Σχεδόν στο «πικ» η εποχιακή γρίπη στην Ιταλία – 800.000 νέα κρούσματα και επικίνδυνα συμπτώματα πνευμονίας

Τις τελευταίες ημέρες, η Ιταλία αντιμετωπίζει έντονη έξαρση της εποχικής γρίπης, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο ανώτατο επίπεδο διάδοσής της, το λεγόμενο «πικ».

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν περίπου 800.000 νέα κρούσματα, και με την επαναλειτουργία των σχολείων, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι αριθμοί είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται. Τα τμήματα έκτακτων περιστατικών των νοσοκομείων βρίσκονται υπό σημαντική πίεση, καθώς πολλοί ασθενείς ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και εμφανίζουν επιπλοκές, κυρίως με συμπτώματα πνευμονίας.

⚠ BREAKING: Europe Hit by Superflu Surge; UK Hospitals Overwhelmed, Schools Ordered Shut The ‘superflu’ epidemic that has seen Britain’s hospitals declare critical incidents, schools close and the return of face mask rules is now spreading to Europe. pic.twitter.com/ugxjqaaJ4i — SARS‑CoV‑2 (COVID-19) (@COVID19_disease) December 9, 2025

Η νότια Ιταλία υπό πίεση

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στις νότιες περιοχές, κυρίως στην Καλαβρία και στη Σικελία. Στο Παλέρμο, οι εισαγωγές ασθενών ξεπέρασαν την προβλεπόμενη χωρητικότητα κατά 300%, με ασθενείς να περιμένουν συχνά σε ράντζα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση των αναπνευστικών προβλημάτων οφείλεται και στο μειωμένο ποσοστό εμβολιασμού κατά της γρίπης. Στη Νάπολη, το 30% των ασθενών που μεταφέρονται στα τμήματα έκτακτων περιστατικών παρουσιάζει πνευμονία. Στο παιδιατρικό νοσοκομείο Σαντομπόνο, οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις 350 ανά ημέρα κατά τις ημέρες των γιορτών, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές.

Οι αρχές και οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, ενώ οι εκκλήσεις για εμβολιασμό παραμένουν έντονες. Η κατάσταση στα νοσοκομεία δείχνει ότι η φετινή γρίπη είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον ιταλικό νότο, με τους γιατρούς να καλούνται να διαχειριστούν μια ασυνήθιστα αυξημένη ροή ασθενών.