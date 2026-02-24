Η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της, τέσσερις μήνες μετά την αποκαλούμενη «διάρρηξη του αιώνα».

Τον περασμένο Ιανουάριο ήρθαν στη δημοσιότητα και νέα πλάνα από τη διάρρηξη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτησή της, χαιρετίζοντας την «πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση ώστε να υλοποιήσει σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Louvre museum director resigns following last year’s «heist of the century» theft of $100 million worth of jewels.https://t.co/cYQ9QnyYZb — CNN (@CNN) February 24, 2026

Η κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου έκανε τον γύρο του κόσμου στις 19 Οκτωβρίου, καθώς οι κλέφτες άρπαξαν κοσμήματα του Στέμματος – εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 90 εκατ. ευρώ – χρησιμοποιώντας ένα κοινό ανυψωτικό μηχάνημα.

Τον περασμένο Ιανουάριο ήρθαν στη δημοσιότητα και νέα πλάνα από τη διάρρηξη.

Τα βίντεο προέρχονται από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του μουσείου και προβλήθηκαν από τις γαλλικές τηλεοπτικές εκπομπές «Complément d’enquête» και «Sept à Huit».

Δείτε σχετικό βίντεο: