Η φετινή επιδημία εποχικής γρίπης στην Ευρώπη θα μπορούσε να αποδειχθεί σοβαρή μετά την εμφάνιση ενός νέου στελέχους που ενοχοποιείται για πρώιμες εξάρσεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιαπωνία.

Το νέο στέλεχος γρίπης τύπου Α ανήκει στον «υποκλάδο Κ» του ιού Η3Ν2, o οποίος κυκλοφορεί ταυτόχρονα με στελέχη γρίπης τύπου Β.

Ο υποκλάδος Κ δεν ήταν διαδεδομένος όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε ποια στελέχη έπρεπε να συμπεριληφθούν στο φετινό εμβόλιο. Ως αποτέλεσμα, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ίσως είναι ελαφρώς μειωμένη, όπως υποδεικνύουν προκαταρκτικά δεδομένα στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ, στην Ελλάδα κυριαρχεί αυτή τη στιγμή ο υπότυπος Α(Η1)pdm09, του οποίου παρακλάδι είναι ο υπόκλάδος Κ . Η έκθεση δεν διευκρινίζει ποιος υποκλάδος εξαπλώνεται στη χώρα.

Αποτελεσματικός ο εμβολιασμός

Οι αρχικές εκτιμήσεις της βρετανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας, οι οποίες παρουσιάζονται ως προδημοσίευση, δείχνουν ότι ο υποκλάδος Κ φέρει επτά μεταλλάξεις στο γονίδιο της αιμαγλουτινίνης, μιας πρωτεΐνης στην επιφάνεια του ιού που του επιτρέπει να εισέρχεται στα ανθρώπινα κύτταρα.

Ο εμβολιασμός φαίνεται ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικός στον υποκλάδο Κ, προλαμβάνει όμως τη νοσηλεία στο 75% των παιδιών, ενώ στους ενήλικες το ποσοστό πέφτει στο 30 με 40 τοις εκατό.

Και η αποτελεσματικότητα μπορεί να πέσει περαιτέρω στη διάρκεια της εποχικής επιδημίας, καθώς η ανοσιακή αντίδραση του εμβολιασμού υποχωρεί.

Παρόλα αυτά, ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέσο πρόληψης. Εκτός από τον υποκλάδο Κ, εξάλλου, κυκλοφορούν και άλλα στελέχη που καλύπτονται καλύτερα από τα εμβόλια, όπως η γρίπη τύπου Β.

Στην προσπάθειά τους να προβλέψουν πόσο σοβαρή θα είναι η εποχική επιδημία στο Βόρειο Ημισφαίριο, οι ειδικοί εξετάζουν την κατάσταση στο Νότιο Ημισφαίριο, όπου η περίοδος της γρίπης διαρκεί συνήθως από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο.

Ο υποκλάδος Κ ήταν το κύριο στέλεχος στην Αυστραλία, η οποία κατέγραφε ρεκόρ με περισσότερα από 443.000 κρούσματα.

«Σε πολλές περιοχές του Νοτίου Ημισφαιρίου είχαν αρκετά έντονη δραστηριότητα γρίπης. Η επιδημία διήρκεσε περισσότερο» δήλωσε στο NPR o Ρίτσαρντ Ουέμπι του Παιδιατρικού Νοσοκομείου St. Jude στο Μέμφις.

Οι ιοί Η3Ν2, στους οποίους ανήκει ο υποκλάδος Β «τείνουν να είναι κάπως πιο προβληματικοί» είπε.

Στις ΗΠΑ, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αναφέρουν ότι η δραστηριότητα της γρίπης είναι χαμηλή αλλά αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό.

«Στην Αυστραλία είχαν μια άσχημη εποχική επιδημία. Είναι επομένως ανησυχητικό αυτό που έρχεται» σχολίασε στο CNN ο Ερλ Ρούμπιν του Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Μόντρεαλ.

Αν και παραμένει ασαφές αν ο υποκλάδος Κ προκαλεί σοβαρότερη νόσο, τυχόν αύξηση των κρουσμάτων θα οδηγήσει αναπόφευκτα και σε αύξηση των νοσηλειών, επισήμανε.