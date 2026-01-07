Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Καλπάζουν γρίπη και RSV – Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων
Υγεία 07 Ιανουαρίου 2026

«Σαρώνει» η γρίπη Α - Σε σταθερά επίπεδα κινείται ο κορονοϊός.

Ραγδαία άνοδο καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες η γρίπη και ο ιός RSV που προσβάλει το αναπνευστικό, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Την ίδια ώρα ο κορονοϊός κινείται σε σταθερά επίπεδα.

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις προσβάλλουν κυρίως τις ευπαθείς ομάδες και τα παιδιά, ενώ οι ειδικοί συστήνουν εμβολιασμό και ισορροπημένη διατροφή στη «μάχη» κατά των ιώσεων.

«Υπολογίζεται ότι η έξαρση αυτής της επιδημίας ιώσεων θα είναι το τέλος του Ιανουαρίου αρχές Φεβρουαρίου, αλλά ακόμα δεν είναι σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα και είναι σαφώς λιγότερες από ότι πέρσι ακριβώς την ίδια περίοδο», ανέφερε ο γ.γ. Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδoς, Πάνος Παπανικολάου.

Όπως προκύπτει από την επιδημιολογική επιτήρηση του ΕΟΔΥ στα λύματα από τις 22 έως τις 28 Δεκεμβρίου σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Πάτρα, το ιικό φορτίο της γρίπης Α παρουσίασε ανοδική πορεία.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη με 124,3% και στα Ιωάννινα με 115,3%, ενώ και η Λάρισα και η Πάτρα εμφάνισαν αυξητικές τάσεις με 68,9% και 16,3% αντίστοιχα. Την ίδια περίοδο αναφέρθηκαν και 121 εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω Covid.

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις προσβάλλουν κυρίως τις ευπαθείς ομάδες και τα παιδιά, τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή διασποράς των ιώσεων.

Στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία το περασμένο Σαββατοκύριακο παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 15% στις εισαγωγές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 400 προσελεύσεις, με τις εισαγωγές να φτάνουν τις 38, ενώ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 440 προσελεύσεις με 60 εισαγωγές.

Παράλληλα με τον εμβολιασμό οι ειδικοί συστήνουν άσκηση, σωστές ώρες ύπνου και ισορροπημένη διατροφή.

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
