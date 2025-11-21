newspaper
21.11.2025 | 08:30
Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
Γρίπη: Ανησυχία για τη νέα παραλλαγή του ιού – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 21 Νοεμβρίου 2025 | 07:20

Γρίπη: Ανησυχία για τη νέα παραλλαγή του ιού – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί

Περισσότερα κρούσματα φέρνει η γρίπη φέτος εξαιτίας της νέας παραλλαγής

Spotlight

Η γρίπη Α μοιάζει πιο απειλητική φέτος καθώς τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν ένα μήνα νωρίτερα από το αναμενόμενο στη Βρετανία, γεγονός που αποδίδεται στη νέα παραλλαγή, τον «υποκλάδο Κ» o οποίος κυκλοφορεί ταυτόχρονα με στελέχη γρίπης τύπου Β.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Αθηνών Γκίκας Μαγιορκίνης, «από τα αναλυτικά στοιχεία που έχουμε από την επιτήρηση που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται ότι το ποσοστό είναι πάνω από το 60% των κρουσμάτων της γρίπης που καταγράφονται τώρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ανησυχία, καθότι η φετινή περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα από τις άλλες περιόδους».

Ο υποκλάδος Κ δεν ήταν διαδεδομένος όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε ποια στελέχη έπρεπε να συμπεριληφθούν στο φετινό εμβόλιο. Ως αποτέλεσμα, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ίσως είναι ελαφρώς μειωμένη, όπως υποδεικνύουν προκαταρκτικά δεδομένα στη Βρετανία.

Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέσο πρόληψης

Παρόλα αυτά, ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέσο πρόληψης. Εκτός από τον υποκλάδο Κ, εξάλλου, κυκλοφορούν και άλλα στελέχη που καλύπτονται καλύτερα από τα εμβόλια, όπως η γρίπη τύπου Β.

Στην προσπάθειά τους να προβλέψουν πόσο σοβαρή θα είναι η εποχική επιδημία στο Βόρειο Ημισφαίριο, οι ειδικοί εξετάζουν την κατάσταση στο Νότιο Ημισφαίριο, όπου η περίοδος της γρίπης διαρκεί συνήθως από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο.

Ο υποκλάδος Κ ήταν το κύριο στέλεχος στην Αυστραλία, η οποία κατέγραφε ρεκόρ με περισσότερα από 443.000 κρούσματα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ, στην Ελλάδα κυριαρχεί αυτή τη στιγμή ο υπότυπος Α(Η1)pdm09, του οποίου παρακλάδι είναι ο υπόκλάδος Κ . Η έκθεση δεν διευκρινίζει ποιος υποκλάδος εξαπλώνεται στη χώρα.

Business
Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι 7 «πληγές» – Από την ανάπτυξη έως το κόστος ζωής

Προϋπολογισμός 2026: Οι 7 «πληγές» – Από την ανάπτυξη έως το κόστος ζωής

Ευλογιά προβάτων: Νέα μέτρα τύπου κορονοϊού – Πληροφορίες για 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα
Μοντέλο πανδημίας 21.11.25

Ευλογιά προβάτων: Νέα μέτρα τύπου κορονοϊού – Πληροφορίες για 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα

Εξετάζονται και νέες ενισχύσεις - Αυξημένη παρουσία κτηνοτρόφων απαιτεί το σχέδιο της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Διαχείριση και τον Ελεγχο της Ευλογιάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πετρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό ανήλικης από συνομήλικές της – Την κλωτσούσαν πεσμένη στο πάτωμα
Ελλάδα 20.11.25

Πετρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό ανήλικης από συνομήλικές της – Την κλωτσούσαν πεσμένη στο πάτωμα

Βία χωρίς όρια ανάμεσα σε ανήλικες αποτυπώνεται στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA, όπου μια μαθήτρια δέχεται σφοδρή επίθεση από συνομήλικές της, ενώ άλλα παιδιά παρακολουθούν απαθή

Σύνταξη
Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 20.11.25

Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της

Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ.

Σύνταξη
Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια
Μικροκινητικότητα 20.11.25

Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για τα ηλεκτρικά πατίνια στην πρωτεύουσα. Οι δρόμοι όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία, τα όρια ταχύτητας, οι θέσεις στάθμευσης, η διαδικασία αδειοδότησης, οι κυρώσεις.

Σύνταξη
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)
Inbox 21.11.25

Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) - Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν εύκολη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Οι Μέμφις Γκρίζλις σταμάτησαν το σερί ηττών επικρατώντας των Κίνγκς με 137-96. Ματσάρα στο Σαν Αντόνιο, με τους Σπερς να επικρατούν 135-126 επί των Χοκς.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»

Ο Πορτογάλος Ρούμπεν Αμορίμ παραδέχθηκε ότι «πέρυσι ήμουν πάντα καταβεβλημένος από τα παιχνίδια. Δεν είχα τον χρόνο να ηρεμήσω, να καταλάβω»

Βάιος Μπαλάφας
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες
Αξιόπιστος δείκτης 21.11.25

Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες

Η Ισπανία, που έχει αναδειχθεί σε πρωταθλητή της οικονομίας στην ΕΕ, προσθέτει ένα νέο δείκτη μέτρησης της ανάπτυξης, που θα συμπεριλαμβάνει μικροοικονομικά στοιχεία στη μέτρηση της ανάπτυξης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
CDC: Οι δημόσιες υπηρεσίες υγεία των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Τραμπ – Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια
Επιστροφή στον Μεσαίωνα 21.11.25

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC

Η αναπαραγωγή fake news από το CDC σε σχέση με τη σύνδεση των εμβολίων στα παιδιά με τον αυτισμό αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη καθώς η επιστήμη εργαλειοποιείται από την πολιτική εξουσία

Σύνταξη
Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
Επιτέλους 21.11.25

Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε στο Associated Press για την επιστροφή του στον κόσμο της Μούμιας και τον ρόλο του Ρικ Ο' Κόνελ, που τον έκανε σταρ στο Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
