: «Από τύχη σώθηκε η 14χρονη» – Έβαλε το χέρι και δεν καρφώθηκε το μαχαίρι στην κοιλιά της

Σημειώνεται πως η 16χρονη βρισκόταν για πρώτη ημέρα στο συγκεκριμένο σχολείο. στην Κυψέλη - Είχε απομακρυνθεί από το προηγούμενο σχολείο λόγω προβληματικής συμπεριφοράς.

Σύνταξη
Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»
Ένοπλες Δυνάμεις: Οι αλλαγές σε καριέρες, μισθούς, σχολές, στράτευση - Κατατέθηκε το νομοσχέδιο

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αύξηση της στελέχωσης των υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα αυτών που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές.

Σύνταξη
Ουκρανία και Γερμανία συμφώνησαν σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων
Ουκρανία και Γερμανία συμφώνησαν σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

Τα σχέδια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ισπανία: Εν μέσω σεξουαλικών σκανδάλων που πλήττουν την κυβέρνηση, ο Σάντσεθ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του στο φεμινισμό
Εν μέσω σεξουαλικών σκανδάλων που πλήττουν την κυβέρνηση, ο Σάντσεθ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του στο φεμινισμό

Όταν ο Σάντσεθ ανέλαβε την εξουσία το 2018, υποστήριξε ότι ηγείται της «πιο φεμινιστικής κυβέρνησης στην ιστορία», με 11 από τα 17 υπουργεία της χώρας να διευθύνονται από γυναίκες

Σύνταξη
Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα – «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»
Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα - «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»

«Βαρύ» το κλίμα που επικρατεί, σε πρώτο χρόνο, στον αγροτικό κόσμο μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα. «Δεν πάμε σε διάλογο με υποσχέσεις και θα», λένε και ζητάνε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παραμένουν στα μπλόκα.

Σύνταξη
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025
Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συμπαρατάσσεται με την ΚΕΔΕ και κλείνει συμβολικά το Δήμο αύριο 16 Δεκεμβρίου με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας και με εξαίρεση τη λειτουργία όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Σύνταξη
