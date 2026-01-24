Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 6χρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Παίδων με εγκεφαλίτιδα μετά από επιπλοκή της γρίπης.

Το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και σπασμούς ενώ ήταν αφυδατωμένο. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν άμεσα και έκαναν αξονική και μαγνητική, ενώ όπως διαπιστώθηκε, από επιπλοκή γρίπης προκλήθηκε εγκεφαλίτιδα.

Το κοριτσάκι δίνει τη δική του μάχη και τα επόμενα 24ώρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα από τους γιατρούς που το παρακολουθούν, καθώς η εγκεφαλίτιδα του έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον 3χρονο που νοσηλεύεται και αυτός με γρίπη σε ΜΕΘ. Είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στην Κόρινθο, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στην Αθήνα. Η κατάστασή του είναι πλέον καλύτερη και ίσως και σήμερα μεταφερθεί σε απλό δωμάτιο.

«Προσοχή στις επαφές και στο σχολείο»

«Η γρίπη έχει εξαπλωθεί στην κοινότητα με αποτέλεσμα δύο παιδιά χωρίς άλλο νόσημα να βρίσκονται στην εντατική. Στο Αγία Σοφία ένα τρίχρονο αγόρι είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένα 6χρονο κορίτσι δίνει μάχη για τη ζωή του, είναι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι ραγδαία η αύξηση των παιδιών με γρίπη και RSV που έρχονται στα νοσοκομεία», δήλωσε στο Action24 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός.

Στη συνέχεια, έκανε έκκληση οι γονείς να δείχνουν μεγάλη προσοχή στα παιδιά τους: «Το σύστημα πιέζεται. Υπάρχει μεγάλη διασπορά και ευπαθείς ομάδες δεν έχουν εμβολιαστεί. Οι ευπαθείς ομάδες είναι αυτές που κινδυνεύουν. Και στα παιδιά υπάρχει μεγάλη διασπορά και πρέπει οι οικογένειες να δείχνουν προσοχή στις επαφές και στο σχολείο. Έχουμε αύξηση 30% στα παιδιά σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Έρχονται κάθε μέρα πάνω από 250 παιδιά και εισάγονται 50. Θέλει μεγάλη προσοχή».