Γρίπη: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» 4χρονο αγοράκι έπειτα από επιπλοκές
Στην ίδια μονάδα παραμένει διασωληνωμένο το 6χρονο κοριτσάκι το οποίο υπέστη εγκεφαλίτιδα κατά τη διάρκεια της τετραήμερης νοσηλείας της από γρίπη
- Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από σχολείο - Φέρει ελαφρά τραύματα
- Νέα τραγωδία με βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του
- H Amazon προχωρά σε ακόμα 16.000 απολύσεις εν μέσω κούρσας για την ΑΙ
- Χειμερινές εκπτώσεις: Τα προϊόντα που δεν πρέπει να χάσεις
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα 4χρονο αγοράκι έπειτα από επιπλοκές της γρίπης Α.
Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την υψηλή μεταδοτικότητα της υπο-παραλλαγής Κ
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση του παιδιού έχει σταθεροποιηθεί, ενώ στην ίδια μονάδα παραμένει διασωληνωμένο το 6χρονο κοριτσάκι που υπέστη εγκεφαλίτιδα έπειτα από επιπλοκή γρίπης στη διάρκεια τετραήμερης νοσηλείας.
Η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας της υπο-παραλλαγής Κ. Το στέλεχος αυτό της γρίπης Α μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και δύο ημέρες πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων.
Να σημειωθεί ότι το φορτίο της γρίπης στην κοινότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα με χαμηλή υποχώρηση και αναμένεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει μέχρι τα μέσα Μαρτίου.
Γρίπη: «Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα»
Η γιατρός και αντιπρόεδρος της ΟΕΓΝΕ, Ματίνα Παγώνη, είχε προειδοποιήσει – μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό την περασμένη Δευτέρα – ότι το πρόβλημα με τη γρίπη τώρα είναι ότι το στέλεχος Κ την κάνει εξαιρετικά μεταδοτική.
«Μπορεί να είσαι σε μια αίθουσα και να κολλήσουν όλοι, με τα άλλα στελέχη της γρίπης δεν το είχαμε αυτό» τόνισε υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η έξαρση θα κρατήσει μέχρι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
«Επειδή είναι ιδιαίτερο το στέλεχος αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εμβολιαστούμε, ιδιαίτερα οι ομάδες με τα υποκείμενα νοσήματα. Οι μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα ανεμβολίαστοι μπήκαν εισαγωγή, οι υπόλοιποι δώσαμε οδηγίες πήραν αντιικά φάρμακα και πήγανε στο σπίτι. Αυτοί που είχαν προβλήματα και δεν εμβολιάστηκαν είχαν 40 πυρετό».
«Ο οργανισμός ταλαιπωρείται πάρα πολύ, ειδικά τα παιδάκια. Όταν το παιδί το πρωί έχει πυρετό μην το στέλνεις στο σχολείo», υπογράμμισε σε άλλο σημείο η κ. Παγώνη.
- Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
- Νέο κλειστό προπονητήριο στη Νέα Ερυθραία
- Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής
- Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
- Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
- Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα
- Live ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική για την τραγωδία στη «Βιολάντα»
- Χειμερινές εκπτώσεις: Τα προϊόντα που δεν πρέπει να χάσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις