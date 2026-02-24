newspaper
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Γαλλία: Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου – Τέσσερις μήνες μετά τη «διάρρηξη του αιώνα»
Κόσμος 24 Φεβρουαρίου 2026, 21:04

Γαλλία: Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου – Τέσσερις μήνες μετά τη «διάρρηξη του αιώνα»

Η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ υπέβαλε την παραίτησή της, την οποία έκανε δεκτή ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Spotlight

Η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της, τέσσερις μήνες μετά την αποκαλούμενη «διάρρηξη του αιώνα».

Τον περασμένο Ιανουάριο ήρθαν στη δημοσιότητα και νέα πλάνα από τη διάρρηξη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτησή της, χαιρετίζοντας την «πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση ώστε να υλοποιήσει σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου έκανε τον γύρο του κόσμου στις 19 Οκτωβρίου, καθώς οι κλέφτες άρπαξαν κοσμήματα του Στέμματος – εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 90 εκατ. ευρώ – χρησιμοποιώντας ένα κοινό ανυψωτικό μηχάνημα.

Τον περασμένο Ιανουάριο ήρθαν στη δημοσιότητα και νέα πλάνα από τη διάρρηξη.

Τα βίντεο προέρχονται από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του μουσείου και προβλήθηκαν από τις γαλλικές τηλεοπτικές εκπομπές «Complément d’enquête» και «Sept à Huit».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Τράπεζες
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

inWellness
inTown
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ
Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ

Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής
Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής

Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν
Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία
London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

