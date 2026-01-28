Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα 4χρονο αγοράκι έπειτα από επιπλοκές της γρίπης Α.

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την υψηλή μεταδοτικότητα της υπο-παραλλαγής Κ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση του παιδιού έχει σταθεροποιηθεί, ενώ στην ίδια μονάδα παραμένει διασωληνωμένο το 6χρονο κοριτσάκι που υπέστη εγκεφαλίτιδα έπειτα από επιπλοκή γρίπης στη διάρκεια τετραήμερης νοσηλείας.

Η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας της υπο-παραλλαγής Κ. Το στέλεχος αυτό της γρίπης Α μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και δύο ημέρες πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων.

Να σημειωθεί ότι το φορτίο της γρίπης στην κοινότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα με χαμηλή υποχώρηση και αναμένεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Γρίπη: «Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα»

Η γιατρός και αντιπρόεδρος της ΟΕΓΝΕ, Ματίνα Παγώνη, είχε προειδοποιήσει – μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό την περασμένη Δευτέρα – ότι το πρόβλημα με τη γρίπη τώρα είναι ότι το στέλεχος Κ την κάνει εξαιρετικά μεταδοτική.

«Μπορεί να είσαι σε μια αίθουσα και να κολλήσουν όλοι, με τα άλλα στελέχη της γρίπης δεν το είχαμε αυτό» τόνισε υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η έξαρση θα κρατήσει μέχρι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου.

«Επειδή είναι ιδιαίτερο το στέλεχος αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εμβολιαστούμε, ιδιαίτερα οι ομάδες με τα υποκείμενα νοσήματα. Οι μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα ανεμβολίαστοι μπήκαν εισαγωγή, οι υπόλοιποι δώσαμε οδηγίες πήραν αντιικά φάρμακα και πήγανε στο σπίτι. Αυτοί που είχαν προβλήματα και δεν εμβολιάστηκαν είχαν 40 πυρετό».

«Ο οργανισμός ταλαιπωρείται πάρα πολύ, ειδικά τα παιδάκια. Όταν το παιδί το πρωί έχει πυρετό μην το στέλνεις στο σχολείo», υπογράμμισε σε άλλο σημείο η κ. Παγώνη.