Φόβους για πανδημία από γρίπη των ζώων εκφράζει ο ΠΟΥ

Περίπου ένα δισεκατομμύριο περιστατικά γρίπης καταγράφονται κάθε χρόνο διεθνώς, εκ των οποίων τα 3-5 εκατομμύρια νοσούν βαριά. Η γρίπη προκαλεί 290.000-650.000 θανάτους κάθε χρόνο.

Η γρίπη συνεχίζει να απασχολεί έντονα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη διεθνή ιατρική κοινότητα, όχι μόνο εξαιτίας των επιπτώσεων της νόσου, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι ο ιός μεταλλάσσεται συνεχώς. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο φετεινός υπότυπος Κ, που προέρχεται από την γρίπη των πτηνών Α Η3Ν2.

Δεδομένης όμως η αύξησης των ζωονόσων, ασθενειών δηλαδή που μεταπηδούν από τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά και της δυνατότητας του ιού της γρίπης να προκαλέσει πανδημία, οι συστάσεις τώρα του ΠΟΥ εστιάζουν στην προσπάθεια ανάπτυξης εμβολίου κατά της γρίπης των πτηνών και των χοίρων, με έμφαση στη γρίπη των πτηνών για την επόμενη χειμερινή περίοδο στο βόρειο ημισφαίριο.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 25 προσβολές ανθρώπων από γρίπη ζώων, σε έξι χώρες.

Οι αλλαγές του ιού είναι η αιτία που κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρίπης είναι διαφορετικό και περιλαμβάνει τους τύπους του ιού που καταγράφονται από το διεθνές σύστημα επιτήρησης GISRS, που λειτουργεί εδώ και 75 χρόνια.

Για την εξέλιξη του ιού της γρίπης και την ανάπτυξη των νέων εμβολίων της επομένης χειμερινής περιόδου, οι ειδικές επιτροπές συνεδρίαζαν καθόλη την εβδομάδα που πέρασε, προκειμένου να καταλήξουν στη σύνθεση του νέου αντιγριπικού εμβολίου.

Η προσωρινή διευθύντρια του τμήματος Διαχείρισης Επιδημιών και Πανδημιών του ΠΟΥ δρ Μαρία Βαν Κερκχόβε, επεσήμανε ότι οι μεταλλάξεις του ιού της γρίπης είναι αυτές που απαιτούν την μόνιμη επαγρύπνηση του συστήματος επιτήρησης GISRS, η πλατφόρμα του οποίου παρέχει δεδομένα επιδημιολογίας και νοσηρότητας του ιού, και χρησιμεύει ως σύστημα συναγερμού παγκοσμίως για τα καινούρια στελέχη του ιού της γρίπης, αλλά και άλλων παθογόνων που προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις. Παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από 140-160 χώρες, συλλέγοντας περίπου 10-12 εκατομμύρια δείγματα ετησίως.

Ο φόβος νέας πανδημίας

Σημείωσε ακόμη ότι «οι τελευταίες συστάσεις των ειδικών περιλαμβάνουν και μια ειδική έκθεση για τη γρίπη που προέρχεται από ζώα και παραθέτει τα χαρακτηριστικά των τελευταίων στελεχών γρίπης ως ζωονόσου με τα αντιγόνα και τα γενετικά χαρακτηριστικά τους, ενώ συνοδεύεται και από συστάσεις για την ανάπτυξη σχετικών εμβολίων με τους ιούς υποψήφιους να συμπεριληφθούν στα εμβόλια για πρόληψη μιας πιθανής πανδημίας».

Σύμφωνα με την δρ Βαν Κερκχόβε, «φέτος, στην τρέχουσα χειμερινή περίοδο, ο υπότυπος Κ της γρίπης, ήταν ο τύπος που επικράτησε, με αποτέλεσμα ο ΠΟΥ να συνιστά την συμπερίληψή του και στο εμβόλιο της χειμερινής περιόδου 2026-2027 για το βόρειο ημισφαίριο. Πρόκειται για τον ιό Α Η3Ν2 –J.2.4.1. Ο τύπος αυτός εμφανίστηκε τον Ιούλιο – Αύγουστο 2025 και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε ολόκληρο τον κόσμο, οδηγώντας το κύμα της γρίπης να φτάσει γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ένταση σε πολλές χώρες. Επικράτησε διεθνώς και τώρα συμπεριλαμβάνεται στο συνιστώμενο αντιγριπικό εμβόλιο για το 2026-2027.

Αντίστοιχα στο νέο αντιγριπικό εμβόλιο θα περιλαμβάνεται και ο τύπος της γρίπης Β, λόγω των πιθανών μεταλλάξεων, παρότι ο ιός ινφλουέντζας Β ήταν περιορισμένος φέτος».

Γρίπη – η ζωονόσος στον άνθρωπο

Η επικεφαλής του τμήματος Επιδημιών και Πανδημιών, σημείωσε ότι «από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 25 προσβολές ανθρώπων από γρίπη ζώων, σε έξι χώρες. Οι περισσότεροι από αυτούς εκτέθηκαν στον ιό απ ευθείας από μολυσμένα ζώα ή το περιβάλλον τους και δεν καταγράφηκε μετάδοση των μολύνσεων αυτών από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Όμως εξαιτίας των κρουσμάτων αυτών, και δεδομένου ότι οι ιοί της ινφλουέντζας των ζώων εξελίσσονται και αυτοί, ο ΠΟΥ στις νεότερες συστάσεις του προτείνει τους υποψήφιους ιούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εμβολίων, στην περίπτωση που υπάρξει κίνδυνος πανδημίας.

Ιδιαίτερη σύσταση γίνεται για τον ιό της γρίπης των πτηνών Α Η9Ν2».

Τα καινούρια εμβόλια

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα συνήθη αντιγριπικά εμβόλια για την χειμερινή περίοδο 2026-2027 συστήνεται να περιλαμβάνουν: