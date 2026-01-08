newspaper
Σχεδόν στο «πικ» η εποχιακή γρίπη στην Ιταλία – 800.000 νέα κρούσματα και επικίνδυνα συμπτώματα πνευμονίας
Κόσμος 08 Ιανουαρίου 2026 | 18:45

Σχεδόν στο «πικ» η εποχιακή γρίπη στην Ιταλία – 800.000 νέα κρούσματα και επικίνδυνα συμπτώματα πνευμονίας

Οι αριθμοί των κρουσμάτων στην Ιταλία θα συνεχίσουν να αυξάνονται, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Τις τελευταίες ημέρες, η Ιταλία αντιμετωπίζει έντονη έξαρση της εποχικής γρίπης, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο ανώτατο επίπεδο διάδοσής της, το λεγόμενο «πικ».

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν περίπου 800.000 νέα κρούσματα, και με την επαναλειτουργία των σχολείων, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι αριθμοί είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται. Τα τμήματα έκτακτων περιστατικών των νοσοκομείων βρίσκονται υπό σημαντική πίεση, καθώς πολλοί ασθενείς ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και εμφανίζουν επιπλοκές, κυρίως με συμπτώματα πνευμονίας.

Η νότια Ιταλία υπό πίεση

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στις νότιες περιοχές, κυρίως στην Καλαβρία και στη Σικελία. Στο Παλέρμο, οι εισαγωγές ασθενών ξεπέρασαν την προβλεπόμενη χωρητικότητα κατά 300%, με ασθενείς να περιμένουν συχνά σε ράντζα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση των αναπνευστικών προβλημάτων οφείλεται και στο μειωμένο ποσοστό εμβολιασμού κατά της γρίπης. Στη Νάπολη, το 30% των ασθενών που μεταφέρονται στα τμήματα έκτακτων περιστατικών παρουσιάζει πνευμονία. Στο παιδιατρικό νοσοκομείο Σαντομπόνο, οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις 350 ανά ημέρα κατά τις ημέρες των γιορτών, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές.

Οι αρχές και οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, ενώ οι εκκλήσεις για εμβολιασμό παραμένουν έντονες. Η κατάσταση στα νοσοκομεία δείχνει ότι η φετινή γρίπη είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον ιταλικό νότο, με τους γιατρούς να καλούνται να διαχειριστούν μια ασυνήθιστα αυξημένη ροή ασθενών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα τραπεζών διαπέρασε και τις 2.200 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα τραπεζών διαπέρασε και τις 2.200 μονάδες

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει
Κρατικές εγγυήσεις 08.01.26

Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει

Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες κλήθηκαν από τον Τραμπ να επενδύσουν στη Βενεζουέλα. Η κακή κατάσταση των υποδομών και τα προβλήματα της χώρας είναι το λιγότερο που τις ανησυχεί για το πετρέλαιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μακρόν: Νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις
Κόσμος 08.01.26

Για νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις προειδοποιεί ο Μακρόν

«Εμείς αρνούμαστε τη νέα αποικιοκρατία και το νέο ιμπεριαλισμό, αλλά αρνούμαστε επίσης την υποτέλεια και την ηττοπάθεια», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Ζελένσκι: Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο – Χρειάζεται την έγκριση του Τραμπ
Λείπει η υπογραφή Τραμπ 08.01.26

Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι έτοιμο, λέει ο Ζελενσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το έγγραφο που καθορίζει τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι έτοιμο προς υποβολή στον Τραμπ

Σύνταξη
Ρωσία – Κίνα για κατάληψη τάνκερ: Η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προκαλέσουν σοβαρές διεθνείς κρίσεις - Τι λένε Ρωσία και Κίνα για την κατάληψη τάνκερ

Ρωσία και Κίνα αντιδρούν στην κατάληψη τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα - Για επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις μιλά η Μόσχα

Σύνταξη
Παρίσι: Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Έπεσε από τον 7ο 08.01.26

Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο 38χρονος δημοσιογράφος έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματός του στον έβδομο όροφο του κτιρίου όπου διέμενε στο Παρίσι - Οι αστυνομικοί βρήκαν μια καρέκλα δίπλα στο περβάζι

Σύνταξη
Μινεάπολη: 1,5 χλμ από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε εν ψυχρώ τη 37χρονη Γκουντ –
Αποκαλυπτικές μαρτυρίες 08.01.26

Οργή στη Μινεάπολη: Κοντά στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε τη 37χρονη Γκουντ - Κατηγορεί το θύμα ο Τραμπ

Η οργή ξεχειλίζει στη Μινεάπολη από την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Αμερικανίδας, μητέρας τριών παιδιών, από πράκτορα της ICE την ώρα που είχαν βγει για «σαφάρι» μεταναστών - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ακόμα και βιαστές πήραν σήμα και όπλο – Έκθεση φωτιά για τη βρετανική αστυνομία
Αποκαλυπτικά στοιχεία 08.01.26

Ακόμα και βιαστές πήραν σήμα και όπλο - Έκθεση φωτιά για τη βρετανική αστυνομία

Για να βγουν τα νούμερα, οι αστυνομικές αρχές στου Λονδίνο χαλάρωσαν επικίνδυνα τα πρότυπα πρόσληψης αστυνομικών, εντάσσοντας στις τάσεις τους ακόμα και κατα συρροή βιαστές.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη
Κόσμος 08.01.26

Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο στη Γροιλανδία και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη

Υπό το πρίσμα της επίθεσης στη Βενεζουέλα, οι απροκάλυπτες αποικιοκρατικού τύπου δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία αποκτούν άλλο βάρος - Η αμηχανία της Ευρώπης και τα διπλά στάνταρ

Σύνταξη
Ερντογάν: «Η Δύση χάνει όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να καταδικάζει και να απειλεί άλλες χώρες»
Τουρκία 08.01.26

Ο Ερντογάν προειδοποιεί: «Αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού»

Διαμορφώνεται ένας νέος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τον έλεγχο και το μοίρασμα της πίτας, εκτιμά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι «αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού».

Σύνταξη
Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του

Η οικογένεια αποχαιρέτισε σήμερα τον 15χρονο στη Χαλκίδα ζητώντας, όσοι παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν από ένα λευκό μπαλόνι

Σύνταξη
Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 08.01.26

Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αγρότες της Θήβας επιμένουν ότι οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν, εκτός από τα περιστατικά με προβλήματα υγείας που θα περάσουν κατ' εξαίρεση.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στον δρόμο η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in
Ελλάδα 08.01.26

«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στον δρόμο η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in

Με τον πρωθυπουργό αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, αντιπροσωπεία της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά
Βουλή 08.01.26

Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, αλλά και για τη στάση Μητσοτάκη στο αγροτικό, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «επενδύει στο χαρτί της πόλωσης»

Σύνταξη
Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας
Ελλάδα 08.01.26

Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας

Η πλατεία Συντάγματος έχει γεμίσει από χιλιάδες εν ενεργεία και αποστράτους υπαξιωματικούς και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»

Τέλος η υπόθεση Σαντίνο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό, με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρους να δηλώνει πως η ομάδα του συμφώνησε με την Ρίβερ Πλέιτ για την πώληση του 20χρονου επιθετικού.

Σύνταξη
Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 08.01.26

Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Δριμύα κριτική στην κυβέρνηση για την δήλωση Μητσοτάκη στη Βενεζουέλα άσκησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύνταξη
Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές

Κατώτερος των περιστάσεων ο Στεφάν Λανουά ο οποίος δεν μπορεί να ορίσει ρέφερι από άλλο προηγμένο πρωτάθλημα πλην της Bundesliga και όταν δεν έρχονται Γερμανοί καταφεύγει σε λύσεις ανάγκης

Βάιος Μπαλάφας
Αγρότες: Ανυποχώρητοι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης – Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού στη Θήβα
«Ούτε βήμα πίσω» 08.01.26

Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού οι αγρότες της Θήβας - Ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ξεκίνησαν τους 48ωρους αποκλεισμούς που έχουν αποφασίσει σε απάντηση του «εμπαιγμού» εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως τον χαρακτηρίζουν

Σύνταξη
Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»
1990 08.01.26

Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»

Το «Pretty Woman» χάρισε στην Τζούλια Ρόμπερτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ωστόσο, όπως δήλωσε η ηθοποιός «οι ιδέες αλλάζουν» όσο τα χρόνια περνούν, οπότε η ταινία δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Live: Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις
Επικαιρότητα 08.01.26

Live: Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με την αντιπολίτευση να καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε σχετικά από την Εισαγγελία Λάρισας, σε συνέχεια των καταγγελιών που υπέβαλε για διαχείριση της ζωονόσου εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

Σύνταξη
