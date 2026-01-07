Καλπάζουν γρίπη και RSV – Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων
«Σαρώνει» η γρίπη Α - Σε σταθερά επίπεδα κινείται ο κορονοϊός.
- Νέα επέκταση στον ΧΥΤΑ Φυλής για να μη «φρακάρει» η Αττική από σκουπίδια
- Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
- Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
- Λεωφορείο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές στο Ισραήλ – Έναν νεκρός και τρεις τραυματίες
Ραγδαία άνοδο καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες η γρίπη και ο ιός RSV που προσβάλει το αναπνευστικό, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Την ίδια ώρα ο κορονοϊός κινείται σε σταθερά επίπεδα.
Οι αναπνευστικές λοιμώξεις προσβάλλουν κυρίως τις ευπαθείς ομάδες και τα παιδιά, ενώ οι ειδικοί συστήνουν εμβολιασμό και ισορροπημένη διατροφή στη «μάχη» κατά των ιώσεων.
«Υπολογίζεται ότι η έξαρση αυτής της επιδημίας ιώσεων θα είναι το τέλος του Ιανουαρίου αρχές Φεβρουαρίου, αλλά ακόμα δεν είναι σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα και είναι σαφώς λιγότερες από ότι πέρσι ακριβώς την ίδια περίοδο», ανέφερε ο γ.γ. Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδoς, Πάνος Παπανικολάου.
Όπως προκύπτει από την επιδημιολογική επιτήρηση του ΕΟΔΥ στα λύματα από τις 22 έως τις 28 Δεκεμβρίου σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Πάτρα, το ιικό φορτίο της γρίπης Α παρουσίασε ανοδική πορεία.
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη με 124,3% και στα Ιωάννινα με 115,3%, ενώ και η Λάρισα και η Πάτρα εμφάνισαν αυξητικές τάσεις με 68,9% και 16,3% αντίστοιχα. Την ίδια περίοδο αναφέρθηκαν και 121 εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω Covid.
Οι αναπνευστικές λοιμώξεις προσβάλλουν κυρίως τις ευπαθείς ομάδες και τα παιδιά, τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή διασποράς των ιώσεων.
Στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία το περασμένο Σαββατοκύριακο παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 15% στις εισαγωγές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 400 προσελεύσεις, με τις εισαγωγές να φτάνουν τις 38, ενώ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 440 προσελεύσεις με 60 εισαγωγές.
Παράλληλα με τον εμβολιασμό οι ειδικοί συστήνουν άσκηση, σωστές ώρες ύπνου και ισορροπημένη διατροφή.
- Η NASA ανακάλυψε νέο είδος ουράνιου σώματος – Τι είναι το «Νέφος-9»
- Περιστέρι: Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε υπάλληλο περιπτέρου
- Δυτική Όχθη: Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ»
- Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)
- Έβρος: Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης
- «Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή
- Η κυβέρνηση εξειδικεύει τα μέτρα για τους αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων, 4 υπό επεξεργασία λέει ο Χατζηδάκης
- Καλπάζουν γρίπη και RSV – Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις