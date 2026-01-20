Προειδοποίηση ΠΟΕΔΗΝ για τη γρίπη: Προσοχή από παιδιά και ενήλικες

Την ύπαρξη μεγάλης διασποράς γρίπης στην κοινότητα σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος τονίζοντας ότι τα νοσοκομεία καταγράφουν πλέον και βαριές νοσήσεις από τις ευπαθείς ομάδες.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, πρόκειται για βαριές νοσήσεις σε κλινικές με ειδικές θεραπείες, σε ΜΕΘ και δυστυχώς και θανάτους. «Είναι κρίμα από το Θεό να διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι ασθενείς που κινδυνεύουν ή χάνουν τη ζωή τους ότι στη μεγάλη πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστοι» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Όπως σημειώνουν και οι γιατροί, έτσι και ο κ. Γιαννάκος επανέλαβε ότι το εμβόλιο της γρίπης είναι δοκιμασμένο και γίνεται δωρεάν στα φαρμακεία της γειτονιάς, χωρίς κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού.

«Ζοριζόμαστε πια στα νοσοκομεία σε επίπεδο προσελεύσεων και εισαγωγών» σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας ότι οι προσελεύσεις ασθενών με ιογενείς λοιμώξεις ξεπερνάνε τις 200 σε κάθε εφημερία στα μεγάλα νοσοκομεία και εισάγονται περί τους 50 ασθενείς.

«Εάν υπήρχε οργανωμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη, κέντρα υγείας στελεχωμένα και οικογενειακός – προσωπικός γιατρός δεν θα γίνονταν αυτός ο χαμός στα επείγοντα με ταλαιπωρία και διασπορά» τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος, σχετικά με την αντιμετώπιση του κύματος γρίπης, επαναλαμβάνοντας ότι η διαχείριση των παθολογικών περιστατικών που εισάγονται με γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις είναι ένας γολγοθάς για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

«Τα παθολογικά κρεβάτια των νοσοκομείων δεν επαρκούν το καλοκαίρι που δεν υπάρχει γρίπη, πόσο μάλλον τώρα με την έξαρση της γρίπης. Έτσι νοσηλεύονται ασθενείς με γρίπη σε ράντζα και φορεία» τόνισε ο κ. Γιαννάκος, κάνοντας αναφορά και στη διασπορά κρουσμάτων που καταγράφεται στα νοσοκομεία, «που είναι χειρότερο των ράντζων» όπως υπογράμμισε.

«Διασπορά είναι η νοσηλεία περιστατικών γρίπης σε χειρουργικές κλινικές με υψηλό κίνδυνο διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων» σημείωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Κίνδυνος και για τα παιδιά

Αναφέροντας ότι υπάρχει και κίνδυνος για τα παιδιά, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε ότι ένα παιδί 14 ετών νοσηλεύεται με γρίπη στη ΜΕΘ, καθώς η γρίπη αποδιοργάνωσε το κύριο νόσημά του.

«Υπάρχει μεγάλη πίεση στις προσελεύσεις παιδιών με γρίπη, RSV και άλλες ιώσεις και βέβαια αύξηση των εισαγωγών» τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σημειώνοντας ότι στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» στις τελευταίες εφημερίες προσέρχονται 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται περί τα 50 παιδιά.

«Ευτυχώς τα παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις παραμένουν για λίγο νοσηλευόμενα σε νοσοκομείο, όμως και στα παιδιά είναι εμφανής η έλλειψη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης» πρόσθεσε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Ειδικά Σαββατοκύριακο και βραδινές ώρες που δεν λειτουργούν τα ιδιωτικά ιατρεία η κίνηση αυξάνεται ραγδαία» κατέληξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.