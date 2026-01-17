«Καλπάζει» η γρίπη, γεμίζουν με ασθενείς τα νοσοκομεία

Εξάντληση, πυρετός, πόνος σε χέρια και πόδια. Αυτά είναι τα συμπτώματα της γρίπης που ταλαιπωρούν μικρούς και μεγάλους.

Όπως σημειώνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν επιπλοκές, ορισμένοι όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη.

Είναι χαρακτηριστικό πως σε λίγες μόνο ώρες της εφημερίας του Παίδων «Αγία Σοφία» βρέθηκαν στο νοσοκομείο περισσότερα από 160 παιδιά προκειμένου να εξεταστούν από τους γιατρούς. Την ίδια ώρα, στο Λαϊκό έφτασαν πάνω από 250 ασθενείς με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, ενώ στο «Σωτηρία» βρέθηκαν πάνω από 100 ασθενείς με συμπτώματα γρίπης.

Αυξημένες οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

Η γρίπη συνεχίζει να «σαρώνει» τη χώρα, με τα σοβαρά περιστατικά και τις νοσηλείες να αυξάνονται.

Την τελευταία εβδομάδα 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από γρίπη. Οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις 870, ενώ 15 ασθενείς εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

«Παίρνουν σιρόπια για τον βήχα, παίρνουν αντιπυρετικά, καραμέλες για τον λαιμό», λέει ο Γιάννης Δαγρές, μέλος διοικητικού συμβουλίου Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

«Άμεσα εμβολιασμός»

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, ο εμβολιασμός κατά της γρίπης είναι ένα μέτρο που προστατεύει σημαντικά τον πληθυσμό. Ωστόσο, τονίζουν ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα και κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου –ώστε να προλάβουν να δημιουργήσουν την απαραίτητη προστασία.