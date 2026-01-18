Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα σύμφωνα με τη τελευταία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με την πολιτεία να εμφανίζεται «προετοιμασμένοι για την αναμενόμενη κορύφωση τις επόμενες ημέρες».

Την τελευταία εβδομάδα 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από γρίπη. Οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις 870, ενώ 15 ασθενείς εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας

Εξάντληση, πυρετός, πόνος σε χέρια και πόδια. Αυτά είναι τα συμπτώματα που ταλαιπωρούν μικρούς και μεγάλους. Όπως σημειώνει ο ΕΟΔΥ, οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν επιπλοκές, ορισμένοι όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Δεύτερο κύμα τον Φεβρουάριο

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους παραδέχτηκε ότι «υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας και στα νοσοκομεία» αλλά η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη. Στο μεταξύ οι ειδικοί λένε ότι θα έρθει δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο.

Στην εβδομαδιαία τους έκθεση, οι ειδικοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) υπογραμμίζουν πως η κυκλοφορία του ιού είναι σε υψηλά επίπεδα και επηρεάζει όλες τις ηλικιακές ομάδες. «Ο αριθμός των ατόμων που επισκέπτονται τον οικογενειακό τους γιατρό με συμπτώματα αναπνευστικής νόσου είναι αυξημένος στις περισσότερες χώρες που υποβάλλουν αναφορές. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει ευρεία κυκλοφορία αναπνευστικών ιών», σημειώνει «με την κορύφωση να φαίνεται ότι έχει περάσει στις περισσότερες χώρες».

Κυρίαρχος ο υπότυπος H3N2

Η γρίπη A (H3N2) παραμένει ο κυρίαρχος υπότυπος, ακολουθούμενη από το πανδημικό στέλεχος A (H1N1)pdm09.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία του κορονοϊού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα στην Ευρώπη, ενώ η θετικότητά του παρουσίασε μικρή πτώση και στην Ελλάδα.

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) συνεχίζει να αυξάνεται αργά σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στην Ελλάδα η θετικότητά του κινείται σε χαμηλά επίπεδα και παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.