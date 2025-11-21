Η γρίπη Α μοιάζει πιο απειλητική φέτος καθώς τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν ένα μήνα νωρίτερα από το αναμενόμενο στη Βρετανία, γεγονός που αποδίδεται στη νέα παραλλαγή, τον «υποκλάδο Κ» o οποίος κυκλοφορεί ταυτόχρονα με στελέχη γρίπης τύπου Β.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Αθηνών Γκίκας Μαγιορκίνης, «από τα αναλυτικά στοιχεία που έχουμε από την επιτήρηση που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται ότι το ποσοστό είναι πάνω από το 60% των κρουσμάτων της γρίπης που καταγράφονται τώρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ανησυχία, καθότι η φετινή περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα από τις άλλες περιόδους».

Ο υποκλάδος Κ δεν ήταν διαδεδομένος όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε ποια στελέχη έπρεπε να συμπεριληφθούν στο φετινό εμβόλιο. Ως αποτέλεσμα, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ίσως είναι ελαφρώς μειωμένη, όπως υποδεικνύουν προκαταρκτικά δεδομένα στη Βρετανία.

Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέσο πρόληψης

Παρόλα αυτά, ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέσο πρόληψης. Εκτός από τον υποκλάδο Κ, εξάλλου, κυκλοφορούν και άλλα στελέχη που καλύπτονται καλύτερα από τα εμβόλια, όπως η γρίπη τύπου Β.

Στην προσπάθειά τους να προβλέψουν πόσο σοβαρή θα είναι η εποχική επιδημία στο Βόρειο Ημισφαίριο, οι ειδικοί εξετάζουν την κατάσταση στο Νότιο Ημισφαίριο, όπου η περίοδος της γρίπης διαρκεί συνήθως από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο.

Ο υποκλάδος Κ ήταν το κύριο στέλεχος στην Αυστραλία, η οποία κατέγραφε ρεκόρ με περισσότερα από 443.000 κρούσματα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ, στην Ελλάδα κυριαρχεί αυτή τη στιγμή ο υπότυπος Α(Η1)pdm09, του οποίου παρακλάδι είναι ο υπόκλάδος Κ . Η έκθεση δεν διευκρινίζει ποιος υποκλάδος εξαπλώνεται στη χώρα.